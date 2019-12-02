 МинВОТ займется вопросом пропавших без вести на Донбассе, - замминистра Илляшенко

"В данное время мы работаем над тем, чтобы все-таки наше министерство взяло на себя координацию, администрирование и полностью все меры, связанные с предусмотренными положениями закона "О статусе пропавших без вести лиц". Имеется в виду лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - сказал Илляшенко во время конференции "Женевские конвенции: 70 лет на защите гуманности на войне" в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со Интерфакс-Украина.

По его словам, министерство хочет взять на себя ответственность за вопрос воссоединения семей, возвращения детей и других членов семьи, пропавших без вести в результате определенных вооруженных конфликтов или вообще ситуаций чрезвычайного характера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Члены семей украинцев, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и РФ, смогут ежегодно получать денежную помощь, - Минветеранов

Илляшенко также отметил, что министерство собирается активизировать смену правительственной комиссии по вопросам пропавших без вести лиц.