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Все про:РЛС (24) Россия (74429) Минобороны РФ (507)

 Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции

Первую радиолокационную станцию запустили 1 декабря на территории Мордовии. Она будет контролировать воздушное пространство Западной Европы, а также Украины.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", - сказали в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны РФ Шойгу: "Когда-то экстремистов в Украине все равно придётся останавливать. Жаль, что это не было сделано раньше"

В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер", первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая РЛС способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в 2 тыс. км от западных и южных границ России. Таким образом обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны.

Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление. "Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается", - уточнил главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров.

Работа станций "Контейнер" основана на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы.

В настоящее время в РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", их главная задача - отследить пуски баллистических ракет по российской территории.

Также читайте: Россия хочет оснастить свои корабли системой радиоэлектронной защиты: испытания проходят в Черном море

Источник: https://censor.net.ua/n3162997
 
 
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Так это же наши российские братья размещают это для того чтобы защитить нас когда НАТО захочет на нас напасть, правильно зебилы?
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Хорошие новости : СМЕРТЬ РОССИИ. Депопуляция русских при Путине ускорилась в разы : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/02/118603/smert-rossii--depopulyatsiya-russkikh-pri-putine-uskorilas-v-razy.shtml
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КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТСЯ ДО ЗУБОВ!И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЯДЕРНОЕ!
И ТАК И БУДЕТ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ
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Президент который играет членом на рояле будет восстанавливать ядерное оружие? Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции - Цензор.НЕТ 2564
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у "Контейнера" мертвая зона 900 км перед ней.. так что можно стрелять с Сумской области, они поймут, но поздно..
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кривизну земли это никак не отменяет
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Хорошие новости: Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов жёстко наехал на Гундяева обозвав его второразрядным агентом КГБ ВИДЕО
: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/02/118604/vitse-premer-bolgarii-valerij-simeonov-zhyostko-naekhal-na-gundyaeva-obozvav-ego-vtororazryadnym-agentom-kgb-video.shtml
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Ну ось зараз у бубочки все виходить: розведення військ, сепари в РНБО, переслідування бойових генералів і волонтерок, закупи електрики в Росії, розгром Держкіно, "пропаганда" читання, прямі газові контракти, звільнення дипломатів і очільників Нафтогазу, які вигравали суди в міжнародних інстанціях, розірвання угод з МВФ, повернення "Привату" папіку, - все йде якнайкраще, бо він для цього і приходив.
Ви саме в цьому бажаєте їм всім успіхів?...
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Ща Зебил возьмет разгон и отведет войска до Львова, а потом пойдет отстировать труселя, вереща что их ему обосрал Порох!...
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Абы гавкнуть, чисто Сведетель Свына Сывочёлого....
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Продам "УАЗ"....
2019 года выпуска...
Новьё!
Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции - Цензор.НЕТ 9588
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Ну так это ж их территория, что хотят там и размещают, почему порохоботва так возбудилась-то.
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Хорошие новости: Американец доказал в суде, что борщ - это украинское блюдо : https://korrespondent.net/world/4167023-amerykanets-dokazal-v-sude-chto-borsch-eto-ukraynskoe-******
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Снова загоризонтные, в которые вбухали миллиарды советских рублей но они нихрена не видели.
Одну такую «Дугу» построили в Чернобыле.
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во моща!!!!! особенно порадовало "загоризонтные станции типа "Контейнер" Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции - Цензор.НЕТ 3377 отправьте в Сирию хоть одну - победите наконец то кривизну Земли
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