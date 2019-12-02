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 Политика Украины
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Все про:ВР (24068) местное самоуправление (145) реформы (3451) децентрализация (452) Разумков Дмитрий (314)

 Разумков назвал завершение реформы по децентрализации важным вызовом этого и следующего годов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня местного самоуправления.

В приветственном слове к руководству местных советов и общин он отметил, что парламент готов оказывать поддержку власти на местах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Среди важных вызовов этого и следующего годов Дмитрий Разумков назвал завершение реформы по децентрализации власти в Украине. "Только вместе мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития ваших регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162998
 
 
 Топ комментарии
 
Фу-у-у-х!
Теперь понятно!
До конца следующего года закончат реформы, начатые Порохом,
потом, наверное, начнут свои....
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Судя по бюджету, под завершением реформы децентрализации подразумевают ее сворачивание?
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ТВ: «9 грудня - день, коли вирішится майбутнє Украиїни».

Дурня. 9 грудня - день, коли вирішиться доля зеленського і Ко.
А у України таких днів вже було і було...
(С)
@chernobaiev
🤔
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Фу-у-у-х!
Теперь понятно!
До конца следующего года закончат реформы, начатые Порохом,
потом, наверное, начнут свои....
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Во всём нормальном мире существует децентрализация.
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какой рост ввп? от продажи земли и продажи предприятий? или от продажи облигаций внутреннего займа под 15%?
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До чего же ты, пздц, *банутый, с поверным напрочь мозгом. Все, что твое зеленское недоразумение не может простить Пороху - это запрет показывать сватов и 4 повестки в военкомат.
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У меня к Пэце основная предъява онли одна. Тарифы. Вконтач через впн я могу ещё пережить.
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А ви ж плювали в Порошенка ,а тепер ,йолкі-палкі,продовжуєте почате ним?
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Главным достижением децентрализации пока является начало территориальной консолидации муниципалитетов и сопутствующего расширения прав и возможностей местного самоуправления этих укрупненных громад (общин). В конце 2014 и начале 2015 года одновременно начались бюджетная децентрализация и объединение старых, часто небольших местных общин в более крупные, самостоятельные и самодостаточные т.н. «объединенные территориальные громады» (ОТГ). Эти совершенно новые субъекты политической системы Украины получили как значительные полномочия по сбору налогов, так и прямые трансферты из центрального государственного бюджета. По примеру стран Балтии и Скандинавии, ОТГ, например, получают 60% собранного подоходного налога с физических лиц.

Этот глубинный процесс создал предпосылки для возникновения нового общественного контракта между гражданами, органами власти и локальными предпринимателями. Децентрализация, например, стимулирует местные советы к сохранению и расширению своей налоговой базы, т.е. к привлечению бизнеса и инвестиций. ОТГ также берут на себя дополнительную ответственность за предоставление публичных услуг и содействие развитию инфраструктуры.
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*Этот глубинный процесс создал предпосылки для возникновения нового общественного контракта между гражданами, органами власти и локальными предпринимателями*

Вот почему народ погнал пэпастого - надоели сафковые лозунги и балачки!
В Европе так было всегда: часть налогов идёт на пенсию. Часть - государству, региону, провинции и комуне. Это закон (здесь). А остальные блаблабла - туфта.
Уже пора отказаться от пафоса!
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Коли ви кажете про пафос, то наче у лужу пердите. Продовжуйте, ці бульбашки дуже забавні Разумков назвав завершення реформи з децентралізації важливим викликом цього і наступного років - Цензор.НЕТ 8280
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-так уменьшение финансирования местных громад в 2 раза на 20 год, это уже те изменения? или еще нет? или это уже конец реформы?
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Судя по бюджету, под завершением реформы децентрализации подразумевают ее сворачивание?
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ТВ: «9 грудня - день, коли вирішится майбутнє Украиїни».

Дурня. 9 грудня - день, коли вирішиться доля зеленського і Ко.
А у України таких днів вже було і було...
(С)
@chernobaiev
🤔
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Тобто збираєтесь у#уйкати остаточно реформу... Скільки коштів відібраои в цьому бюджеті в регіонів???
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Тільки повний ідіот може проводити децентралізацію під час війни. Війна це централізація! Можливість залучити всі ресурси країни під керівництво Головнокомандуючого та Генерального Штабу.
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Уже завершили - в бюджете на 2020 год на местные бюджеты
заложены то ли дуля то ли кукиш с маслом.
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Коллаборантам и предателям не терпится провести фейковые выборы на Донбассе, слуги боятся хозяина огорчить.
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