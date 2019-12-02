 Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Указанная цена не учитывает затраты на поставку и распределение газа, которые для каждой области будут разными. Но с 1 мая 2020 года цена на газ для населения будет рыночной.
"Это будет полноценный рынок, мы действительно пошли по цене для населения, близкой к рыночной", - заявил Оржель.
Напомним, установление рыночной цены газа для населения является одним из ключевых требований Международного валютного фонда.
Ранее Алексей Ордель сообщал, что цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом на 7% меньше.
Вже ніхто не краде, а грошей більше не стало, тарифи, ціни зростають.
ой боюсь клована к маю не будет уже как полгода точно.. не мечтайте дауны.... наука нам всем будет в Украине Боже вас Храни связаться с дураками ..и евреями.... все одно что цыганам доверить охрану вашего дома...
Ми з газом
зробили це разом!
Сколько же можно и где он этот рынок???
Кто смотрящий и тд. расскажи милок
а от зелєбоби конкретно пошились в дурні.
И еще спрошу, без надежды на ответ: то, что Зеля не выполнил до сих пор ни одного обещания, даже самого мелкого, ты считаешь "ничего х....го"?
Ну, о зебилах писать нет смысла - итак все ясно.
Зарплаты депутатам, судьям, чиновникам и прочим подняли до сказочных.
Конечно, теперь пусть газ будет по рыночной цене. И никого не волнует, что рынка то нет.
Такое впечатление, что зеленая молодежь оседлала потоки розощеких. Понравилось.
Да, кстати, Оржель. А кто управляет Украиной, МВФ или кабмин?
Почему до сих пор Украине кто-то диктует какие-то условия?
https://index.minfin.com.ua/markets/gas/
То становится странным, почему у нас цена не падает, а МВФ требует еще и поднять цену.
Они что, не знают, что цена на газ в мире упала почти в 2 раза?
К тому же, Украина добывает собственный газ. В мире цена на газ падает, а у нас растет. Что происходит?