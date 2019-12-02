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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3815) незаконное обогащение (65)

 Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета

Президент Владимир Зеленский заявил, что после подписания принятого Верховной Радой закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение все подобные активы будут конфисковаться, продаваться, а полученные деньги пополнят бюджет Украины.

Об этом Зеленский заявил в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.

"Я подписал, наконец, закон о незаконном обогащении, он начинается действовать. В этом законе всё очень просто: будет конфискация всех незаконных активов, и всё, а потом все эти активы будут продаваться, а деньги – возвращаться в бюджет", - сказал Зеленский.

Напомним, закон "О конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления,вступил в силу 28 ноября.

Закон восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также запускает институт взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162958
 
 
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начнем конфискацию с квартир моники зе!лоха и бени.. Зеленский: Все активы в делах о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 8122
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а как же хваленное зебильное "хуже не будет"? Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 3240 Уже - НЕ работает, люди плюются?)
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начнем конфискацию с квартир моники зе!лоха и бени..
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На жаль, ніт. Спочатку буде тотальна інвентаризація (до білизни і носових хусток, не кажучи про смартфон, вутюг або електрочайник). При цьому усім надати органам верифіковані копії ключів від квартир, щоб сміття і ревізори могли без перешкод заходити в будь-який момент, ставити мешканців особою до стіни і проводити перевірку й інвентаризацію. Самовільна заміна дверних замків - одразу від 2 років тюремного висновку.
Якщо під час ревізії знайдуть бодай незадекларовані шкарпетки - все, антикорупційний молот вдарить з усієї сечі. Конфіскують усе - і до табору, де буде койкомісце, роба і люмінієвий посуд. І там - пахатимуть "корупціонери з простого народу" за харчові одиниці.
Зате в "зеленій кімнаті" буде фернзеєґапарат для колективного обов'язкового перегляду сертифікованих новин у визначені розпорядком "політінформаційні години". У вигляді нагороди - 95 квартал і "с ватьі". Але це заслужити треба.
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А як можна конфіскували апартаменти Моніки наприклад, в Белізі? Чи Бєні в Ізраїлі? Ні, конфячюскуяати звичайно можна, але лише беоізц, ми та ізраїльтяни. Але вони конфісковане в український б'юджет точно не передадуть. Тому два вище названі персонажі не мають за що переживати.
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а как же хваленное зебильное "хуже не будет"? Уже - НЕ работает, люди плюются?)
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Так у нього все добре і у бені все добре.
І у медведчука, портнова, єфремова, королєвської, шуфрича, сивохи, ***** та чепушиліна всьо просто супер...
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ну это вряд ли.... - я бы на его месте на это не рассчитывал...
максимум пол.года, год..... - и кердык предателю....
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А при чем здесь этот кацапский малорос к украинскому флагу?
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Коли Головного Мародера ПОПа посадиш з конфіскацією!
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уже скоро - за мародеров Беню и зелю жёстко взялись в ФБР
Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
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Большинство населения Украины , а точнее, 80% хотят, чтобы с порошенко сняли недоторканнисть ещё до первого ноль первого. Все хотят честного и справлелиыого расследования коррупционных скандалов, связанных с его именем. Никто не хочет от слова вообще, чтобы он таскался по заграницам и всем рассказывал про Голодомор,о котором и так все знают, и не говорил, что мы хотим в НАТО- это записано у нас в конституции .
Понятно, что коррупция просто так не дастся. На данном этапе для нас важно, я думаю, чтобы все эти дела продолжали тщательно расследоваться и попали в суд.
Но ждать опять годами уже никто не готов. Ходить по кругу нельзя. Порошенко очень был медленным в подписании антикоррупционных законов, зато он очень быстр в отношении решения своих вопросов. Он гораздо хитрожопее самых хитрожопых следователей и прокуроров вместе взятых. . Этого человек пойдёт на многое ради спасения своей шкурки. Нужен был, конечно, Сакварелидзе с его опытом и хваткой. Для меня загадка, почему не был задействован именно он.
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Расслабься, на Порошенко ничего нет. А вот на зелю и его гоп-команду материала полно. Им уже сроки выписывать можно. Подонок, вор и мародер, это зеля, это баканов, это каломойский, это шестерка каломойского богдан, это каждый зеленый урод, что в правительстве, что в раде.
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Хитрожопі слідчі і прокурори ? Та не смішіть будь ласка. Крайній випадок із Марусею Звіробій. Обісрались самі ще й спецпідрозділ Альфа в гівно вляпали.
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Зебилы, а когда конфискуете имущество Коломойского и его ручных зебобиков типа Дубинского? Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 4515
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Весь день на ...сцене. Не зря бубочка в спортзале качается
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Точно, все 15 квартир и 15 мерседов и мазератти Дубинского? Ага, верим, верим.

