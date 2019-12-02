 "Университет" из "ЛНР" будет выдавать дипломы российского образца, в "ДНР" в РФ аккредитованы четыре "вуза"

Как сообщается в заключении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора), вуз может выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармацевтика, информирует Цензор.НЕТ.

Это первый вуз, находящийся на неподконтрольной Украине территории Луганской области, получивший аккредитацию в России, передает Радио Свобода. Аналогичные документы также подали Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля, сообщали "власти ЛНР".

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С прошлого года аккредитацию в России получили четыре вуза из "ДНР". Решение о необходимости процедуры принимает сама образовательная организация. При этом речь идет только о выдаче дипломов российского образца - бюджетные места, использование материнского капитала, отсрочка от армии и другие государственные гарантии студентам из "ЛНР" и "ДНР" не предоставляются.

Напомним, после оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, согласно решению украинского правительства, были эвакуированы в другие регионы Украины 17 университетов с территорий "ДНР" и "ЛНР" и один с Крымского полуострова. Вместе с вузами около 40 тысяч студентов и 3,5 тысячи преподавателей изменили места учебы и работы.