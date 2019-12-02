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 Политика Украины, Общество
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Все про:Тарифы на газ (163) Алексей Оржель (31)

 Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель

Кабинет министров Украины определил, что во время отопительного сезона цена на газ для населения составит 6961 гривну за тысячу кубометров.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Указанная цена не учитывает затраты на поставку и распределение газа, которые для каждой области будут разными. Но с 1 мая 2020 года цена на газ для населения будет рыночной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения этой зимой в размере 8 грн/куб. м, - Гончарук

"Это будет полноценный рынок, мы действительно пошли по цене для населения, близкой к рыночной", - заявил Оржель.

Напомним, установление рыночной цены газа для населения является одним из ключевых требований Международного валютного фонда.

Ранее Алексей Ордель сообщал, что цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом на 7% меньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3162942
 
   
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СЛАВА ЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель - Цензор.НЕТ 5715
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УРРРРРААААА!
Ми з газом
зробили це разом!
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всмотритесь в глаза этого доверчивого шимпанЗЕ, и найдите в них себя (все те, кто голосовал за Зеленского)..
Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель - Цензор.НЕТ 2906
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СЛАВА ЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель - Цензор.НЕТ 5715
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та не ЗЕ, а всім, хто за нього голосував.
Вже ніхто не краде, а грошей більше не стало, тарифи, ціни зростають.
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Не,спасибо Пе, за газ в прошлом году по 8. И я посмотрю как следующие его сделают по 4.
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К снижению цены на газ и "следующие", и "нынешние" имею такое же отношение, как к восходу солнца на востоке и заходу на западе, грамотей.
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интересно "поднимать" цены на газ путем деления на 2.... Юля будет... уныз.... Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 9612
ой боюсь клована к маю не будет уже как полгода точно.. не мечтайте дауны.... наука нам всем будет в Украине Боже вас Храни связаться с дураками ..и евреями.... все одно что цыганам доверить охрану вашего дома...
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сколько компаний ожидается на "рынке" для населения?...
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правильней- сколько офшорных компаний обмиллиардятся
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УРРРРРААААА!
Ми з газом
зробили це разом!
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та киля азиров уже догнал цену до РЫНОЧНОЙ еще так в 2013.
Сколько же можно и где он этот рынок???
Кто смотрящий и тд. расскажи милок
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всмотритесь в глаза этого доверчивого шимпанЗЕ, и найдите в них себя (все те, кто голосовал за Зеленского)..
Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель - Цензор.НЕТ 2906
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шимпанзе не такі вже і дурні.
а от зелєбоби конкретно пошились в дурні.
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Я не сторонник ЗЕ, Но отвечу, по крайней мере, пока ничего Х....... го, даже цены на уровне вашего президента и все остальное. Как то так. Правда есть различие, он за мир, а ваш за войну.Но это так, мелочь.
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Наведи приклад, коли з мордором був підписаний мир, який пізніше не був порушений? Щось не згадую.
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а ты, косой, чей сторонник, если не Зе и не Пороха?
И еще спрошу, без надежды на ответ: то, что Зеля не выполнил до сих пор ни одного обещания, даже самого мелкого, ты считаешь "ничего х....го"?
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Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло. Зеленский.
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Порохоидиоты вновь не рады.
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Не тільки косий ти, а я дурний або зелений?
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Тебе видней, почему я буду судить о тебе.
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Звісно "віднєй" бо лайків щось під твоїми коментами не дуже, тобто все ж люди в своїй більшості розумніші.
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Нам каждый раз говорят, что цена поднимается до уровня рыночной. На мировом рынке при этом она не растет.

