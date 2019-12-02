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 Политика Украины
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 Апелляционная палата ВАКС оставила под домашним арестом попавшуюся на взятке чиновницу ОП Кондзелю

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе меру пресечения для директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светланы Кондзели.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Судова влада України.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ

Напоминаем, 12 ноября 2019 года стало известно о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162938
 
 
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Пилять.. когда уже примут закон, поймали на взятке, без суда и следствия, на пожизненное у тюрьму или в чернобыль осваивать территории! Чего тратить зря деньги налогоплательщика!?
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Тетку поймали на взятке 100.000$ и домашний арест а генерала марченко по липовим обвинениям в тюрьму...
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