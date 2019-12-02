 Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину. ВИДЕО

Об этом он сказал в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.
"Мы нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим эту информацию, этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваш счет", - сказал Зеленский.
Зеленский напомнил, что правительство Украины утвердило программу "Гарантированная цена на газ".
"Цена на газ еще уменьшилась на 7%, работаем над тем, чтобы снижение было еще больше. Также была встреча с правительством на Банковой в Офисе президента по вопросу тарифов. Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление", - указал он.
Що ти тут забув?
Ви там живете в одному з будинків, що Ахметов купив у Лондоні?
І не платите? В Лондоні? От би мені так.
Уменьшение платы за отопление: каждому свитер, валенки, ушанку
Уменьшение платы за воду - мыться как коты
Уменьшение платы за газ - жрать в 2 раза меньше
Уменьшение платы за свет - ночью работать, днем отдыхать.
Уменьшение платы за вывоза мусора - ввести новые налоги. Меньше покупок - меньше мусора!
Уменьшение платы за лифт - пешком ходить.
У світі немає вертикальних моніторів і телевізорів.
Яке ж ти недолуге створіння.
Ну, вообще-то "вертикальные" мониторы есть... И они не редкость, их довольно много...
Это обычные компьютерные LCD мониторы с функцией поворота из обычного "Ландшафтного" положения в "Портретный", в котором удобно работать с текстовыми документами.
14-и пунктов мирного плана Зрадника Лолитьі:https://zn.ua/POLITICS/stali-izvestny-vse-punkty-mirnogo-plana-poroshenko-147456_.html
Чи ти, насправді не з США, а з кацапляндії?
Цей форум для українців.
Зрозумів, москаль по кличці Stephan Bil?
Пішов на йух !
Зрозумів, москаль
Пішов на йух !
Це ти виродку поросячий українець,який вміє спілкуватися,чи сифілоїдний байстрюк,якого льоха настоячки випоросила-головою вдарила об залізне корито?Де таких циглів пітрасенко набрав-у Бендерах Придністровських на фермі?Прикупив би для тераріуму декілька.
Kyivi Caski
1) .припинити нарешті рахувати український газ за "європейськими ринковими цінами".Вимога МВФ ? ПО...УЙ !
2) податок (ПДВ) зменшити у 2-3 рази..
3) АМКУ має нарешті запрацювати і "взяти за яйця" газові компанії Ахмєта ,Фірташа та Сукісів
Він готує бидло до того, що, як і жЮлька у 2009, укладе "дуже вигідний контракт" і продасть Україну путіну.
Однажды эмир позвал меня и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам?» Мне показали ишака, я проверил его способности и ответил: «О пресветлый эмир! Этот замечательный ишак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому, я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько знаешь ты, и даже больше, но для этого потребуется двадцать лет». Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не будет знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!»
- Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой! - воскликнул чайханщик. - Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и наизусть читали Коран!
- Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, - ответил Ходжа Насреддин. - Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство - это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет -или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!
K04EGAR IV
@K04EGR
Цена газа в Европе 170 долларов.. Тем временем, в Украине она составляет дичайших 333 доллара! При том, что есть газ своей добычи 15 млрд! ШокиТрепет, бл//////ь! Зеля, ты или шото сделаешь с этой Перемогой, или на новый год мы будем слушать поздравление от другого чувака.
Цена этой договоренности - страшно представить!
Тогда да, она в платежках может стать меньше.
Надо не решения находить на бумаге, а добывать собственный украинский газ.
Пономарев, в программе Шустера, пояснил, что правительство Зе заблокировала добычу газа американской фирмой, которая прошла конкурс при правительстве Гройсмана...... с инвесторами так не поступают, второго раза уже не будет.
"Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков" (с) М.Тетчер