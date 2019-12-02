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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18263) снегопад (679)

 "Киевавтодор" заявил о готовности к возможному снегопаду и попросил водителей убрать автомобили с обочин

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" заявила о своей полной готовности к снегопаду.

 Как сообщили Цензор.НЕТ в  коммунальной корпорации, техника КП ДЭУ уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды.

Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации.

Водителей просят не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запретных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.

Также на период ухудшения погодных условий столичная власть призывает водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Карпатах выпал снег. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3162987
 
 
 Топ комментарии
 
Зима прийшла несподівано і все менше стає зеленого🧐
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У нас уже 2 години сніг іде... півн-західна Україна.
Але у нас комунальники молодці - усе роблять вчасно, місто чисте.
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Із зелених в коричневі . І це не про фашизм.
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Ну, наконец-то заглянули в прогноз и готовы отразить внезапное нападение зимы) А резерв зачем? Пусть выезжают сразу на все дороги районов. Рассредоточатся. Ваш выход, автодоровцы.
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У нас уже 2 години сніг іде... півн-західна Україна.
Але у нас комунальники молодці - усе роблять вчасно, місто чисте.
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йде сніг в центральній Україні - гУмань
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Зима прийшла несподівано і все менше стає зеленого🧐
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южный, северный полюса... пустыня какая-нибудь, тебя устроят, наверное.
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Із зелених в коричневі . І це не про фашизм.
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Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.

За ноги вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.

Хвоста розпушить зєкурці сніг
І пожене зє вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.

До айстр останніх припаде
Губами сніговими -
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними...

Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину...
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...

М. Вінграновський
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В суботу перевзув машину. Сказати що мої шиномонтажники "супер" - це нічого не сказати. Самі роздивляються мітки та індикатори на протекторі, вирішують що на перед, що назад. Якщо побачать хоч міліметрове бокове биття - мовчки перебортовують з проворотом шини відносно диску.
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