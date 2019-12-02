 Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником департамента ГПУ по военным преступлениям

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ.

Соответствующий приказ Рябошапка подписал сегодня.

Отмечается, что до этого Рудь был начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам Главной военной прокуратуры и организовывал досудебные расследования в делах о ведении агрессивной войны против Украины.

Предполагается, что в Департамент конфликтов передадут более 200 уголовных дел, в том числе, о катастрофе MH17, аннексии Крыма, "дело моряков", дела об Иловайской и Дебальцевской трагедиях, а также дела о ведении вооруженной агрессии РФ, системных пытках и убийствах пленных украинских военных и гражданского населения.

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