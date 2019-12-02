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 Политика Украины
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 На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отмечает, что на встрече в Нормандском формате намерен поднять и постараться решить вопрос прекращения войны на Донбассе и конкретных сроков возвращения Украине оккупированных территорий, и призвал украинцев не обращать внимания на "фейковую зраду" и "уже умерших" политиков.

"Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. А также в этом диалоге очень важно не просто поднять тему, а решить вопрос с возвращением наших территорий, в какие сроки", - сказал он в своем еженедельном видеообращении украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский указал, что необходимо как вернуть территории, так и решить, как "мы можем быть единой страной".

Президент призвал людей, которые доверили ему пост президента, не обращать внимания на тех политиков, которые "уже как политики умерли".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без диалога с Путиным можно, но это как постоянный бег на месте, - Зеленский о переговорах по Донбассу

"А как люди они совсем не рождались никогда. Поэтому я хочу, чтобы вы не обращали внимание на их лозунги, на какую-то фейковую зраду. Эти люди уже никому не нужны. Они играют только на эмоциях украинцев, на этой очень чувствительной теме. Это не та тема, на которой ловят "хайп", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что эти политики не могут сегодня никак остановить войну на Донбассе, вернуть украинских заключённых, и у них нет доверия людей и никакого политического рейтинга, который потеряли за годы "коррупционной деятельности".

Президент заявил, что на встрече 9 декабря в Париже "никакой зрады не может быть". "Но я буду себя более уверенно и твердо вести на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет, и за моей спиной целый наш независимый народ", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3162944
 
   
 Топ комментарии
 
Я тебе даже свои СТоЯЧИИ носки не доверю.
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Ога. Ток все обещания ЗЕ оказались тупым разводняком.

И человеку, который наврал буквально во всем, надо вот еще разок и тока на полшишечки доверять в вопросе жизни и смерти Украины.
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Я тебе не верю брехливое ты ЗЕленое ЧЕПУШЫЛО!)))
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Я тебе даже свои СТоЯЧИИ носки не доверю.
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Шо б, косой, надзор за тобой был На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6294 У меня и шишка контролера есть, хочешь попробовать?
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ты не шаришь, у него бизнес, из носков житомир делает валянки и продает в рф через инет.
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стоячие не стирают - их одают кацапам на духи "запах расеи"
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Стирка носков как то изменит тот факт, что Зеленский редкий ****** и трус не заслуживающий доверия?
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Нельзя доверять не зная!!! Посмотрим!!!!
Доверие на эмоциях - это часто обман!!!!
Посмотрим!!! Только руку не жмите х====лу!!!!
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не переживай! жать точно не будет, да и не рука это вовсе...
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Тобі Зе б'ю віри нема, тому ти можеш довіряти лише Коломойському.
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Ога. Ток все обещания ЗЕ оказались тупым разводняком.

И человеку, который наврал буквально во всем, надо вот еще разок и тока на полшишечки доверять в вопросе жизни и смерти Украины.
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Ну и где знаменитые 73% ? Почему ни одного зебобика здесь нет на защите бубочки? На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4726
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я надеюсь он знает, як його зустринуть. если шо.
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Я тебе не верю брехливое ты ЗЕленое ЧЕПУШЫЛО!)))
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Вот твой рейтинг, из твоего же телеграм канала. Видишь как тебе страна доверяет? Крути велосипед еще быстрей!
На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8942
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а что тут удивительно, это был обычный киноприем
как фильм выходит, есть анонс, трейлер, все думают вау надо сходить..
а как сходили то плюются и жалеются на потраченное время и деньги
так и с зеленским
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Самое смешное, что уже после выхода этого "фильма" они продолжают выпускать трейлеры и находятся идиоты которые ведутся (смотрят не фильм а трейлер)
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Вовчик, если, что, 9-го, то там, во Франции, можешь и остаться. Ну, ты понял, за если что. Оно конечно Франция не параша и там имтировать игру х..м на рояле совсем не денежно, но русо туристо понравится.
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Он может в Париже выступать и как человек-оркестр, если возле рояля установить барабаны и арфу а в рот ему дать саксофон. А лысый будет петь...
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так в том то и прикол, что от тебя уже вся страна чурается
и даже те, кто голосовал за тебя, теперь отнекиваются, врут что не голосовали..
наклейки зелёные сдирают с машин, футболки с надписями ЗЕ сжигают.. вообщем уничтожают все улики своего глупого выбора На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5511
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якби біля тебе не було таких мертвих людей як богдан, беня, сивоха, порнов і т.д... то я би може і повірила..
а так - ніт.
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Штатная клоунесса - умеешь рассмешить.
Зеленский и не призывает вас ему поверить.
Он призывает украинцев вам - петюшкам не верить.
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Так еще страна не доверяла никому, как доверяет тебе. Убить треть рейтинга за полгода, это нужно уметь.

