 Соболеву предоставили охрану, - Крищенко

Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, полицейские в настоящее время охраняют депутата
"Предоставили ему (Соболеву. - Ред.) полицейское сопровождение, пока полицейские охраняют", - сообщил Крищенко.
Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.
Людина, в якої загинула дитина.
Людина, що живе на многостраждальній українській землі.
Людина, що багатіє на злиднях України.
Людина, яку варто жаліти.
Людина, що , мабуть, так і не зрозуміла,
Що Україна у світі лише одна.
Шо не варто паскудити в країні, де живеш.
Що Україна - понад усе!