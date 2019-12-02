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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3815) энергоэффективность (96)

 Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и угля - до 30% из одного источника

Диверсифицировать поставки основных энергоносителей (кроме ядерного топлива) с условием не более 30% из одного источника поручил правительству президент Украины Владимир Зеленский указом №874 в понедельник, которым он утвердил принятое в этот день решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

"Обеспечить отработку до 1 июля 2020 вопроса диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение", – такое поручение получил Кабинет министров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

Помимо того правительство должно во взаимодействии с институциями Евросоюза принять меры для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

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Среди других поручений Кабмину – разработать комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины в результате ограничительных мер РФ, в частности, в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России в Украину (среди них уголь, нефть и нефтепродукты – ИФ).

Правительство должно также организовать проверки состояния соблюдения в 2017 - 2019 годах требований законодательства в сфере добычи, поставок и реализации угля и природного газа, в частности, для обеспечения природным газом населения, ТЭЦ и теплокоммунэнерго, по результатам которых принять соответствующие меры реагирования.

Зеленский своим указом также отменил два изданных в 2014 году указа по теме энергобезопасности, в том числе от 1 мая, которым было поручено "Нафтогаз Украины" подать в международный арбитраж в случае, если российская сторона откажется поставлять газ по сниженной цене, действовавшей в феврале-марте 2014 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162985
 
 
 Топ комментарии
 
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никогда еще у Украины не было таких сильных позиций по газу, неужели зеля все профукает?!

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а за декілька секунд його переїде фура.... яка насолода !
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всякий раз когда появляется очередное "відеозвернення ЗЕБЕньки", которые я конечно не смотрю, вспоминаю слова Горбатого из "Место встречи изменить нельзя": "Сядь, Промокашка. Сядь, не мелькай !" Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и угля - до 30% из одного источника - Цензор.НЕТ 4997 Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и угля - до 30% из одного источника - Цензор.НЕТ 9537
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А чтобы луна всходила днем, а солнце ночью - это клоун не поручил кабмину? До Счастья уголь привезти не могут, а тут диверсифицировать... То есть клоун хочет на каждый носитель не менее 4 источников? Минимум три по 30 и 10? Идиот!
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але, вы поняли о чем он, православные ?

а он о том, что 30% нефти-газа-угля они свободно, по закону !, ввозить "на крови" из рашки
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Если нам это выгодно, то почему бы и нет? Уголь-то из Рашки ввозился и при "патриоте" Порошенко.
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Это хорошо, конечно же, но мне помнится Зеленский что-то уже поручал кабмину в установленные сроки. Но кабмин забил, а я забыл... Может перед поручением узнаем отчёт кабмина о предыдущем? И тогда сделаем выводы, а новое поручение поручим новому правительству?
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Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и угля - до 30% из одного источника

Уровень работы ЗЕ-команды - поручение, переписать в турборежиме законы. А первая десятка из списка Форбс не меняется 30 лет, а должна сидеть с конфискацией!
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Що??? 30 відсотків в фєдєрастів купляти, щоби підтримати цаповий ВПК???
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никогда еще у Украины не было таких сильных позиций по газу, неужели зеля все профукает?!

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либо американцы, либо европейцы настояли. в Европе, если не ошибаюсь, что-то похожее.
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А разве у нас КабМин уже подчиняется непосредственно Президенту? Я то думал, что по Конституции он подчиняется ВР.
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В Украине вопрос покупки угля, газа, нефти и нефтепродуктов решают не бизнесмены, не предприниматели, не граждане, а ЧИНОВНИКИ - президент и кабмин...))) Украина - это колхоз (УССР)!!!
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Ні, єврокібуц - Україна має виконувати взяті в рамках Енергоспільноти та Асоціації з ЄС зобов'язання.
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В Украине не было, нет и не скоро будет правовой, конкурентный рынок (капитализм)... Поэтому в стране - нищета простых граждан, коррупция, економические извращения, чиновничье-оллигархические монополии, деградация...
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Переводя на понятный язык: при Зеле Украина будет покупать в параше 30% газа и 100% ядерного топлива. Зеленський доручив Кабміну диверсифікувати поставки газу, нафти, нафтопродуктів і вугілля - до 30% з одного джерела - Цензор.НЕТ 9402
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Запаси треба робити і тоді пофіг диверсифікація
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Воно хоч поняло що сказало? Точніше воно хоч поняло що йому написали і сказали що сказать?
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Земрази готовят почву к поставкам газа из россии.
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Зеленая диверсефикация выглядит так, - Беня-1, Беня-2, Беня-3..
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