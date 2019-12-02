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 Во Львов из Харькова авиацией доставлена группа раненых и больных участников ООС. ФОТО

Сегодня из Харькова во Львов была доставлена группа военнослужащих ВСУ. Из них - шестеро раненых бойцов, остальные - с травмами и заболеваниями, полученными во время выполнения задач в составе подразделений Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Во Львов из Харькова авиацией доставлена группа раненых и больных участников ООС 01

Как сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона прибывшие пациенты пройдут необходимое диагностическое обследование. По их результатам воинам будет назначено дальнейшее профильное лечение. Один из вновь прибывших уже размещен в отделении реанимации.

Во Львов из Харькова авиацией доставлена группа раненых и больных участников ООС 02

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В предыдущем военном медицинском учреждении раненым уже была оказана квалифицированная медпомощь, во Львове они получат специализированное лечение. Все необходимые медикаменты для пациентов есть.

Источник: https://censor.net.ua/n3162972
 
 
 Топ комментарии
 
Что-то не пойму , так это ещё порошенко наживается на войне или уже Моника зеленски?
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Быстрого выздоровления и сил нашим мальчикам.
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Что-то не пойму , так это ещё порошенко наживается на войне или уже Моника зеленски?
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Сарказм охлосу (бидлу) не зрозумілий.
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"Я президент страны, а не лох. Я сказал оружие убери."
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А шо наш Главпридурок?
Одел браслетики?... Не бреется?...
Не моется?...
Забобонный, твой ход....
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выздоровления им...
во Львове им будет лучше, чем в ватном Харькове....
пишут..., что основной поток раненых сейчас идет именно во Львов....
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тут наверно дело не в плохом отношении, а в том что Зелино обещание прекратить войну было адресовано как раз "уставшим" от войны ватникам, и теперь Зеля стесняется показывать им свидетельства того что он конченый балабол. Вот и возят ночью раненых прямо во Львов
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Ппц, зато многоразовый уклонист Вова по беговой дорожке в зале бегает.
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Быстрого выздоровления и сил нашим мальчикам.
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Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.

Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.

Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.

Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.

Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.

В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.

Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.

И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.

Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.

Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.

Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.

Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.

Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.

Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.

И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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