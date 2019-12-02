EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  505  52
Материалы по теме:
Все про:Яременко Богдан (85) Качура (18)

 Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура назвал две кандидатуры на пост главы парламентского комитета по вопросам международной политики: народные депутаты этой же фракции Елизавета Ясько и Галина Михайлюк.

"Сейчас есть два кандидата, которые получили больше всего поддержки - это Ясько и Михайлюк", - заявил Качура перед началом заседания фракции в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По словам депутата, решение о новом главе комитета по вопросам иностранной политики будет принято с вероятностью 99,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко уберут с должности председателя комитета ВР, - решение "Слуги народа"

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Также на Цензор.НЕТ: Написавший заявление после секс-скандала нардеп-дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3162994
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, если хотите улучшить кадры - просто уйдите и верните старые хорошие порохоботские кадры Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлююк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 4721
 показать весь комментарий
 
Не переживай зелебобик, скоро твое зеленое ху*ло вышлют в твою родную рассею и вернутся старые добрые хорошие порохоботы Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 9465
 показать весь комментарий
 
Зедрочерам місце на сміттєзвалищі
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ты просто больше не рассчитывай, что где-то будут рулить соевые мародёровцы.
 показать весь комментарий
 
 
Нелох - он же блазень, он же манкурт, он же зрадник, он же подХЛО.
 показать весь комментарий
 
 
Мама любіт скорость! Моніка така..... турборежим і всьо такое.....
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай зелебобик, скоро твое зеленое ху*ло вышлют в твою родную рассею и вернутся старые добрые хорошие порохоботы
 показать весь комментарий
 
 
Забудь, мародёр. Дороги назад вам нет и не будет. И если барыга переживёт, у него на сто лет наворовано, либо сбежит на острова, то шавки типа тебя повоют, сожрут скудные запасы - да и работать начнут. Или дождутся следователя. Ведь шавка-шавкой, а тоже рыло в пуху.
 показать весь комментарий
 
 
у меня с арифметикой все в порядке:
падение рейтинга ЗЕБЕньки с 75 до 52% это красивое пике!

так держать!
скоро будем ставить ЙОЛКУ ! Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 743
 показать весь комментарий
 
 
Бугога. Да пишите себе хоть "80% шоколада", а люди знают, что вы 8% соевое дерьмо. И ведь это навсегда. ))))
 показать весь комментарий
 
соя растет на зеленых разочарованых дрожжах - учи матчасть, бездарь Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 1004
 показать весь комментарий
 
 
Ваша мародёрская соя зачахла, и навечно. Сейчас она успешно догнивает.
 показать весь комментарий
 
Коли почалась вітчизняна війна? Прошу відповідь.
 показать весь комментарий
 
Мені далеко за 50, я володію п'ятьма мовами, працюю за кордоном і займаю серйозне становище. Ти мені іспити хочеш влаштовувати? Перешмаркаєшся. : )))))
 показать весь комментарий
 
прикол в том что те кого заказывал выго7няемый Глава комитета комитет и возглавятю...особенно Ясько 1990 г.р. закончившая Москоский Государственный Университет имени Ломоносова....
 показать весь комментарий
 
 
вторая еще лучше уж и не знаешь кто из2 дуреп хуже кидаловскую собаководчесую ПТУ закончила.... https://uk.wikipedia.org/wiki/Михайлюк_Галина_Олегівна
 показать весь комментарий
 
 
Вони хоть заміжні чи також будуть в пошуках кави на годину......... Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлююк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 7018
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, если хотите улучшить кадры - просто уйдите и верните старые хорошие порохоботские кадры Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлююк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 4721
 показать весь комментарий
 
 
Дайте йому 100днів , дайте йому парламент, дайте йому Кабмін та дайте йому вже по їбалу хто небудь !!!

.
.
 показать весь комментарий
 
 
Просто Ясько и Михайлюк готовы не по 100, а по 50 в час...
 показать весь комментарий
 
 
Нічого, он британці славлять Королеву і все добре, а тут фігня якась.
 показать весь комментарий
 
Не соевое же ворьё назначать. По факту-то все "успехи" мальдивского барыги и его команды в международной политике основывались исключительно на очковтирательстве и показухе -- европейцам вешали лапшу на уши об успешных реформах, которые в реале были провалены.
 показать весь комментарий
 
 
А твоя партія анал не табу. Мама моніка любіт скорость.
 показать весь комментарий
 
 
Тарифы скоро будут снижены, когда газпрём и нафтогаз перестанут бодаться и начнут наконец-то искать компромиссы. Сегодня уже заявлено, что скоро Коболева вышвырнут в Штаты к мамкиному борщу.
 показать весь комментарий
 
