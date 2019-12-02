 Замминистра инфраструктуры Ющенко инициирует отмену акциза для авиаперевозчиков

Это крайне важно для удешевления стоимости авиабилетов.

Собрание проходило 28 ноября в Борисполе. На нем присутствовали 26 народных депутатов, представители авиакомпаний, отраслевые специалисты и общественность.

Главным вопросом заседания было - станет ли аэропорт "Борисполь" мультимодальным хабом.



Приглашенный на заседание совладелец авиакомпании Аарон Майберг в своей презентации отметил: "На самом деле, в современном мире, между собой конкурируют не аэропорты или авиакомпании, а непосредственно хабы. Доход от этой модели получает страна, аэропорт, наземные перевозчики, авиакомпании сервисные компании. Однако, для функционирования данной модели необходима всесторонняя поддержка государства ".



Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в своем блоге обратил внимание на то, что участники заседания согласились, что альтернативы решению создать хаб нет, и именно его следует развивать, но основной проблемой оказалась финансовая сторона вопроса. В отличие от Турции, Польши, Беларуси и России, Украина не готова пока дотировать создание хабов инфраструктуры.

Транзитный хаб - это очень дорогое удовольствие, которое может себе позволить только богатая страна с хорошо развитой экономикой. Или та, которая хочет такой быть. Создание транзитного хаба требует большой, кропотливой и очень дорогой работы.



"Однако условия для работы авиакомпаний в нашей стране чрезвычайно невыгодные как для отечественных компаний, так и иностранных. В частности, стоимость топлива в Украине на 70 долларов США выше, чем в соседних странах, а также Украина - это единственная страна в Европе, где действует спецакциз на авиатопливо (34 доллара / тонна).

В результате, с нашего рынка из-за отсутствия платежеспособного трафика уходят такие западные гиганты как - British Airlines, Air France, Brussels, а отечественные вынуждены сокращать свои рейсы. Так, МАУ сократила 5700 рейсов, и в результате только аэропорт "Борисполь" потерял 1,3 млн пассажиров и 25 млн долларов доходов, а госбюджет недосчитался порядка 40 млн долларов из-за снижения объемов доходов как аэропорта, так и "Украэроруха "и обслуживающих компаний", - отметил Гаврилечко.



Исправить данную ситуацию, хотя и частично, могло бы решение о ликвидации спецакциза на топливо и нулевая ставка НДС на внутренние авиаперевозки. Однако, этот шаг является очевидным не для всех.

В то же время, некоторые члены Комитета проявили невиданную некомпетентность и нежелание вникать в сущность проблемы, решение которой рынок уже тщательно выстроил. Именно из-за нежелания властей принимать необходимые законы украинцы продолжают летать по заоблачным ценам.