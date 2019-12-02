 На Тернопольщине по решению суда будет уничтожена партия нелегального алкоголя и сигарет стоимостью 2,8 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, в рамках проведения операции "Акциз-2019" у фигуранта было изъято 6 тыс. 445 литров фальсифицированных алкогольных напитков, в т.ч. под видом известных иностранных марок, и 6 тыс. 50 пачек табачных изделий под видом иностранных брендов без марок акцизного налога установленного образца общей стоимостью 2,8 млн грн.

По результатам рассмотрения указанного уголовного производства суд признал фигуранта виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 УК Украины, и назначил ему основное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с конфискацией и уничтожением изъятой подакцизной продукции.

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На основании ст.75 УК Украины обвиняемый освобожден от отбывания основного наказания с испытанием, при этом суд установил 1 год 6 месяцев испытательного срока.