На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7043
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/// не обращать внимания на тех политиков, которые "уже как политики умерли". ///
Интересно, кого он имел в виду? На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7722
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В таком ключе он отзывается только о Порошенко. Только зря надеется, что он политически умер. Порох и дальше ведет активную политико-дипломатическую работу за рубежом, он уважаем и рукопожатен. Он как лев, сражается за Украину и не стесняется называть ***** агрессором и террористом. В то время как легитимный даже войну войной называет шепотом. Так что, время покажет, кто политический труп, а кто политически так и не родился.
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какое доверие, зеля? "тут не может быть доверия. у каждого свои интересы."
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тобі довіряти себе не поважати ...ти брехливий клоун соросьонок сраний
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Звиздел об уменьшении тарифов, что во власть будут приходить только по конкурсу и не будет кумовей, друзей детства и прочей квартальной шушеры, звездел об импичменте, а сварганил такой закон, что и Чикотило хрен снимешь, звездел о борьбе с коррупцией, а ее стало больше, звиздел о борьбе с олигархами, а Беня уже всем срет на головы с большой колокольни, отменил "плохой" Роттердам +, а цены выросли в полтора раза, ну, о 4000 бакинских учителям вообще как то мимо кассы... И, янелох, кого ты считаешь за лоха?
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Первое, что Бубочка обещал сделать после избрания - принять Закон про народовладдя. Про решение важных вопросов на референдумах рассказывал. Обманул. Вот теперь мы и гадаем, что он может там наподписывать с Путлером, а презик от людей прячется и ролики снимает....
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Ніхто на тебе і не сподівався особливо. В другому турі голосували проти чіткої вибудови вертикалі влади на зразок ********** на чолі з сонцесяйним. Косяки ви вже самі наробили. Не чіпайте Землю.
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Прям не презедент а циганка на доверии) Доверие милок нужно заслужить, - а ты пока только врал и ********
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Тебе, зебобик, страна не доверяет, а поджидает после этого шабаша...
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Бережіть довірливих!
Занесіть "лоха" у Червону книгу!
Бо це - вимираючий вид.