Ну, о зебилах писать нет смысла - итак все ясно.
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если я не могу отключить отопление - то какой ЗЕ это рынок, это МОНОПОЛЬНАЯ ДИКТАТУРА, т.е. ФЕОДАЛИЗМ!
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да разрешат, если что, для таких как ты, Ахметов уже тоже готов с зелёными тарифами
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Отключать отопление нельзя было при юще, овоще,педро. Я успел на втором сроке кучмы
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Один продавец это не рынок,казёл ты тупорогий
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Ну в прошлый отопительный сезон у меня др 9.15 за куб дошло, интересно сколько за ото распределение еще накрутят... с температурным коеф. уже вроде как понятно шо взувают и не слабо.
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Ах***ть. Ай да Зелупа. Ай да нае***бщик. А что перед выборами обещал? А зарплаты и пенсии тоже будут на рыночном уровне или как прежне меньше чем у Зимбабве?
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Этому козлу все равно. Зеленые импотенты покуражатся и слиняют за бугор. Одни идиоты в правительстве.
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Обясните откуда вы берете такие астрономические цены если Украина покупает газ на внешнем рынке в 2 раза дешевле чем продает холопам? Или холопы еще платят за Беню за Ахметова и за сепаров в ОРДЛО?
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Так Коболев объяснял, мама на содержании сына.
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А когда зарплаты и пенсии будут европейские?
Зарплаты депутатам, судьям, чиновникам и прочим подняли до сказочных.
Конечно, теперь пусть газ будет по рыночной цене. И никого не волнует, что рынка то нет.
Такое впечатление, что зеленая молодежь оседлала потоки розощеких. Понравилось.
Да, кстати, Оржель. А кто управляет Украиной, МВФ или кабмин?
Почему до сих пор Украине кто-то диктует какие-то условия?
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Так мы можем быть нэзалэжными только в одну сторону. Вектор такой в конституции записали.
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шо опять? развод для лохов про рынок, которого нет?
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Это в 5 раз дороже чем например в Беларуси. Для тех кто отопляется газом астрономическая разница.
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Так Беларусь поступилась своим суверенитетом, ты шо?
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Belorus proslom godu za 160 dolarov zakupala v etom cena upala,mozet gde to 120-140 im prodajiot gazprom
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Если хотите жить как в Беларуси заткните рты, забудьте за дэмократию. И все на работу, отстраивать народное хозяйство и подметать улицы.Нехрен клаву дрочить в рабочее время. Кстати, в дынылыры газ сАвсем дешевый и свет по 23 коп.
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Да срал я на вашу дэмократию. Пусть грабит перестанут.
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Зеленский хочет разбогатеть за 5 лет в 185 раз Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 9935
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260 dolarov gde to za 1000 kub metrov.Evrope cena gaza 170 evro za 1000 kub metrov
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Не 260, а 290,54 долларов. Сейчас доллар стоит 24 гривны.
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Охренеть, Зе, а что ты обещал перед выборами, или уже склероз? Эх ты, трепло самое настоящее, других слов для тебя просто нету.
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Рынка нет, а рыночная цена есть. Кабмин просто сдает управление экономикой левым людям.
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Ну,до травня треба ще дожити...І тим,хто піднімає,і тим,кому піднімають...
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Обясните мне, нах*я нам переговоры с кацапами по газу, транзит и каждый год ползание перед кремлем на коленях выклянчивая скидку на газ в обмен на уступки, если для нас все равно газ по рыночной цене который можно просто и легко покупать в Европе? Может ну его ету газовую трубу вместе с нафтогазом?
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А что чиновники будут воровать и что разным мамам посылать?
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А если учесть,что только в этом году цена на газ на Германских и Нью-Йорских биржах упала в 2 раза!
https://index.minfin.com.ua/markets/gas/

То становится странным, почему у нас цена не падает, а МВФ требует еще и поднять цену.
Они что, не знают, что цена на газ в мире упала почти в 2 раза?
К тому же, Украина добывает собственный газ. В мире цена на газ падает, а у нас растет. Что происходит?
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А чему удивляться при таком ***********? Однако это еще цветочки, ягодки будут позднее, когда у нас наступит полная венесуэла. Гордитесь 73%-вы зробылы це разом!
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Алексей Оржель, что не слышал о требовании великого ЗЕ-президента снизить цену или эти зеленые не слышат народ, который их выбрал из-за высоких тарифов? Я сегодня честно поржал, хотя тут плакать нужно, моим родителям назначили субсидию и когда спросили, что вдруг цена на газ вырастет, то это не важно, будете платить свои, никто вам не будет пересчитывать. Похоже за этих людей голосовал МВФ, а не народ Украины, если они на него больше ссылаются.
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"Но с 1 мая 2020 года цена на газ для населения будет рыночной" ну шо зебнутые, дочекалися Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 8494 Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 8494 Ціну на газ для населення піднімуть до ринкової з 1 травня 2020 року, - Оржель - Цензор.НЕТ 8494
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