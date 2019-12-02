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 На Тернопольщине по решению суда будет уничтожена партия нелегального алкоголя и сигарет стоимостью 2,8 млн грн

По материалам уголовного производства в отношении незаконного оборота подакцизных товаров, которое расследовали сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области, суд признал виновным организатора незаконной деятельности, избрал ему меру наказания и принял решение об уничтожении фальсификата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, в рамках проведения операции "Акциз-2019" у фигуранта было изъято 6 тыс. 445 литров фальсифицированных алкогольных напитков, в т.ч. под видом известных иностранных марок, и 6 тыс. 50 пачек табачных изделий под видом иностранных брендов без марок акцизного налога установленного образца общей стоимостью 2,8 млн грн.

По результатам рассмотрения указанного уголовного производства суд признал фигуранта виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 УК Украины, и назначил ему основное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с конфискацией и уничтожением изъятой подакцизной продукции.

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На основании ст.75 УК Украины обвиняемый освобожден от отбывания основного наказания с испытанием, при этом суд установил 1 год 6 месяцев испытательного срока.

Источник: https://censor.net.ua/n3162962
 
 
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скорая готовится к прокапыванию уничтожителей ?
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Зря... Надо было отправить её как гуманитарку на Дамбас. Глядишь. уменьшилось бы их количество
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Обзывали ********* кретинами за то, что они уничтожали товары.. А сами??? Ну и что что оно нелегальное? Отдать на экспертизу и если качество нормальное - пустить в продажу, а деньги всегда найдется куда направить. Даже если некачественное - все равно можно более умно переработать, а не тупо уничтожить... Короче идиоты...
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