Бо під проводом "янелоха" навіть останній дурник пеерстає вірити владі.
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Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.to be continued...
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Вариантов у зели,как и у овоща в прошлом, осталось немного.Брюссель или Ростов?☺
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о "уже умерших" - говорит ещё пока живой.....
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Все-таки в этом году может быть зачетная Йолка... похлеще чем янык организовал
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В этом - нет. 75% еще не могут поверить в мысль, что их развели, а вот на следующий - вполне возможно.
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А 75% были на йолке? Нефига, они в телек фекалии пуляли, а на Майдане были активное меньшинство
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Зеленый...
Побрынчи краще писюном по ушам своего ЛОХтората!))))
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О как повернул ! Вдруг чего - страна виновата , не достаточно мол доверяла !
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Своими ЗЕлеными какашками надо измазать всех!)))
Мол я не я...и ответственность не моя!
Они лохи 73% сами так захотели...
Они устали от войны...и хотят под елку оливье и Голубой огонек...
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Як в пісні : " А зечмо веде отару плаєм . Повну жопу у країні маєм ."
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Прекращение войны? А мы что уже победили и вернули окупированные территории? А в сегодняшней ситуации прекращение войны называется только капитуляцией. Тот кто хочет прекращение войны а не победы тот предатель Украины и нет ему доверия.
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Вот же ж идиот! Как можно доверять говняному актёру, который пытается (причем очень хреново) играть роль президента в воюющей стране?
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Пока твое правительство не анонсировало подъем тарифов и прожиточного минимума явно доверяла, а теперь Вова ты все больше становишься похожим на порохннявого мародера.
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Одно слово не сказал Бабочка, а как смысл сказанного изменился!!!
"Что страна мне доверяет" "В ТЕМНУЮ" !!!!!
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Я хочу сдєлать напутственньі слова: "Вовік, в твоїх інтересах зробити так, щоб це не був твій квиток в один кінець! Не підписуй ніякої муйні - бо нікого не влаштовують українці з прямою спиною - від мад"яр до макшанина!" На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6115
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Полгода... Скоро опять Новый год... Всё как было, так и осталось... Дальше - ...нет уверенности в завтрашнем дне)) (день или дно, уже все-равно).
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Да уж...
Анальная боль 73% лишенцев все усиливается))))
ВаЗЕлина им ИВ не обещал!)))
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оно вообще не понимает что происходит....

73% желудков на которые он рассчитывает уже в большинстве своем отвернулись от него, поскольку эти желудки не получили больше жрачки.....
Остались только чистые сепары, а их как не крути в Украине все таки меньшинство...
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А реально в зебилах теперь только сепарня...
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страшно за ЗЕ - по ходу у него уже репка треснула от напряга.
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Ой чую что после этого саммита придется гнать его кривыми рогами вперед на Ростов.
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У ОВОЩА был свой самит...на котором он сдал назад.

У ЗКни будет свой...
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Козявчик едет на переговоры. Со слитой внутренней политикой, со слитой внешней политикой... С постоянными обстрелами на фронте... Едет не с 73%, а уже с 50% по последним опросам... и это за полгода. Козявчик едет на переговоры.
На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2486
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ГавноКомандующий МАЛОРОС!)))
Боевая версия релиза)))
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И да от просто интересно...
ОНО в тех хваленых ГавоБронике?
Или для себя любимого выписал нормальный...
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если под словами преЗЕка первая пачка коментов удалена значит у него с доверием народа как у рашки со свободой слова.
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Ты знай Вова что -если подпишешь там хоть один пункт , который идёт в ущерб интересам Украины , и ведёт к потере хотя бы крохотной части её независимости , то домой лучше и не возвращайся .. А слова Звиробий , тебе покажутся ангельским пением . На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2613 .
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Вова, ты говорил, что если у тебя не будет получатся - ты уйдешь.
Вова, у тебя не получилось. Пол года в минуса. Вова, уходи!
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Я - зеленский,
Верьте мне!
Мухи знают
Толк в ... нектаре.

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У меня новый аргумент для увеличения платы с клиентов: голосовали за бубочку? - Да ( с досадой или смущенно). Ну, тогда с Вас 10 % + за увеличение волокиты, ухудшение условий работы и затрат на преодоление внутреннего дискомфорта На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2304 Шо, характерно - платят!
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Выбрали тебя одни люди, а прислуживаешь ты другим.
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Я дуже переживаю за Вовіка, якщо щось піде не по плану А і навіть не по плану Б, зубожілі зебіли порвуть свого керманича, а для мене Вовік завжди залишався талановитим комедіантом і не його провина що він помилково став презедентом і вже накосячив так, що прийдеться кілька років прибирати зелене сміття.
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Люди добрі! Поясніть хтось цьому юристу, що війна не закінчується, коли перестають стрілять. А бува, що і навпаки - кількість жертв тілько зростає... Поясніть словом доки є час, бо коли буде пунш багато балакать ніхто не буде.
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418 ось так "устают" від війни і відстоюють свою свободу та незалежність
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