 
знает падлюка, что до следующей зимы не доживет....
 показать весь комментарий
 
Порохоботы, которые раскачивают темы немедленного снижения тарифов во много раз и немедленного повышения пенсий до уровня каких-нибудь норвежских -- враги Украины. Деньги должны хотя бы пару лет идти на развитие страны, иначе ни низких тарифов, ни пенсий не будет вообще.
 показать весь комментарий
 
При Зеле есть хотя бы шанс, что они будут снижены. При Порохе шансов на низкие тарифы не было вообще, он об этом не заикался даже.
 показать весь комментарий
 
Еще Клитину вставь и выбирай. Только тихо, чтобы родители не услышали Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 1931
 показать весь комментарий
 
родители не услышат (Царство им Небесное)... а жена у меня - философ !
.
анекдот:
***
- Циля! вы не ревнуете своего мужа? он же на каждую юбку оглядывается?
- я что совсем ненормальная? моя собака вон за каждой машиной бегает, но это не значит что ей дадут порулить))))
 показать весь комментарий
 
 
Їде "Столипін" колеса стучат
Ніч на дворі всі бродяги сплят
Тільки я не сплю - думу думаю
Про тяжку долю свою і 117-ту статю

117-та стаття - 3р. Доля молдьожная

Я був поклеїв малолетку її я полюбив
Ну не так шоб полюбив але пів тижня з нев ходив
Потім чуть-чуть їй дав під хвіст
Потім сказав їй бай-бай
Вона була зовсім тупа - любила Миколайчука

Чувіха все повіла Мамі, і та підняла шум і гам
Каже плати 1000 баксів а то під суд тебе віддам
Я їй сказав шо за ті гроші я можу мати її,
Її сестру і братову і всю родину на селі Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 3368
 показать весь комментарий
 
 
А почему не педофил тот из фракции? Или его на молодежи и спорта?
 показать весь комментарий
 
 
А как вы не садитесь ,а один хрен вы никуда не годитесь.
 показать весь комментарий
 
 
так вспучить дорогу может только мартовский котяра Яременко Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 6399
 показать весь комментарий
 
...Сергей Лямец: "Пожалуйста, не подводите президента!"«А приколись, тут мог работать я». Андрей Коболев ввалился в кабинет премьера. Председатель НАК «Нафтогаз» пожал руку Алексею Гончаруку, и оба рухнули за стол.
«Ну, как прошло?»
Вместо ответа премьер подтянул к себе iPad и клацнул кнопку. Заиграла романтичная музыка. Коболев догадался: их опять слушают.
«Ну, как все прошло?» - повторил Андрей Владимирович нарочито громко.
Он имел в виду совещание у преЗедента по тарифам.
«Знаешь, президент молодец!» - так же громко ответил Гончарук.
Тем временем его рука нацарапала: «П@здец! Чуть не спалились!!!»
«У нас получится сделать дешевле, чем в прошлом году?!» - полукрикнул командир «Нафтогаза».
Коболев достал из пачки бумажку и нацарапал: «Он понял?»
«Главное - защитить людей!» - ответил громко премьер и тут же написал: «Чуствует что, на@буют, но не понимает».
«Я ж говорил».
«Чисто лох».
«Ну и хорошо».
Тут премьер сообразил, что они уже слишком долго молчат. У товарища майора могло сложиться ненужное впечатление. Он громко откашлялся.
«Так что, говоришь, МВФ требовал повысить цену на газ в два раза до 13 гривен за тысячу кубометров?!» - специально медленно и громко продиктовал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344435-sergej_ljamets_pohalujsta_ne_podvodite_prezidenta
...читати повністю за посиланням
 показать весь комментарий
 
 
Количество неспаленных слуг тает..
 показать весь комментарий
 
 
Здали пацріота зелепупенського в бардель! Слідуючий вовік сцицюрон.
 показать весь комментарий
 
 
Я дуже вибачаюся, але можливо хтось знає - Це часом не ті "жриці" продажного кохання з якими домовлявся той казанова Яременко за 10$ в годину і без табу 😃
 показать весь комментарий
 
 
у 3******** все виходить: розведення військ, сепари в РНБО, переслідування бойових генералів і волонтерок, закупи електрики в Росії, розгром Держкіно, "пропаганда" читання, прямі газові контракти, звільнення дипломатів і очільників Нафтогазу, які вигравали суди в міжнародних інстанціях, розірвання угод з МВФ, повернення "Привату" папіку, - все йде якнайкраще, бо він для цього і приходив.
Ви саме в цьому бажаєте їм всім успіхів?........
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх