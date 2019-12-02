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 Политика Украины
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Все про:СМИ (3272) цензура (1148) Юнкер (177) Прямой_канал (17) Европейская Солидарность (173)

 ЕС будет внимательно следить за развитием ситуации с защитой свободы СМИ в Украине, - Юнкер

"Европейский Союз будет внимательно следить за развитием ситуации с защитой свободы СМИ в Украине и поднимать этот вопрос перед украинской властью", - заверил Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер в своем письме в адрес Председателя политической партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Евросолидарности".

В сообщении отмечается: "В ответ на беспокойство пятого президента Украины о давлении, оказываемом на телеканал "Прямой", Президент Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз придает большое значение защите свободы СМИ и свободы выражения; ценностям, которые составляют фундамент любой демократической страны.

В канун передачи полномочий новому составу Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил благодарность Петру Порошенко за плодотворное сотрудничество и подтвердил важность продолжения курса Украины на политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.

Напомним, что в связи с началом открытого политического давления на телеканал "Прямой" пятый президент Украины и Председатель политической партии "Европейская Солидарность" 8 ноября обратился с письмами в адрес руководства институтов Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, а также Европейской народной партии с просьбой призвать украинскую власть прекратить нарушение основных прав и свобод в Украине, в частности свободы СМИ, а также не сворачивать курс на европейскую и евроатлантической интеграции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" просит Разумкова обеспечить защиту свободы слова в Украине, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3162969
 
 
 Топ комментарии
 
Меня умиляет забота о свободе слова пэти и его холуёв ,после того как пэтя на программе Шустера обещал жизнь отдать за свободу слова и тут же оно Савика турнул из Украины ,ну не анекдот ... ЄС уважно стежитиме за розвитком ситуації з захистом свободи ЗМІ в Україні, - Юнкер - Цензор.НЕТ 1442
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Точно ,вместо того ,чтобы эту вражину законопатить в тюрягу лет на 100 оно ему каналы подогрело.
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Ответ на хотелки Бородянского задавить все цензурой
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а какой ответ? даже обеспокоенности не высказали, т.е жалоба рассмотрена, но не принята, нет?
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Не зовсім. Надипломатичній мові слова Юнкера означають, що проблема Євросоюзом визнана, як така, що справді існує. І слова про уважний моніторинг - не порожній звук. Для тих, хто має вуха - аж надто голосний. А для тих, хто має здоровий глузд, ще й досить зрозумілий. А потім із Зеленський можуть вчинити так, як з пізнім Мілошевичем, чи Лукашенаом - перестати спілкуватися напряму і приймати у себе. Про співпрацю з МВФ можна забути зовсім.
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думаю всё проще, - сказали гуляй Петро со своими жалобами, мы и так всё видим - ху из ху.
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Внимательно следить - бесплатно ; не воевать ; не участвовать ; выражать глубокую озабоченность ; строить Nord Stream 2
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БАБЛО - ЦЕ ГОЛОВНА ЇХ ЄВРОПЕЙСЬКА ЦІННІСТЬ.
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Даже бабло для них не ценность . У них его много . Просто расслабились .
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😆😃 Будуть проявляти 'озабоченость' як робили це при янику. Звиздоболи європейські мля...
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Меня умиляет забота о свободе слова пэти и его холуёв ,после того как пэтя на программе Шустера обещал жизнь отдать за свободу слова и тут же оно Савика турнул из Украины ,ну не анекдот ...
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Згоден з Вами. Щей куму ************ допоміг 3 новинних канали купити...
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Точно ,вместо того ,чтобы эту вражину законопатить в тюрягу лет на 100 оно ему каналы подогрело.
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Чего ты дорвался до пети ? Есть новый объект - зеля и его смешная команда .
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А я первый буду говорить и про людей Зеленского ,если дура из его команды свисти ,что в Украине свободы слова многовато ,то я говорю ,что она дура ,меня не интересует фамилия президента ,меня интересует происходящее в стране.
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В моей родной и любимой стране под названием Украина ,слыхал о такой ? ЄС уважно стежитиме за розвитком ситуації з захистом свободи ЗМІ в Україні, - Юнкер - Цензор.НЕТ 6953
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Ну что тебе на это сказать ,так как титька у меня одна да и та между ног ,буду кормить по очереди ... ЄС уважно стежитиме за розвитком ситуації з захистом свободи ЗМІ в Україні, - Юнкер - Цензор.НЕТ 7003
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вы в курсе что мы уже США? вот эти все карусели с импичментом, это не что иное как представление нового штата американцам. я вас поздравляю всех! побыстрей бы. Мессия.
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ЕС будет внимательно следить за развитием ситуации с защитой свободы СМИ в Украине, - Юнкер

Шось не пойму ... Этот алкоголик будет нам запрещать ковыряться в носу ? ЄС уважно стежитиме за розвитком ситуації з захистом свободи ЗМІ в Україні, - Юнкер - Цензор.НЕТ 268
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