 Бахматюк никогда не скрывался от следствия, а НАБУ незаконно назначило ему бесплатных защитников, - адвокаты

Адвокаты Олега Бахматюка в деле рефинансирования VAB банка на пресс-конференции на тему "Недопущение адвокатов к материалам дела Писарука- Бахматюка", проходившей сегодня, 2 декабря, в "Интерфакс-Украина", сообщили, что в рамках уголовного производства осуществляется политическое давление на их подзащитного, который никоим образом не скрывается от следствия. Кроме того, что защиту не допускают в нарушение закона к ознакомлению с материалами дела и не сообщают, в чем именно обвиняется подзащитный, НАБУ без согласия их подзащитного назначило "своих" бесплатных адвокатов.

Адвокат Шевчук сказал, в частности, что информация, необходимая для защиты, почему-то скрывается НАБУ. "И при этом НАБУ, которому было публично сообщено о местонахождении Бахматюка, устроило какую-то странную пиар-акцию относительно якобы сокрытия последнего от правоохранительных органов и уклонения от процессуальных действий, - отметил юрист. - Он не находится, никогда не находился, и не есть сейчас в международном розыске. Нами, как адвокатами, было сообщено о местонахождении Олега Бахматюка - это Австрия, где он находится еще с начала осени, когда он не имел никакого процессуального статуса и никаких ограничений по выезду с территории Украины ". Шевчук заявил, что Бахматюк никогда не имел никакого статуса в уголовном расследовании, никогда не вызывался в органы, осуществляющие досудебное расследование, и никоим образом не мог сообщить и знать, что происходит в деле, так как он не является причастным к данному делу и не является стороной дела.

Юрист Татьяна Козаченко в свою очередь заявила, что им стало известно, что Олегу Бахматюку Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) назначило бесплатных адвокатов по делу о рефинансировании VAB банка, что противоречит действующему законодательству в связи с наличием собственных правозащитников. "Как стало известно из ответа НАБУ, назначены бесплатные адвокаты", - сообщила Козаченко. По ее словам, при наличии адвокатов, тем более, что о них уведомлены и НАБУ, и САП, а также ВАКС, невозможно назначать за счет государства других адвокатов. Козаченко пояснила, что это делается только с одной целью: искусственного получения процессуальных решений для того, что б ни сторона защиты, ни лица, которых фактически обвиняют в совершении правонарушения, не могли предоставить документы для проведения беспристрастного следствия.

Защитники утверждают, что были лишены возможности ознакомиться с материалами дела - НАБУ в грубой форме им отказывали в их законном праве. Защитники были вынуждены обратиться с жалобой в Управление внутреннего контроля НАБУ. "Мы сделали официальные запросы в НАБУ. И на сегодня, прямо сейчас, час назад, мы получили ответы, соответственно о которых они уведомлены, что мы являемся защитниками-адвокатами, но готовы предоставить нам документы для ознакомления с материалами дела, в части, в которой они могут считать нужным, не ранее 20 декабря ", что означает, по словам Татьяны Козаченко, что еще в течение трех недель адвокаты будут лишены информации, предоставление которой является обязанностью правоохранительных органов.

Напомним, что ранее адвокаты Олега Бахматюка заявляли, что выводы официальных экспертиз, отчеты Фонда гарантирования вкладов и НБУ полностью опровергают обвинения НАБУ по делу Писарука-Бахматюка, а в открытии самого производства против бизнесмена имеются очевидные политические мотивы.