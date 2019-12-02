 "Киевавтодор" заявил о готовности к возможному снегопаду и попросил водителей убрать автомобили с обочин

Как сообщили Цензор.НЕТ в коммунальной корпорации, техника КП ДЭУ уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды.
Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации.
Водителей просят не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запретных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.
Также на период ухудшения погодных условий столичная власть призывает водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто.
Але у нас комунальники молодці - усе роблять вчасно, місто чисте.
З хвилини на хвилину...
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.
За ноги вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.
Хвоста розпушить зєкурці сніг
І пожене зє вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.
До айстр останніх припаде
Губами сніговими -
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними...
Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину...
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
М. Вінграновський