Зебилы - это не моча, это желтая живительная влага Великого Зелупы улучшающая зрение и финансовое благосостояние.. Бени Каломойши.
Наверное, если Зелупа и Беня начнут уже срать Вам в глаза, может резь,слезотечение и запах дерьма таки заставят вас протереть глаза? Мне кажется вряд ли, лоботомия не лечится...
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Вывод : казна пуста . Будем жить честно , но бедно .
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Это штош получается: при карррупции Мародёра лудше было?
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А её никто не доказал . Теперь живём при тайном управлении бени . Что поменялось ?
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Я вище написав. Спочатку буде тотальна інвентаризація (до білизни і носових хусток, не кажучи про смартфон, вутюг або електрочайник). При цьому усім надати органам верифіковані копії ключів від квартир, щоб сміття і ревізори могли без перешкод заходити в будь-який момент, ставити мешканців особою до стіни і проводити перевірку й інвентаризацію. Самовільна заміна дверних замків - одразу від 2 років тюремного висновку.
Якщо під час ревізії знайдуть бодай незадекларовані шкарпетки - все, антикорупційний молот вдарить з усієї сечі. Конфіскують усе - і до табору, де буде койкомісце, роба і люмінієвий посуд. І там - пахатимуть "корупціонери з простого народу" за харчові одиниці.
Зате в "зеленій кімнаті" буде фернзеєґапарат для колективного обов'язкового перегляду сертифікованих новин у визначені розпорядком "політінформаційні години". У вигляді нагороди - 95 квартал і "с ватьі". Але це заслужити треба.
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главное слово - незаконное!... но то что оно "незаконное" надо доказать...и доказать с железобетонными аргументами и титановыми фактами...
кто будет доказывать? кто будет отбирать? кто продавать? кому?
и главное! начать не с дворника-уборщицы...а с коломойского )))) (а-ха-ха!)
и этим докажите свою немарионеточную сущность (а-ха-ха...опять!)
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Зеленский заявил что не знал о двойном гражданстве Абромавичуса.
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и БЕНИНЫ ТОЖЕ?!!
КОНЕЧНО НЕТ!зеБИлня схавает Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 5576
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"Зоотечественники" ще й скажуть - "а ихнее сиятельства и не надоть трогать! оне барин, им сам бог дозволил!"
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Нужно начинать с фабрики Карла Маркса и ДТЕК ублюдка Ахметика .
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Молодець Президент

НЕ те що панамсько-мальдівська шістка ху.йла
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Кем будут конфисковаться? Новыми лицами?
Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 9495
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конфискуйте все у свыни- и саму свыню на мясокомбинат
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Снова нюхнул и уявил себя в 95 АНАЛЕ?))))
ШУТНИК ШТОПАНЫЙ))))
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И что ? Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 6774 Чем больше бюджет ,тем больше из него воруют---- аксиома
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да, бо злодій панамський все у свій карман конфіскувало
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А незаконное обогащение "борцов с коррупционерами" типа Бениного ручного пёсика, мамкиного миллионера Дубинского?
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Ты для начала активы Газпрома конфискуй... по уже неоднократно выигранному делу.. инквизитор-конфискатор.
Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета - Цензор.НЕТ 9794
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104-и компанії Петра конфіскувати-можна й від МВФ-відмовитись
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@tZEinform

·39 мин
Как скоро ГБР просто стряхнет пыль с дела А-1379 - это вопрос времени Баканов сегодня собрал всех своих генералов в "плавающей камере" - они там плавают и думу думают




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@tZEinform

·39 мин
Самое смешное смотреть как сыпется "зеленая вертикаль" Они все прекрасно поняли последствия лондонского решения. НАБУ, которое вдруг возобновило дело по взяткам в фракции СН, ГБР, которое сегодня не рискнуло даже "что то" предъявить героической Маруси - это все оттуда




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@tZEinform

·53 мин
Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.




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@tZEinform

·57 мин
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
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можеш починати з Ахметова Коломойського Пінчука Суркіса і їже с ими ...ця шпана до початку 90х максимум 150 рубляв зарплати мала ...вони не визначні винахідники не науковці ...
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Всем заткнуться!
Проблема была в том, что старый закон нарушал принцип презумпции невиновности, на что указывала и Венецианская комиссия.
Удалось ли обойти эту проблему в новом законе?
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Почему мародер Пораженко до сих пор не в тюрьме?
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Мы помним, как спасая свою и своей банды задницу, мародер Пораженко отменил закон о незаконном обогащении
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Все бюджеты активы по делам о незаконном обогащении (в "Привате") будут конфисковаться в пользу актива бюджета (Бениного).

Вот так точнее будет. Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету - Цензор.НЕТ 6739
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З джерел, заслуговуючих довіри, стало відомо, що у зграї шимпанЗЕ готується нова грошова реформа! Вже є єскиз новоі купюри! Поки що не можуть дійти до згоди щодо складових новоі грошової одиниці! Сперечаються! Або один зуб = 42 янелохам! І з кожним роком поступово збільшувати! 43, 44, 45 янелохів! Все буде залежити від того, скільки протягне! Чи один зуб = 100 чувакам! Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету - Цензор.НЕТ 5663.
Зеленський: Всі активи у справах про незаконне збагачення будуть конфісковані на користь бюджету - Цензор.НЕТ 7975 .
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Эхх. А выкрывателям? А взятки, которые теперь еще большими будут? Т.е. с нас граждатн будут теперь драть и еще больше проблем будут создавать. Посадите хоть кого то, потом ртом работайте, а то как проститутки.
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На пенсии ордловцам хватит? А с продажи земель покроют "материальный ущерб" молодым республикам. А с наших субсидий покроют коммунальные долги ордловцам. Какой заботливый приЗЕдент - денно и нощно о нариде печется.
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