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 Политика Украины, Общество
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 Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником департамента ГПУ по военным преступлениям

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ.

Соответствующий приказ Рябошапка подписал сегодня.

Отмечается, что до этого Рудь был начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам Главной военной прокуратуры и организовывал досудебные расследования в делах о ведении агрессивной войны против Украины.

Предполагается, что в Департамент конфликтов передадут более 200 уголовных дел, в том числе, о катастрофе MH17, аннексии Крыма, "дело моряков", дела об Иловайской и Дебальцевской трагедиях, а также дела о ведении вооруженной агрессии РФ, системных пытках и убийствах пленных украинских военных и гражданского населения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162959
 
 
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Хроника одного Президента ...

02.12.2019 г.

Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.



Ау, труба!
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Савченко и Рубана не увидел в списке .
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