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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3815) Тарифы на отопление (573) тарифы (1620)

 Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство государства нашло "интересное решение", которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на отопление практически наполовину.

Об этом он сказал в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим эту информацию, этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваш счет", - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что правительство Украины утвердило программу "Гарантированная цена на газ".

"Цена на газ еще уменьшилась на 7%, работаем над тем, чтобы снижение было еще больше. Также была встреча с правительством на Банковой в Офисе президента по вопросу тарифов. Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление", - указал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без диалога с Путиным можно, но это как постоянный бег на месте, - Зеленский о переговорах по Донбассу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3162949
 
 
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....формат вчерашнего(30 ноября) заседания на котором обсуждались коммунальные тарифы. Чисто аппаратное совещание с присутствием премьер-министра, без министра инфраструктуры и финансов, с блаженно улыбающимся Богданом, как то не вписывалось ни в какие форматы.
С утра пришла информация все прояснившая.
Это было заседание по подготовке новогоднего обращения президента и тезисов его доклада. Все правильно "Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение" - Зеленский .
Что будет потом в январе не особо беспокоит эту команду.
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Что-что, гои о5 будут грустно плакать: "хоспоти, за шо нам все это, ну ничего, потом выберем Бойко, или Рабиновича, он поклянется на Пиплии не быть злым и все будет очень хорошо" Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину - Цензор.НЕТ 7916
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Эти обещелки -- для " переговоров " 9 декабря..
.
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п.с... "следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину.".. Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину - Цензор.НЕТ 7636

-обвалить гривну..
-уменьшить размеры платежек..
-выгнать ОПГ зеленского... и т.п.

Главное, что через год - НИКТО и не вспомнит об "обещании" зеленского:D
Помнится, этот зе!лох-42 обещал, что "с 1 ноября 2019 года ВСЕ украинские дороги будут соответствовать европейским нормам"))
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А следующей зимой сказать что "потерпите еще годик и снизим тарифи сразу в три раза" Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину - Цензор.НЕТ 6742
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Любиш самокритику? А може не такий вже ти й дурень?
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Та так и будет. А зебилы будут галдеть глядя на те же цифры "Вы не понимаете! Если бы зеленский не снизил тариф наполовину, он был бы вдвое выше"
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следующей зимой.... Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину - Цензор.НЕТ 4767

Следующей.... - из серии "Весна придет, сажать олигархов будем"...
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..формат вчерашнего(30 ноября) заседания на котором обсуждались коммунальные тарифы. Чисто аппаратное совещание с присутствием премьер-министра, без министра инфраструктуры и финансов, с блаженно улыбающимся Богданом, как то не вписывалось ни в какие форматы.
С утра пришла информация все прояснившая. Это было заседание по подготовке новогоднего обращения президента и тезисов его доклада. Все правильно "Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение" - Зеленский . Что будет потом в январе не особо беспокоит эту команду.
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кабальные договоры с фуйлом и отказ от территорий?
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видать дела совсем плохи рас пошли в ход откровенние Нью-Васюки
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Кто может объяснить почему курс доллара падает, а цены в гривне растут??? Вот такие вот великие достижения у вашего зе!!!
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Главное чтобы попам уменьшить, еще раза в три к имеющимся льготам - настолько тяжело работают.... Попробуй слопать литр икры и выпить 2 литра "крови боха" за один присест, да еще и закусить кусочком "плоти боха"(окрайцем хлебушка) Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину - Цензор.НЕТ 262
А как тяжело опосля размахивать после руками, таскать кадило, бормотать какие-то стихи, или древний рэп Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину - Цензор.НЕТ 4429
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Лондонский суд тоже нашел интересное решение. Для тебя лично, ...уйло Гнусавое. Почти 50% скидки за сотрудничество.
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Український газ і енергоносії, які видобуваються в Україні і за Конституцією належать громадянам України, будуть забезпечувати потреби населення? А чого рік чекати?
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Интересное решение. Загнать страну в дефолт как просил беня
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Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
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И чтобы потом уже точно никто не вытащил от туда
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Обіцянки-цяцянки, а дурному в радість - стара українська мудрість
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Зменшити населення Малоросійського АО удвічі?
Кого відголодоморити, кого по таборах за Полярним колом...
Тих, хто залишиться, можна не обігрівати. Все одно не вякатимуть.
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Козявчик нашел или Козявчику нашли интересное решение? ...за наш счет.
Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину - Цензор.НЕТ 6187
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Золотую рыбку поймал или щуку? А может лампу Алладина? Только учти у них только три желания, не продешеви!
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Рейтинг падає - нарід щось запідозрив, відосікі непереконливі, треба щось казати - бо не дотягне до НР.
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у преЗЕКа других забот нет...
махровый совок
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Дешевый сыр только в мышеловке, услышал о шаре, убегай быстро и далеко.
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