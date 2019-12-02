 Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета

Об этом Зеленский заявил в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.
"Я подписал, наконец, закон о незаконном обогащении, он начинается действовать. В этом законе всё очень просто: будет конфискация всех незаконных активов, и всё, а потом все эти активы будут продаваться, а деньги – возвращаться в бюджет", - сказал Зеленский.
Напомним, закон "О конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления,вступил в силу 28 ноября.
Закон восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также запускает институт взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Якщо під час ревізії знайдуть бодай незадекларовані шкарпетки - все, антикорупційний молот вдарить з усієї сечі. Конфіскують усе - і до табору, де буде койкомісце, роба і люмінієвий посуд. І там - пахатимуть "корупціонери з простого народу" за харчові одиниці.
Зате в "зеленій кімнаті" буде фернзеєґапарат для колективного обов'язкового перегляду сертифікованих новин у визначені розпорядком "політінформаційні години". У вигляді нагороди - 95 квартал і "с ватьі". Але це заслужити треба.
І у медведчука, портнова, єфремова, королєвської, шуфрича, сивохи, ***** та чепушиліна всьо просто супер...
максимум пол.года, год..... - и кердык предателю....
На зло ворогам України!
Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
Понятно, что коррупция просто так не дастся. На данном этапе для нас важно, я думаю, чтобы все эти дела продолжали тщательно расследоваться и попали в суд.
Но ждать опять годами уже никто не готов. Ходить по кругу нельзя. Порошенко очень был медленным в подписании антикоррупционных законов, зато он очень быстр в отношении решения своих вопросов. Он гораздо хитрожопее самых хитрожопых следователей и прокуроров вместе взятых. . Этого человек пойдёт на многое ради спасения своей шкурки. Нужен был, конечно, Сакварелидзе с его опытом и хваткой. Для меня загадка, почему не был задействован именно он.
Зебилы - это не моча, это желтая живительная влага Великого Зелупы улучшающая зрение и финансовое благосостояние.. Бени Каломойши.
Наверное, если Зелупа и Беня начнут уже срать Вам в глаза, может резь,слезотечение и запах дерьма таки заставят вас протереть глаза? Мне кажется вряд ли, лоботомия не лечится...
Якщо під час ревізії знайдуть бодай незадекларовані шкарпетки - все, антикорупційний молот вдарить з усієї сечі. Конфіскують усе - і до табору, де буде койкомісце, роба і люмінієвий посуд. І там - пахатимуть "корупціонери з простого народу" за харчові одиниці.
Зате в "зеленій кімнаті" буде фернзеєґапарат для колективного обов'язкового перегляду сертифікованих новин у визначені розпорядком "політінформаційні години". У вигляді нагороди - 95 квартал і "с ватьі". Але це заслужити треба.
кто будет доказывать? кто будет отбирать? кто продавать? кому?
и главное! начать не с дворника-уборщицы...а с коломойского )))) (а-ха-ха!)
и этим докажите свою немарионеточную сущность (а-ха-ха...опять!)
КОНЕЧНО НЕТ!зеБИлня схавает
НЕ те що панамсько-мальдівська шістка ху.йла
ШУТНИК ШТОПАНЫЙ))))
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@tZEinform
·39 мин
Как скоро ГБР просто стряхнет пыль с дела А-1379 - это вопрос времени Баканов сегодня собрал всех своих генералов в "плавающей камере" - они там плавают и думу думают
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@tZEinform
·39 мин
Самое смешное смотреть как сыпется "зеленая вертикаль" Они все прекрасно поняли последствия лондонского решения. НАБУ, которое вдруг возобновило дело по взяткам в фракции СН, ГБР, которое сегодня не рискнуло даже "что то" предъявить героической Маруси - это все оттуда
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@tZEinform
·53 мин
Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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@tZEinform
·57 мин
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
Проблема была в том, что старый закон нарушал принцип презумпции невиновности, на что указывала и Венецианская комиссия.
Удалось ли обойти эту проблему в новом законе?
активыпо делам о незаконном обогащении (в "Привате") будут конфисковаться в пользу актива бюджета(Бениного).
Вот так точнее будет.
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