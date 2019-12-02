 Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура

"Сейчас есть два кандидата, которые получили больше всего поддержки - это Ясько и Михайлюк", - заявил Качура перед началом заседания фракции в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам депутата, решение о новом главе комитета по вопросам иностранной политики будет принято с вероятностью 99,9%.
Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
Также на Цензор.НЕТ: Написавший заявление после секс-скандала нардеп-дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"
31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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падение рейтинга ЗЕБЕньки с 75 до 52% это красивое пике!
так держать!
скоро будем ставить ЙОЛКУ !
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.ну и...как выбрать? ))))
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анекдот:
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- Циля! вы не ревнуете своего мужа? он же на каждую юбку оглядывается?
- я что совсем ненормальная? моя собака вон за каждой машиной бегает, но это не значит что ей дадут порулить))))
Ніч на дворі всі бродяги сплят
Тільки я не сплю - думу думаю
Про тяжку долю свою і 117-ту статю
117-та стаття - 3р. Доля молдьожная
Я був поклеїв малолетку її я полюбив
Ну не так шоб полюбив але пів тижня з нев ходив
Потім чуть-чуть їй дав під хвіст
Потім сказав їй бай-бай
Вона була зовсім тупа - любила Миколайчука
Чувіха все повіла Мамі, і та підняла шум і гам
Каже плати 1000 баксів а то під суд тебе віддам
Я їй сказав шо за ті гроші я можу мати її,
Її сестру і братову і всю родину на селі
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«Ну, как прошло?»
Вместо ответа премьер подтянул к себе iPad и клацнул кнопку. Заиграла романтичная музыка. Коболев догадался: их опять слушают.
«Ну, как все прошло?» - повторил Андрей Владимирович нарочито громко.
Он имел в виду совещание у преЗедента по тарифам.
«Знаешь, президент молодец!» - так же громко ответил Гончарук.
Тем временем его рука нацарапала: «П@здец! Чуть не спалились!!!»
«У нас получится сделать дешевле, чем в прошлом году?!» - полукрикнул командир «Нафтогаза».
Коболев достал из пачки бумажку и нацарапал: «Он понял?»
«Главное - защитить людей!» - ответил громко премьер и тут же написал: «Чуствует что, на@буют, но не понимает».
«Я ж говорил».
«Чисто лох».
«Ну и хорошо».
Тут премьер сообразил, что они уже слишком долго молчат. У товарища майора могло сложиться ненужное впечатление. Он громко откашлялся.
«Так что, говоришь, МВФ требовал повысить цену на газ в два раза до 13 гривен за тысячу кубометров?!» - специально медленно и громко продиктовал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344435-sergej_ljamets_pohalujsta_ne_podvodite_prezidenta
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Ви саме в цьому бажаєте їм всім успіхів?........