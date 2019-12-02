 Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину

Об этом он сказал в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.
"Мы нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим эту информацию, этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваш счет", - сказал Зеленский.
Зеленский напомнил, что правительство Украины утвердило программу "Гарантированная цена на газ".
"Цена на газ еще уменьшилась на 7%, работаем над тем, чтобы снижение было еще больше. Также была встреча с правительством на Банковой в Офисе президента по вопросу тарифов. Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление", - указал он.
С утра пришла информация все прояснившая.
Это было заседание по подготовке новогоднего обращения президента и тезисов его доклада. Все правильно "Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение" - Зеленский .
Что будет потом в январе не особо беспокоит эту команду.
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-обвалить гривну..
-уменьшить размеры платежек..
-выгнать ОПГ зеленского... и т.п.
Главное, что через год - НИКТО и не вспомнит об "обещании" зеленского:D
Помнится, этот зе!лох-42 обещал, что "с 1 ноября 2019 года ВСЕ украинские дороги будут соответствовать европейским нормам"))
Следующей.... - из серии "Весна придет, сажать олигархов будем"...
С утра пришла информация все прояснившая. Это было заседание по подготовке новогоднего обращения президента и тезисов его доклада. Все правильно "Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение" - Зеленский . Что будет потом в январе не особо беспокоит эту команду.
А как тяжело опосля размахивать после руками, таскать кадило, бормотать какие-то стихи, или древний рэп
Кого відголодоморити, кого по таборах за Полярним колом...
Тих, хто залишиться, можна не обігрівати. Все одно не вякатимуть.
махровый совок