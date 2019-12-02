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Все про:дети (3773) убийство (5401) Вячеслав Соболев (2) Лаврега Андрей (1) Семенов Алексей ДУК (1) Гергет Андрей Червень (1)

 Лаврега воевал три года, награжден госнаградами, - комбат Червень о подозреваемом в убийстве сына депутата Киевского облсовета Соболева

Бывший командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт с позывным Червень заявил, что один из задержанных по подозрению в убийстве трехлетнего мальчика в Киеве Андрей Лаврега имеет государственные награды за участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Один из задержанных – Семенов. Если не ошибаюсь, зовут Алексей. Но его я не очень хорошо помню, поэтому мало что могу о нем рассказать. А вот Андрей Лаврега – если это тот, о ком я думаю, – один из самых смелых бойцов был. По-моему, сам из Черкасской области. Воевал в течение трех лет. Это просто страшно долгий срок. Армия воюет по три месяца – потом ротация бригад. Он был снайпером. Очень смелый и хороший парень. Награжден государственными наградами. Причем Лаврега очень молодой. Он пришел на войну добровольцем, когда ему было всего 17 лет. Ушел из подразделения и вернулся домой около семи месяцев назад со словами: "Больше не могу, я наелся. Не знаю, что буду дальше делать". После этого не подымал трубку мы волновались за него. Контакта с ним не было. И таких, как он, – сотни, тысячи", – подчеркнул Червень.

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Он не исключает, что Лаврега после возвращения с Донбасса мог связаться с криминалитетом.

"Сейчас будут очернять добровольческое движение и всех нас. Но на самом деле, всему есть одно объяснение – это война. Не нужно очернять добровольцев! Это вина не их, а нашего государства и власти. Мы говорим обо всем – выборах, социологии, президентах, но не о войне. Вообще Лаврега – это хороший парень, пример для других. Не наркоман какой-то, не алкоголик, не убийца. Это хладнокровный, четкий парень, который говорил: "Украина – моя земля". Он несколько раз был ранен. Однако, судя по всему, война из него не вышла. Возможно, попал в какую-то банду. И это страшная трагедия", – отметил собеседник.

По его словам, ветераны боевых действий в Украине не проходят необходимый им курс реабилитации.

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"Почему не узаконить это все? Почему не создать частные военные компании для таких людей? Они бы пошли дальше воевать за страну и зарабатывать себе деньги. Это нормально! К тому же, ветераны нуждаются в реабилитации. Но средства на эти нужды разворовываются. Это просто бессовестно. Я знаю по себе, насколько это все тяжело, как сложно адаптироваться. И если бы не моя семья – даже не представляю, где бы я сейчас был", – резюмировал Червень.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Источник: https://censor.net.ua/n3162950
 
   
 Топ комментарии
 
Ну сейчас из ветеранов АТО активно лепят образ убийц. Так что ничего удивительного.
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Не надо ля-ля.
Написано "один из задержанных..."
Вина задержанного и его роль в убийстве еще никем не доказана.
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Человек 3 года отхерачил на передовой в самом пекле, ходил в обнимку со смертью, приехал в мирную Украину, а тут чувак - сепар и коллаборант сладко жрет, спит в теплой постельке, катается на ровере с номерами 0001 и при этом спонсирует тех, кто каждый день убивает наших воинов, просто человек решил уничтожить пособника оккупанта, жаль промахнулся
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Ну сейчас из ветеранов АТО активно лепят образ убийц. Так что ничего удивительного.
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Яке "большинство наемных убийц "? Ви це про що? З якого переляку ви наших героїв записали у вбивць? Зомбуете, тофаришчь
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З одних ліплять вбивць, троє, полковник і два підполковника, підірвались на невідомих вибухових пристроях ...
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Да-да, из ветеранов, обливших кислотой Гандзюк, тоже "лепили"...
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Не надо ля-ля.
Написано "один из задержанных..."
Вина задержанного и его роль в убийстве еще никем не доказана.
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Да думаю, небольшой срок(условный) получит, зачем парню жизнь ломать. Если докажут конечно.
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Интересно, что на данный момент среди отлайкавшихся под набросом на добровольцев НИ ОДНОГО украинского флажка.
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Мне кажется украинцы одобряют поступок парня.
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На классных чуваков подписан Dark.
Всей бригадой набрасываете на добровольцев?
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Ким би не був стрілець, він стріляв у данецького. Який мало того що приперся до Києва, відтиснув у попереднього власника пристойний ресторан, а ще проліз до Облради. Чомусь ЗМІ замовчують зв'язок "татуся" з терористами ордло.
Нажаль помилки трапляються і у снайперів.
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Вот это я понимаю - аргумент, а то развели сопли: "ребенка жалко". Правда, OldCat? Подумаешь, жизнь 3-хлетнего ребенка оборвалась - главное, чтоб герой-правосек в тюрьму не сел
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Мені якось пох на розбірки данецьких. Якщо ти такий філантроп, то краще опікуйся дітьми загиблих українських військовців.
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Син генерала буде генералом , а син сєпара ..................... ?
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Ну, если судить по современным украинским патриотам, у которых отцы и деды сплошь в КПСС были, то не факт. Но я правильно понимаю, что нам надо ввести в уголовный кодекс статью, позволяющую убивать детей "врагов народа"? Причем приговор соответствующий необязателен? Кстати, не мешало бы проверить родителей убитого мусорами в Переяславе мальчика - вдруг они тоже сепары? А мы тут уже сколько месяцев честных правоохранителей в СИЗО держим.
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а син Чорновола - підстилкой Яника
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навіть якщо воювати то не варто потім займатись криміналом. це шлях в нікуди. краще займатись політичним активізмом.
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есть такая притча. На паруснике во время шторма сорвалась с креплений пушка и начала кататься по палубе калеча и убивая матросов, пока один из них, рискуя жизнью не закрепил орудие. После шторма адмирал построил команду и вручил этому матросу орден, сняв его со своей груди. А потом адмирал спросил о том, кто должен был закрепить это орудие до шторма. Оказался тот же матрос. Его повесили. Так он и висел с орденом на груди.
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Червень виноват 100%. Бросили 20 летнего парня на произвол судьбы после демобилизации.Не хочется говорить плохих слов,но они напрашиваются.Дук своих бросил.
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Этим должно заниматься государство. Так происходит в США, происходит в Израиле.Прошедших гарячие точки после увольнения отвозят на острова. Там они в тишине проходят психологическую реабилитацию со специалистами. Этим должно заниматься именно государство. Где здесь "ДУК своих бросил"? Зачем этот наброс? Очернить добровольцев?
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Человек 3 года отхерачил на передовой в самом пекле, ходил в обнимку со смертью, приехал в мирную Украину, а тут чувак - сепар и коллаборант сладко жрет, спит в теплой постельке, катается на ровере с номерами 0001 и при этом спонсирует тех, кто каждый день убивает наших воинов, просто человек решил уничтожить пособника оккупанта, жаль промахнулся
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С другой стороны, не на завод же им идти работать?
А такой род занятий позволяет использовать военный опыт...
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Боец Правого Сектора убивает депутата облсовета от Бпп...
Кто прозревает ,хрякоботы?
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Солдат, воевавший три года, снайпер!

