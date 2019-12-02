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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1218) Порошенко (17918) Портнов (498) Труба (219) Головань Игорь (19)

 Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил о том, что глава ГБР Роман Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова.

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.

Головань отметил: "Как мы знаем, директор ГБР Роман Труба не является руководителем органа досудебного расследования и не имеет права давать какие-либо указания следователю.

Но мы также знаем, что, хотя права такого не имеет, но дает охотно. Особенно, когда дело касается заявлений некоего Портнова.

А вот в прокурорском прошлом Трубы Р.М. руководителем органа досудебного расследования как раз был.

В частности, как сообщили нам прокуроры, Труба Р.М. был руководителем органа досудебного расследования в уголовном производстве 42014100000000209.

Том самом, где фигурировал (как любит выражаться господин директор) любимый заявитель Трубы Портнов.

Как руководитель органа досудебного расследования в соответствии с нормами КПУ Украины, Труба Р.М. имел на дело Портнова немалое влияние. Мог определять следователя (следователей), который будет осуществлять досудебное расследование; отстранять следователя; знакомиться с материалами досудебного расследования, давать следователю письменные указания; согласовывать проведение следственных (розыскных) действий.

Но, в отличие от настоящего, по делам Портнова Труба вел себя вежливо и аккуратно.

Во всяком случае, об угрозах Трубе, аналогичные угрозам прокурору Александру Божко, то не слышно.

Источник: https://censor.net.ua/n3162964
 
   
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Порошенко не ходит на допросы , вместо этого указывает Трубе, что и как ему делать. Порошенко забыл уже, что он не президент. А Труба не его ручной Луценко
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Паранойя фактически не излечима, Петя живет в собственном мирке, а его мозг переполнен всевозможными теориями заговоров.
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Труба ручной слуга Портнова и Бени....
Вам так больше нравица, да? Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 222
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Хроника одного Президента ...

02.12.2019 г.

Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Хто б сумнівався....А потім Труба засунув в вентиляцію у кабінеті радіомікрофона,коли про нахабний злив інформації портнову вже у відкриту почали говорити Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 6584
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ГБР эффективно борется только с военными, которые ходят в самоволку.

Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 2261
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Уверен, массовые посадки соевой сволочи способны быстро исправить эту статистику
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Зебилы, вы хотите посадить Пороха за то что благодаря ему освободили 2/3 Донбасса? Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 2869
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...и хотят его присоединить в том виде , как желает путло . Что зеля освободил ? Рояль ?
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да нет , за то что противостоял путину . а этого хлороцебусы не прощают.
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Освободили от кого и почему не освободили оставшуюся 1/3?
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...Нардеп от партии «Голос» Александра Устинова привела статистику «успешных» дел Государственного бюро расследований. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook.«Сделала запрос и узнала, что же это за тысячи «успешных» дел, о которых рапортует руководитель ГБР Роман Труба», - написала нардеп.
Так, 66,9% дел, которые довело до суда ГБР - это дела о «самовольном оставлении места службы». По серьезным статьям в Бюро с показателями совсем плохо, добавила нардеп.
«По «коррупционным» статьям этот процент «успешности» и переданных дел в суд не доходит не то, что даже 1%, а иногда и до сотой процента», - написала Устинова.
Также нардеп заявила, что «именно из-за такой «успешной» работы самого мощного в Украине правоохранительного органа, которое ребят из военных частей вылавливает, Роман Труба и все руководство ГБР должны завтра быть уволены парламентом»...
Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова - Цензор.НЕТ 2084
..«К сожалению Труба как видим очень быстро заржавела, поэтому надо менять на новую и голосовать за законопроект # 2116», - резюмировала она.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344396-nardep_ot_golosa_privela_statistiku_uspeshnyh_del_gbr.***************************-dezertirov
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а порошенку за яца кода возьмут? а то диабет задушит и на нары не попадет
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За 28 років жоден міліардер у нас не сів. І не скоро сяде
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Живёт по понятиям , которых у зели нет . Свою страну надо любить , неважно как .
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Что может утверждать адвокат вора, мародера и военного преступника?
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адвокату верить, что верить вору и насильнику, такая работа у них защищать самых отъявленных...
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