 Неизвестные избили мужчину во время конфликта в киевском ресторане, - полиция

По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неустановленные лица избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи.
Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметил Волошин.
Аечеряйте дома. Хоча не факт що якісь уроди не нападуть в магазинах чи біля будинку.
с собою в кармане имел он "наган"
Двое жлобов к нему приставали-
долго со стен их мозги отдирали.
(тіко шо сам придумав)
Це як варіант
далі, за текстом.
Дети в подвале играли в войну
Бомж-дядя Коля у них был в плену
Крики ужасные слышал весь дом
Кто-то в подъзде вызвал ментов
Вскоре милиция вскрыла подвал
Опер бывалый от страха упал
Мясо и кости лежали в крови
Бомж дядя Коля ты деток прости...
война без особых причин...