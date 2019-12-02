 С начала суток 2 декабря враг на Донбассе огневой активности не проявлял, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС,

В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напоминаем, что с 28 ноября, вступил в силу новый Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 815 .

Командование Объединенных сил просит граждан внимательно ознакомиться с этим документом во избежание возможных недоразумений при пересечении КПВВ".

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