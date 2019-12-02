 Тейлор от имени США передал Нацполиции Украины 88 автомобилей. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, даря эти 88 транспортных средств для Национальной полиции Украины", - сказал Тейлор.
Он также отметил, что многие из передаваемых транспортных средств будут переданы полицейским в территориальных громадах.
"Итак, этим мы продолжаем сотрудничество и надеемся на больше подобных церемоний в будущем", - сказал американский дипломат.
Ну, Дастер тоже ничо, еси на шару, конечно.
А давай праздновать Пурим, или Песах? Или День рождения Ктумбато-Мабунту?
мы как те нигеры которым только танцевать вокруг пальмы.
че, не читал как наш брат ""работает"(тут)? зато в Европе - ишачат на износ, оно и понятно - там нету ахметовых, на которых надо за копейки работать.
Обама Узбекистану, писало, выложил чет более 300 МРАП-ов(броневики с противоминной защитой), а нам чет 50 старых Хэмви(ремонт за наш счет вестимо).
"братья" почти такие же как и запоребриканцы.
Сколько там ракеты стоили шо просрали Сравчук и Кчума?
Американські копи зараз використовують набагато крутіші жипи, причому гібридні...
Но почему "Рено", почему не "Форды"?