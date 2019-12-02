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Все про:вуз (732) Россия (74415) Донбасс (20067) высшее образование (87)

 "Университет" из "ЛНР" будет выдавать дипломы российского образца, в "ДНР" в РФ аккредитованы четыре "вуза"

Российские власти выдали аккредитацию на 5 лет "Луганскому государственному медицинскому университету имени святителя Луки".

Как сообщается в заключении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора), вуз может выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармацевтика, информирует Цензор.НЕТ.

Это первый вуз, находящийся на неподконтрольной Украине территории Луганской области, получивший аккредитацию в России, передает Радио Свобода. Аналогичные документы также подали Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля, сообщали "власти ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система финансирования вузов будет изменена, университеты должны сделать своих выпускников конкурентоспособными, - Новосад

С прошлого года аккредитацию в России получили четыре вуза из "ДНР". Решение о необходимости процедуры принимает сама образовательная организация. При этом речь идет только о выдаче дипломов российского образца - бюджетные места, использование материнского капитала, отсрочка от армии и другие государственные гарантии студентам из "ЛНР" и "ДНР" не предоставляются.

Напомним, после оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, согласно решению украинского правительства, были эвакуированы в другие регионы Украины 17 университетов с территорий "ДНР" и "ЛНР" и один с Крымского полуострова. Вместе с вузами около 40 тысяч студентов и 3,5 тысячи преподавателей изменили места учебы и работы.

Источник: https://censor.net.ua/n3162954
 
 
 Топ комментарии
 
Нема сумнівів, що навіть на росії з цим дипломом на захочуть брати випускників.
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Неправильно! Не "магистр", а "могистер"!
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Нема сумнівів, що навіть на росії з цим дипломом на захочуть брати випускників.
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На россии то не захотят, а вот в Украине благодаря зебилу уже берут "Университет" из "ЛНР" будет выдавать дипломы российского образца, в "ДНР" в РФ аккредитованы четыре "вуза" - Цензор.НЕТ 8275
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Украина с большой охотой будет принимать такие дипломы. Особенно после подписания капитуляции и после признания автономии *днр*. Сейчас же справки подписаные террористом Захарченком принимают в наших ВУЗах.
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в ваших-єто где? На полуострове Таймыр? "Университет" из "ЛНР" будет выдавать дипломы российского образца, в "ДНР" в РФ аккредитованы четыре "вуза" - Цензор.НЕТ 5515
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Це на здоров'я. Але... добре б було, щоб у нас не приймали такі дипломи. Але відчуваю, що будуть ходити такі дУкУмЄнти. Та ще - наші теперішні виші - ой... краще промовчу.... давно в освіті працюю. Коли природничій факультет має 20 студентів....
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Неправильно! Не "магистр", а "могистер"!
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Чого так мало спеціальностей? Намалювати можна дипломи і праффесорів з торгівлі окорочками, чи докторів наук-заправщиків. Імені героїв дамбвабве.
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"Доцент СпбГУ Олег Соколов, снискавший ужасную славу своим страшным преступлением (убил и расчленил аспирантку)..."

"дипломы российского образца..." Гордость прям распирает дырляндию...


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https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/sport/sport/v-dnr-opozorilis-s-vyidumannoj-pobedoj-na-prestizhnom-turnire/amp.htm 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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А почему Украина тоже так не делает? Поддержали бы айтишников.
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Закон был пролоббирован яндексом. Мелкие компании будут загибаться. Такая поддержка.
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Как это повлияет на мелкие компании?
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Я не хожу по ссылкам в комментариях. Гигиена.
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классно им, а обмен студентами из абхазии и преднистровъя тоже иммеется???
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Україна не забуває їм платити стипендії?
Там же ж є і Захаровські стипендіати, тим платять підвищену.
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"Университет" из "ЛНР" . Странное словосочетание .
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Ага, только будет как с іх паспартамі - нікуда не выедешь. А тут нікуда на работу не возьмут. Но будет ахуітельный способ поторговать высшім россійскім образованіем. Хотя, конечно, какое там образованіе, еслі 80% не обладают логіческі-понятійным мышленіем.
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А теперь пусть кто-нибудь расскажет, что со всем этим делать - российские паспорта, в обращении рубли, теперь российская аккредитация вузов. Как реинтегрироватьи ОРДЛО в состав Украины со всем этим барахлом?
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В ответ Украина обязана не признавать дипломы России . Это 1 . 2 . Украина обязана запретит тем кто получил дипломы в России после 1991 года работать с такими дипломами в государственных учреждениях. 3 . Требовать от Запада санкции и чтобы Запад не признавал дипломы России
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Есть и хорошие новости: СМЕРТЬ РОССИИ. Депопуляция русских при Путине ускорилась в разы ! https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/02/118603/smert-rossii--depopulyatsiya-russkikh-pri-putine-uskorilas-v-razy.shtml
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"Университет" из "ЛНР" будет выдавать дипломы российского образца, в "ДНР" в РФ аккредитованы четыре "вуза" - а что говорят Минские соглашения по этому поводу?
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