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 Происшествия, Общество
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Все про:охрана (626) убийство (5401) Крищенко (294) Вячеслав Соболев (2)

 Соболеву предоставили охрану, - Крищенко

Правоохранители предоставили охрану депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву, на которого было осуществлено покушение на убийство.

Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, полицейские в настоящее время охраняют депутата

"Предоставили ему (Соболеву. - Ред.) полицейское сопровождение, пока полицейские охраняют", - сообщил Крищенко.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство ребенка в центре Киева: благодаря работе сотен правоохранителей задержаны двое подозреваемых. Организаторов и заказчиков продолжают искать, - Антон Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3162933
 
 
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Ему, судя по биографии, нужно охрану в хорошем смысле этого слова. Лет на 15.
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Може Портнова нарешті хтось замочить ?
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Удивительно - этой гниде сразу предоставили, а Стерненко отказались предоставлять даже после 3го покушения.
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Може Портнова нарешті хтось замочить ?
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Как и мотороллу, захарченко, портянка будет скоро эффектно ликвидирован своей же сворой орков.
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Ему, судя по биографии, нужно охрану в хорошем смысле этого слова. Лет на 15.
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После того что по его скотской вине погиб ребенок ему стоили бы удавиться а не охрану требовать, уроды моральные захватившие Украину...
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Удивительно - этой гниде сразу предоставили, а Стерненко отказались предоставлять даже после 3го покушения.
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На данецк его к сородичам выслать, оставшимся семейным кодлом, пусть его потрусят хорошо. Нах он здесь нужен, гнида сепарская
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дали охрану потому, что соболев выдал абонемент пожизненно в его забегаловке ОБЖОРА , стефанчуку
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Людина, що фігурує у справах про фінансування тероризму на Донбасі.
Людина, в якої загинула дитина.
Людина, що живе на многостраждальній українській землі.
Людина, що багатіє на злиднях України.
Людина, яку варто жаліти.
Людина, що , мабуть, так і не зрозуміла,
Що Україна у світі лише одна.
Шо не варто паскудити в країні, де живеш.
Що Україна - понад усе!
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А может етой Твари сепарской еще льготы, УБД и усиленное питание выдать?
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Єнакієвський риговський сєпар з блоку панамських патріотів, отримав охорону, а мав би заслухати вирок.
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Так бы заботились о воинах, которые на фронте в окопах мерзнут и те, что вернулись и нуждаются в реабилитации, а не всякой крутой сепарне, которая и в Донецке процветала, и в Киев приперлась и чувствует себя хозяевами.
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