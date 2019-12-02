 На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский

"Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. А также в этом диалоге очень важно не просто поднять тему, а решить вопрос с возвращением наших территорий, в какие сроки", - сказал он в своем еженедельном видеообращении украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский указал, что необходимо как вернуть территории, так и решить, как "мы можем быть единой страной".
Президент призвал людей, которые доверили ему пост президента, не обращать внимания на тех политиков, которые "уже как политики умерли".
"А как люди они совсем не рождались никогда. Поэтому я хочу, чтобы вы не обращали внимание на их лозунги, на какую-то фейковую зраду. Эти люди уже никому не нужны. Они играют только на эмоциях украинцев, на этой очень чувствительной теме. Это не та тема, на которой ловят "хайп", - указал он.
Зеленский подчеркнул, что эти политики не могут сегодня никак остановить войну на Донбассе, вернуть украинских заключённых, и у них нет доверия людей и никакого политического рейтинга, который потеряли за годы "коррупционной деятельности".
Президент заявил, что на встрече 9 декабря в Париже "никакой зрады не может быть". "Но я буду себя более уверенно и твердо вести на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет, и за моей спиной целый наш независимый народ", - сказал он.
Доверие на эмоциях - это часто обман!!!!
Посмотрим!!! Только руку не жмите х====лу!!!!
И человеку, который наврал буквально во всем, надо вот еще разок и тока на полшишечки доверять в вопросе жизни и смерти Украины.
как фильм выходит, есть анонс, трейлер, все думают вау надо сходить..
а как сходили то плюются и жалеются на потраченное время и деньги
так и с зеленским
и даже те, кто голосовал за тебя, теперь отнекиваются, врут что не голосовали..
наклейки зелёные сдирают с машин, футболки с надписями ЗЕ сжигают.. вообщем уничтожают все улики своего глупого выбора
а так - ніт.
Зеленский и не призывает вас ему поверить.
Он призывает украинцев вам - петюшкам не верить.
Интересно, кого он имел в виду?
Занесіть "лоха" у Червону книгу!
Бо це - вимираючий вид.
Бо під проводом "янелоха" навіть останній дурник пеерстає вірити владі.
Побрынчи краще писюном по ушам своего ЛОХтората!))))
Мол я не я...и ответственность не моя!
Они лохи 73% сами так захотели...
Они устали от войны...и хотят под елку оливье и Голубой огонек...
...себя не уважать
"Что страна мне доверяет" "В ТЕМНУЮ" !!!!!
Анальная боль 73% лишенцев все усиливается))))
ВаЗЕлина им ИВ не обещал!)))
73% желудков на которые он рассчитывает уже в большинстве своем отвернулись от него, поскольку эти желудки не получили больше жрачки.....
Остались только чистые сепары, а их как не крути в Украине все таки меньшинство...
У ЗКни будет свой...
Боевая версия релиза)))
ОНО в тех хваленых ГавоБронике?
Или для себя любимого выписал нормальный...
Вова, у тебя не получилось. Пол года в минуса. Вова, уходи!
Верьте мне!
Мухи знают
Толк в ... нектаре.