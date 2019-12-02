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 Происшествия, Киевские новости
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 Неизвестные избили мужчину во время конфликта в киевском ресторане, - полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в ресторане на улице Антоновича в Киеве и разыскивают лиц, причастных к преступлению.

По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неустановленные лица избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке.

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"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметил Волошин.

Источник: https://censor.net.ua/n3162983
 
 
 Топ комментарии
 
Задовбали вже бандюки і різне бидло.
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Презеденство зеленского совпало с новым витком криминального роста. Совпадение? Не думаю!
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Это те что из кабаков не вылазят, от войны "устали" ?
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Мущына пэрвая напаль, вай, кто не повэриль - того дом Труба трубу шаталь.
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Скільки долбо.обів повилазило...
Аечеряйте дома. Хоча не факт що якісь уроди не нападуть в магазинах чи біля будинку.
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Это те что из кабаков не вылазят, от войны "устали" ?
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Маленький мальчик пошел в ресторан
с собою в кармане имел он "наган"
Двое жлобов к нему приставали-
долго со стен их мозги отдирали.
(тіко шо сам придумав) Неизвестные избили мужчину во время конфликта в киевском ресторане, - полиция - Цензор.НЕТ 97
Це як варіант
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Як варіант: «Мальчик пацанчік...»
далі, за текстом.
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Тоже экспромт так сказать
Дети в подвале играли в войну
Бомж-дядя Коля у них был в плену
Крики ужасные слышал весь дом
Кто-то в подъзде вызвал ментов
Вскоре милиция вскрыла подвал
Опер бывалый от страха упал
Мясо и кости лежали в крови
Бомж дядя Коля ты деток прости...
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Задовбали вже бандюки і різне бидло.
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Появилось очень много людей, которые красят дома. Да и по плотницкому делу могут...
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Презеденство зеленского совпало с новым витком криминального роста. Совпадение? Не думаю!
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Конечно это не совпадение. Это реакция прежней власти и её опричников. Розгойдують човна, бо iм знесло будку...
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Чтобы думать у тебя должны быть мозги, но их у тебя незаметно...
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Так нецікаво, ваші повинні вбити один одного🐸
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Две тысячи лет война
война без особых причин...
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Во, бла, удивили! Возле киевских ресторанов детей убивают, а они с каким-то избиением.
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Нові часи настали, гуляй зеленуха🐸
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В Украине всё иномарка. Ну, правда, ещё трусы и носки не иномарка попадаются. Но иномарка однозначно качественнее.
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8% -ні дебіли вже на людей нападають який жах. Аваков зроби з ними що небудь.
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тра главного Мародьра швидше закривати, бо наробить лиха
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"... нападавшие скрылись на иномарке"...а Жигулі - це іномарка?
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скрилісь на інамаркє - отрижка савєцкіх врємьон - зараз будь-яка машина "іномарка"
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вже вроді міліцію рєхворміровалі, а полюцаї продовжують традіції савєцкіх врємьон
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В останні роки радянських часів в ресторанах не стріляли. Це вже пост-совкова міліція.
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