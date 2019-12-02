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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20067) пропавший без вести (9) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (16) Илляшенко Алексей (1)

 МинВОТ займется вопросом пропавших без вести на Донбассе, - замминистра Илляшенко

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины собирается заняться вопросом возвращения людей, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, сообщил заместитель министра по вопросам европейской интеграции Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Алексей Илляшенко.

"В данное время мы работаем над тем, чтобы все-таки наше министерство взяло на себя координацию, администрирование и полностью все меры, связанные с предусмотренными положениями закона "О статусе пропавших без вести лиц". Имеется в виду лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - сказал Илляшенко во время конференции "Женевские конвенции: 70 лет на защите гуманности на войне" в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со Интерфакс-Украина.

По его словам, министерство хочет взять на себя ответственность за вопрос воссоединения семей, возвращения детей и других членов семьи, пропавших без вести в результате определенных вооруженных конфликтов или вообще ситуаций чрезвычайного характера.

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Илляшенко также отметил, что министерство собирается активизировать смену правительственной комиссии по вопросам пропавших без вести лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3162936
 
 
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А чего так скромненько---зам министра нам всё говорит? Хотелось бы и министра новенького послушать что сюда назначен днями. Балакучая тётка, и фамилия тоже гут. И сама вэри-вэлл! Заодно бы и спросить у неё сколько цвет-мета выперла с мужем через местных баньдюков и корешей в РФ поездами начиная с 2014 г с той стороны Донбасса---но не в нашу сторону.
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Ну надо же ка кто оправдывать свое существование!!!!!!
Как то и без вас этим уже 6 год др. структуры занимались!!!
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