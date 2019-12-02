 Апелляционная палата ВАКС оставила под домашним арестом попавшуюся на взятке чиновницу ОП Кондзелю

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Судова влада України.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ

Напоминаем, 12 ноября 2019 года стало известно о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца.

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