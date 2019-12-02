 В России - 2 миллиона украинцев и ни одной украинской школы, - Минобразования в ООН

Об этом заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко в Женеве Форуме ООН по вопросам меньшинств, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Что говорить о самой РФ, где только по официальным данным проживает почти 2 млн украинцев Постоянного представительства Украины, однако нет ни одной школы с украинским языком обучения", - заявил украинский чиновник.
Представитель Украины выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере образования в оккупированной Российской Федерацией АР Крым и Севастополь. В частности, он указал на то, что после оккупации Крыма количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось в 150 раз, и формально на полуострове осталась только одна школа с украинским языком обучения.
Как сообщалось, 28-29 ноября в Женеве состоялась 12-я сессия Форума по вопросам меньшинств. Его главной темой было "Образование, язык и права человека меньшинств".
На форум прибыл незаконно избранный в Госдуму России от оккупированного Крыма коллаборационист Руслан Бальбек. В этой связи Украина сделала ряд шагов для предупреждения руководства форума о нелегитимности участия представителей оккупационных властей Крыма и их приспешников.
це пошесть якась
питання лишається - чому їх немає.
Вот кому эти вбросы интересны?Для чего?Где статистика постоянно проживающих украинцев ШКОЛЬНОГО возраста?Какое колличество их на города,округи?Каждому отдельно строить или свозить их?
И небыло б таких глупых заявлений,если б небыло толпы,их поддерживающих.
вони ж пишаються своєю багатонаціональністю.
треба цим користатись.
ви вже самі написали.
але це не виправдання, а контраргумент.
для россии абсолютная ерунда. В цифрах - тысячи: Чечня + 26, Ингушетия + 8,
Дагестан + 4, Бурятия + 6, Кабардино-Балкария + 6, Татарстан + 6. Но есть и убыль. В цифрах - тысячи: Псковская -5, Тульская
-11, Тверская -9, Тамбовская -7, Новгородская -4, Ленинградская область -10. Только по Центральному федеральному округу чистая убыль населения
- 85 тысяч человек русских. А в Северо-Кавказском федеральном округе количество россиян
увеличилось + 90 тысяч человек.
Такая же ситуация по Приволжскому, Северо-Западному округам.
И так далее.
25.11.2019, 21:31
Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Передача комплексу Українській православній церкві Московського патріархату відбулася із порушенням законодавства.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Так, комісія Мін'юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У ній йшлося про скасування рішення про державну реєстрацію права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра.
«Відповідний наказ Мін'юсту було підписано сьогодні», - сказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.
Вона зазначила, члени комісії дійшли висновку, що державна реєстрація права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) відбулася з порушеннями вимог чинного законодавства.
Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
- зазначила Сукманова.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ Московського патріархату до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились два великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок - загалом 6 споруд лаври загальною площею понад 7 тисяч квадратних метрів.
Відтак прокуратура Тернопільської області заявила про контроль розслідування щодо передачі права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.