 Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.
Головань отметил: "Как мы знаем, директор ГБР Роман Труба не является руководителем органа досудебного расследования и не имеет права давать какие-либо указания следователю.
Но мы также знаем, что, хотя права такого не имеет, но дает охотно. Особенно, когда дело касается заявлений некоего Портнова.
А вот в прокурорском прошлом Трубы Р.М. руководителем органа досудебного расследования как раз был.
В частности, как сообщили нам прокуроры, Труба Р.М. был руководителем органа досудебного расследования в уголовном производстве 42014100000000209.
Том самом, где фигурировал (как любит выражаться господин директор) любимый заявитель Трубы Портнов.
Как руководитель органа досудебного расследования в соответствии с нормами КПУ Украины, Труба Р.М. имел на дело Портнова немалое влияние. Мог определять следователя (следователей), который будет осуществлять досудебное расследование; отстранять следователя; знакомиться с материалами досудебного расследования, давать следователю письменные указания; согласовывать проведение следственных (розыскных) действий.
Но, в отличие от настоящего, по делам Портнова Труба вел себя вежливо и аккуратно.
Во всяком случае, об угрозах Трубе, аналогичные угрозам прокурору Александру Божко, то не слышно.
Вам так больше нравица, да?
02.12.2019 г.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Так, 66,9% дел, которые довело до суда ГБР - это дела о «самовольном оставлении места службы». По серьезным статьям в Бюро с показателями совсем плохо, добавила нардеп.
«По «коррупционным» статьям этот процент «успешности» и переданных дел в суд не доходит не то, что даже 1%, а иногда и до сотой процента», - написала Устинова.
Также нардеп заявила, что «именно из-за такой «успешной» работы самого мощного в Украине правоохранительного органа, которое ребят из военных частей вылавливает, Роман Труба и все руководство ГБР должны завтра быть уволены парламентом»...
..«К сожалению Труба как видим очень быстро заржавела, поэтому надо менять на новую и голосовать за законопроект # 2116», - резюмировала она.
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