EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика
  345  3
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1374) налоговая милиция (1810) правоохранительные органы (631) Запорожская область (721)

 Арендаторы баз отдыха на Азовском море возместили в бюджет 5,8 млн грн неуплаченной арендной платы за землю, - ГФС

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры компания, которая уклонилась от уплаты арендной платы за землю, возместила в бюджет нанесенный ущерб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены директор и главный бухгалтер местной компании, которая предоставляет услуги оздоровления населению на базах отдыха вдоль побережья Азовского моря, которые во время эксплуатации арендованных ими земельных участков коммунальной собственности применили заниженную ставку арендной платы за землю, подлежащую уплате в бюджет местной громады.

В результате таких действий фигуранты умышленно уклонились от уплаты 5,8 млн грн арендной платы за землю, что является особо крупным размером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 13 млн грн налогов предприятием машиностроительной отрасли

Благодаря мерам, принятым работниками налоговой милиции во время досудебного расследования, нанесенный ущерб возмещен в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3162984
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А руководитель и бухгалтер повторят попытку на следующий год...
 показать весь комментарий
 
несплата ПОДАТКІВ в такому обсязі( 3000 мін зарплат) в більшості країн Є КРІМІНАЛЬНИМ ЗЛОЧИНОМ Орендарі баз відпочинку на Азовському морі відшкодували до бюджету 5,8 млн грн несплаченої орендної плати за землю, - ДФС - Цензор.НЕТ 5168
і "хєрой" мусить сидіти в буцегарні та ще й з конфіскацією ВСЬОГО що мав.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх