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Все про:ООН (2887) украинский язык (736) школа (1949)

 В России - 2 миллиона украинцев и ни одной украинской школы, - Минобразования в ООН

В Российской Федерации нет ни одной школы с украинским языком обучения, хотя в стране, по официальным данным, проживает 2 млн украинцев.

Об этом заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко в Женеве Форуме ООН по вопросам меньшинств, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ. 

"Что говорить о самой РФ, где только по официальным данным проживает почти 2 млн украинцев Постоянного представительства Украины, однако нет ни одной школы с украинским языком обучения", - заявил украинский чиновник.

Представитель Украины выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере образования в оккупированной Российской Федерацией АР Крым и Севастополь. В частности, он указал на то, что после оккупации Крыма количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось в 150 раз, и формально на полуострове осталась только одна школа с украинским языком обучения.

Как сообщалось, 28-29 ноября в Женеве состоялась 12-я сессия Форума по вопросам меньшинств. Его главной темой было "Образование, язык и права человека меньшинств".

На форум прибыл незаконно избранный в Госдуму России от оккупированного Крыма коллаборационист Руслан Бальбек. В этой связи Украина сделала ряд шагов для предупреждения руководства форума о нелегитимности участия представителей оккупационных властей Крыма и их приспешников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина стала 100-й страной, которая присоединилась к Декларации о безопасности школ, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3162990
 
 
 Топ комментарии
 
їм може і не потрібно, але по факту можемо пред'являти рашці претензії.
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Де там українці? там манкурти - а їх мова не цікавить!
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Де там українці? там манкурти - а їх мова не цікавить!
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вони там обрусіли конкретно, навіть мужики з Волині тепер лише кацапською розмовляють.
це пошесть якась
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де у Європі є такі школи? лише на міжнародних мовах и мові країни проживання. дана теза діє лише для виправдання знищення шкіл з російською мовою навчання. ібо нехєр на ній вчити, бо ніде такого немає.
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челюсть у законнорождєнних скрепно=хромосомних. українець, що туди попадає, отримує русского-хромосомное напьіление на мозг.
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Украинцы(как и беларусы) в основном на "северах", золото моют, нефть-газ добывают. Здоровые ,смелые мужики, там университеты совсем другие нужны.
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потрібні, потрібні.
питання лишається - чому їх немає.
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Возможно преподаватели нужны. Вот вы поедите в Нарьянмар преподавать?
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А ви запитували у кацапського хохлобидла чи їм треба ті школи? Тут в Україні достатньо хохлобидла, якому українська не потрібна.
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їм може і не потрібно, але по факту можемо пред'являти рашці претензії.
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За то что 40летние заробитчане остались без школ?
Вот кому эти вбросы интересны?Для чего?Где статистика постоянно проживающих украинцев ШКОЛЬНОГО возраста?Какое колличество их на города,округи?Каждому отдельно строить или свозить их?
И небыло б таких глупых заявлений,если б небыло толпы,их поддерживающих.
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так нехай рашка проводить статистику.
вони ж пишаються своєю багатонаціональністю.
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а толку ті притензії? у площині "заставити зробити такі україномовні школи в Унітазії" - це утопія. лише як теза для виправдання знищення шкіл з російською мовою викладання.
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толк є у всьому.
ви вже самі написали.
але це не виправдання, а контраргумент.
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Авжеж, патріоти так ******* Україну, тільки з-за кордону, з Італії, з Германії, з Польщі, з Канади.
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Найяскравішим прикладом масової депопуляції українців в РРФСР є зникнення в 1930-х роках 90 % українського населення Кубані.
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І це називається ГЕНОЦИД, злочин без строку давності. Якщо будемо про це мовчати, то російськомовне дегенеративне бидло з'їсть нас остаточно.
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2014 Кацапстан прирост населения 33 тысячи 688 человек, что
для россии абсолютная ерунда. В цифрах - тысячи: Чечня + 26, Ингушетия + 8,
Дагестан + 4, Бурятия + 6, Кабардино-Балкария + 6, Татарстан + 6. Но есть и убыль. В цифрах - тысячи: Псковская -5, Тульская
-11, Тверская -9, Тамбовская -7, Новгородская -4, Ленинградская область -10. Только по Центральному федеральному округу чистая убыль населения
- 85 тысяч человек русских. А в Северо-Кавказском федеральном округе количество россиян
увеличилось + 90 тысяч человек.

Такая же ситуация по Приволжскому, Северо-Западному округам.
И так далее.
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Колись на початку 80 х у Мурманську ,де у той час майже 40 % мешканців були укр. походження , люди просили у міськради дозволу на украінську недільну (!!!) школу і що кацапня дала дозвіл ??? Забути!... В той же час у Ризі та Таллінні укр школи існували....
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суботні мовні школи існують і в кацапії, але мова йде за повноцінну школу мовою меншини.
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Почаївська лавра на Тернопільщині більше не належить УПЦ МП: рішення Мін'юсту
25.11.2019, 21:31

Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Передача комплексу Українській православній церкві Московського патріархату відбулася із порушенням законодавства.
В России - 2 миллиона украинцев и ни одной украинской школы, - Минобразования в ООН - Цензор.НЕТ 9036

Про це повідомляє прес-служба відомства.
Так, комісія Мін'юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У ній йшлося про скасування рішення про державну реєстрацію права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра.
«Відповідний наказ Мін'юсту було підписано сьогодні», - сказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.
Вона зазначила, члени комісії дійшли висновку, що державна реєстрація права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) відбулася з порушеннями вимог чинного законодавства.
Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
- зазначила Сукманова.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ Московського патріархату до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились два великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок - загалом 6 споруд лаври загальною площею понад 7 тисяч квадратних метрів.
Відтак прокуратура Тернопільської області заявила про контроль розслідування щодо передачі права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.
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