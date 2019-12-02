 Разумков назвал завершение реформы по децентрализации важным вызовом этого и следующего годов

В приветственном слове к руководству местных советов и общин он отметил, что парламент готов оказывать поддержку власти на местах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Среди важных вызовов этого и следующего годов Дмитрий Разумков назвал завершение реформы по децентрализации власти в Украине. "Только вместе мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития ваших регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил он.
Теперь понятно!
До конца следующего года закончат реформы, начатые Порохом,
потом, наверное, начнут свои....
Этот глубинный процесс создал предпосылки для возникновения нового общественного контракта между гражданами, органами власти и локальными предпринимателями. Децентрализация, например, стимулирует местные советы к сохранению и расширению своей налоговой базы, т.е. к привлечению бизнеса и инвестиций. ОТГ также берут на себя дополнительную ответственность за предоставление публичных услуг и содействие развитию инфраструктуры.
Вот почему народ погнал пэпастого - надоели сафковые лозунги и балачки!
В Европе так было всегда: часть налогов идёт на пенсию. Часть - государству, региону, провинции и комуне. Это закон (здесь). А остальные блаблабла - туфта.
Уже пора отказаться от пафоса!
Дурня. 9 грудня - день, коли вирішиться доля зеленського і Ко.
А у України таких днів вже було і було...
(С)
@chernobaiev
🤔
заложены то ли дуля то ли кукиш с маслом.