 Представители киносообщества просят Гончарука уволить Корниенко из комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы и утвердить Синькевич главой Госкино

Согласно документу, его написание продиктовано тем, как конкурс сорвался "из-за нарушения закона", а "ситуация получила публичную огласку в Украине и за ее пределами", передает Цензор.НЕТ.

При этом, авторы не видят возможности для проведения повторного конкурса. Однако предлагают шаги для решения кризиса. И первый из них - увольнение заместителя председателя депутатской фракции "Слуга народа" Александра Корниенко из Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

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В частности, предполагают представители киносообщества, негативные оценки победительнице конкурса Юлии Синькевич выставил именно Корниенко.

"Мы предполагаем, что негативные оценки Юлии Синькевич поставили именно госпожа Студенецкая (Алена Студенецкая - представитель от высших учебных заведений, введенная в Комиссию за день до собеседования Синькевич. - Ред.) и господин Корниенко. Господин Корниенко является председателем партии "Слуга народа", политически ангажированным лицом, и мы допускаем, что эта политическая сила имеет собственное представление об идеологическом направлении украинской киноиндустрии", - говорится в документе.

Также они требуют повторно провести собеседование с Синькевич, которая не прошла последний этап конкурса.

"Кабинет министров имеет все полномочия принять решение о повторном проведении собеседования или оперативно внести изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должностей госслужбы и внедрение права Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы провести собеседование повторно по жалобе одного из кандидатов", - говорится в письме.

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Эти два варианта, добавляют в обращении, предусматривают отмену повторного конкурса на председателя Госкино.

Открытое письмо подписали Украинская киноакадемия, Ассоциация украинской киноиндустрии, Ассоциация "Содействие развития кинематографа в Украине — смотри украинское", ОО "Творческое объединение Вавилон 13", ОО "Современное украинское кино", адвокатское объединение Axon Partners.

Напомним, Юлия Синькевич единственная из всех кандидатов на пост главы Госкино дошла до финала. 21 ноября были обнародованы результаты конкурса, по которому она не набрала необходимого количества баллов. Ей поставили 0.5 балла по опции "управление людьми". На вопрос "Вы знаете, какие зарплаты на госслужбе, как вы будете мотивировать работников реализовать ваши амбиции развивать украинское кино?" Синькевич ответила, что это не ее амбиции, а приоритет государства Украина.

Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского оскаровского комитета. Также продюсирует фильмы.

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом.

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Около тысячи деятелей киноиндустрии обратились с открытым письмом в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского с требованием назначить Синькевич на пост главы Госкино.