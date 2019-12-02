 Тейлор от имени США передал Нацполиции Украины 88 автомобилей. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, даря эти 88 транспортных средств для Национальной полиции Украины", - сказал Тейлор.

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Он также отметил, что многие из передаваемых транспортных средств будут переданы полицейским в территориальных громадах.

"Итак, этим мы продолжаем сотрудничество и надеемся на больше подобных церемоний в будущем", - сказал американский дипломат.

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