не смог рассчитать упреждение отъезжающей от ресторана машины?

Труба с ЗЕльонкой опять горбатого лепят
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дельце попахивает "распятым православным мальчиком в трусиках" -

умело организованной провокацией спецслужб Лаврега воевал три года, награжден госнаградами, - комбат Червень о подозреваемом в убийстве сына депутата Киевского облсовета Соболева - Цензор.НЕТ 7765
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Надо восхититься уровнем украинских спецслужб, если они сумели вложить в руки правосека винтарь и заставить его попасть в 3-хлетнего парня
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а был ли правосек?

как так его лихо поймали за пол-дня ?

прямо не полицаи, а шерлок-ватсоны
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А где написано,что он стрелял,не выдумывайте "суслика".
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А чем он хуже токарей, врачей, учителей, депутатов, президентов, сборщиков "Таврии" и пр? Всё гармонично в нашей стране...
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Он не исключает, что Лаврега после возвращения с Донбасса мог связаться с криминалитетом.
"Сейчас будут очернять добровольческое движение и всех нас. Но на самом деле, всему есть одно объяснение - это война. Не нужно очернять добровольцев!
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Вот нигде в сми я этого не видел.А может понять и простить?
Пусть своё отношение к факту лучше напишет или тоже в ВР хоцца.
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Мог Коля Басков за свою бывшую жинку Шпигель попытаться отомстить? Он точно не снайпер
Есть фоторобот подозреваемогоЛаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва - Цензор.НЕТ 2229
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Какой бы он не был патриот, но он убил трёхлетнего ребёнка. И должен понести наказание
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А его вина уже доказана? Нет? Тогда помалкивай и не развешивай ярлыки.
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Я знаю двух реальных снайперов с афганской войны. Взрослые, хорошие, добродушные и добрые дядьки. И ничего война их не испортила, учитывая даже особенности их службы, где за их головы давали реальные деньги, где они видели результаты своей "работы" воочию, когда борода летит в одну сторону, а шапка пуштунка в другую... Никогда бы в жизни они не подняли ружьё против гражданского человека не зависимо от того к какой партии он принадлежит, какие у него жизненные убеждения или мафиози он или нет. Это по убеждению. А за деньги тем более. Так, что я сомневаюсь, что это всё из-за войны. Они попали под влияние нужных людей, которые их убедили пойти на преступление. Только и всего.
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УЧАСТИ В АТО НЕ ДАЁТ ПРАВА НАРУШАТЬ ЗАКОН.
Есть возражения?
А что до большого числа ветеранов в криминальных ситуациях - так посттравматический синдром...
Таких, боюсь не сложно убедить, показав пальцем "вон это скрытый сепар!"....
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Продолжаем закрывать глаза?
Ярош опубликовал фотографию родственников с оружием в руках.(2016)
Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва - Цензор.НЕТ 8566
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Пора зачистити Київ від сєпарюг і тим хто їх спонсорує . І немає чого лайном булькати і "справедливим гнівом " , остільки було полювання на батька-сєпара . А дитина попала під того потяга . Кисмет. Тут замах на вбивство домбасітського сєпара і вбивство по необережності .
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а чого отой червень так каже ніби Лаврега вже зізнався і вина його доказана???
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Я так думаю, потому что там доказухи выше крыши и он понимает: лучше не петлять, а лепить из него образ "героя-патриота", которого плохая жизнь заставила пойти в бандиты.
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кузница киллеров. а такой бравый гергерт в телевизоре
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Натуральна думбасітка що ненавидить Україну ? Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва - Цензор.НЕТ 6815
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