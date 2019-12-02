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 Политика Украины
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 Пророссийские граждане на Донбассе могут уезжать в РФ: я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за жителей оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые "потерялись" в связи с произошедшими с 2014 года событиями, нужно бороться, а "те, кто за Россию", вольны делать свой выбор и могут уехать жить туда, где им хочется.

"Был опубликован опрос, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть "потерявшиеся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить", - сказал он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Зеленский подчеркнул, что считает неправильным и несправедливым, если на территории Украины кто-то говорит, что он гражданин России и Украина "его земля".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - западным СМИ: "В любом случае я не начну войну на Донбассе"

"Что касается тех, кто "потерялся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и там, то он сбился с пути. У меня нет морального права говорить "Тьфу". Нужно вернуть этих людей назад, чтобы бороться за них. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими", - указал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3162928
 
 
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Не звертайте уваги. Він чудово знає, що ніхто нікуди не поїде.
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Земоніка не розуміє, що якби проросійські громадяни України виїхали б до росії, війни б не було!!!
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Если бы из Польше уехали сторонники СССР и Германии на нее бы не напал в 1939?
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За рашанськими аусвайсами електронна черга аж до весни, люди наче подуріли. По телефону йде смс реклама на отримання цих книжок з куркою-мутантом, без прописки.
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Лол, у зебов пердаки сейчас воспламенятся Пророссийские граждане на Донбассе могут уезжать в РФ: я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1324
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не можуть, а навіть зобов'язані.
а якщо не хочуть, то їм потрібно допомогти виїхати на росію.
нехай лишать Україну в спокої.
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Все зависит от того, будет ли у них две пенсии. Или как вариант, платить им пенсию в два раза больше. Они сразу все "за Украину" выступят.
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может и есть желающие жить в Украине, но не в такой и не сейчас..
Хотя может и есть такие экземпляры, которые и в такую Украину согласны интегрироваться.. но это не очень здоровые видимо.
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а про себе що скажете ?
купити вам квиточка на росію ? чи вже і так мешканка ?
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мне и тут хорошо пока. а вы я гляжу ордловцев как родных принят собираетесь?
Это говорит о ваших добрых человеческих чувствах.
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А що в козлорилії чи лугандонії краще...
Ьут хоч перспектива для дітей-внуків є, а там жопєц чи ЖОПА
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ТРОЛОЛО, 100% ЖИРНОСТИ!!!!!
ЦЕНЗОР, Тролли расплодились, давай блокировать тварей!
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Мда, рейтинг падает, нужно что то делать. Но для ваты которая его привела в презеденты это как серпом по одному месту.
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и тут потрохосрачам не так! ( не знаємо як, але все не так!)
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Зашибись.Да они там все хитрозадые потерявшиеся русские.Других там нет.А если бы были,то еще в 2014 не допустили бы войны.Они еще и в Украине нам порядки наведут.Нафиг они нам надо.
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Нарешті щось людське сказав. Побачимо ще що підпише.
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Подпишет признание Крыма кацапским, амнистия бурятам Донбасса и УБД, восстановление Донбасса за счет Украины
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Опа! Попандопуло уже решает кому жить на Донбасе, а кому нет. Могу всех успокоить - по итогам - ему в дальнейшем не на Донбассе не в Украине жить не придется!)
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И не только на Донбассе.
В Магадан
https://m.youtube.com/watch?v=kvoM7cotb1c
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А ты, ЗЕ, спросил у ПЭТРУХИ, что он думает по этому поводу.
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Через пару дней на рашопропагандонских каналах это подадут как принудительное выселение и этнические чистки граждан Бамбаса
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А почему кацап президент зебил не может свалить на родину ?
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Это что было? Зеля, не трогай убогіх. От ніх нічего не зависит. Ты с Партновым разберись и с быдлом из своего окружения. Может тогда и рейтинг вернёш.
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ЛБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ...???
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Кто диктует...,- а кто записывает ???...
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Пророссийские граждане на Донбассе могут уезжать в РФ: я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3964
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Висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит
02.12.2019 Отто Йорк0--- Майдан, пунш
Отто Йорк
Шесть лет назад на майдан вышел миллион.
Но мне кажется, причина не только в избитых накануне "беркутом" студентах. Всё дело в предпосылках. За почти четыре года власти македонских градус кипения в обществе достиг необходимой для революции величины. Взрыв был неизбежен. Неадекватный пируэт "беркута" стал тем самым триггером. И понеслось…
В чём "прелесть" сегодняшней "власти"? Она создала все необходимые для Майдана предпосылки в рекордные сроки - всего лишь за каких-то полгода. Такой плотности шизофрении, идиотизма, подлости, трусости и откровенного слива страны на один квадратный миллиметр украинского политического пространства еще год назад невозможно было себе даже представить.
То, что творят бенины малыши, ежедневно вызывает у нормальных людей (вне зависимости от политических убеждений и предпочтений) такой градус ох*ения, что наступившая зима обещает быть горячее прошедшего лета. Вечером, после работы, заходишь в интернет почитать новости - и в выключенном электрочайнике закипает вода.
Не знаю, что на этот раз станет тем самым спусковым крючком. Но то, что висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит, по-моему, не вызывает сомнений уже ни у кого. Думаю, даже зелебобики, слегка подох*евшие от стремительности обрушения своих надежд, в глубине души готовы к подобному развитию событий.
Так что пуншу, разумеется, быть. Неплохо бы, конечно, управиться до НГ. С тем, чтобы выслушать новогодние поздравления уже от своего, украинского, а не от бене-путинского "преЗЕдента". Насточертел уже этот идиотский скрипучий голосок. В печёнках сидит…
* * *
Что мне нравится в сегодняшней ситуации, имея в виду проистекающий на наших глазах вазелиновый звездец?
Практически полное отсутствие вариантов. Которых, на самом деле, всего лишь два :
- либо мы повторяем майдан,
- либо Украина как самостоятельное государство исчезает в ближайшей исторической перспективе.
Эта мысль как-то успокаивает.
Во-первых, исчезнуть Украине мы при любом раскладе не дадим. Во всяком случае до тех пор, пока здесь остаётся хоть один настоящий украинец. А переживала она времена и пострашнее сегодняшних, факт.
А, во-вторых, шесть лет назад ситуация была гораздо более неопределённой: расия успешно шифровалась под нашего друга и брата (прежде всего, в глазах наших недалёких зоотечественников). Была уважаемым всем миром, геополитическим игроком. А Украина воспринималась коллективным Западом её естественной и неотъемлемой частью.
К тому же, будем откровенны, "майданила" той зимой примерно такая же процентная часть населения, что готова выйти и сегодня. Если не меньше. "Долларповосемь" и относительно невысокие тарифы убаюкивали подавляющую часть населения. А на рост внешнего долга почти всем было насрать.
И еще: пусть с горем пополам реформированная, но всё же сегодняшняя "полиция", как мне кажется, не идёт в сравнение с откровенной "мусарней" времён януковича. Хорошо прикормленной и идейно близкой ему по духу. И потому мочившей "майданутых" по всей стране с особым удовольствием.
А сегодня мы закалены Майданом и войной. Вооружены, морально и физически. Мы помним о Небесной сотне и тысячах погибших и искалеченных. В наших рядах десятки тысяч патриотов, прошедших фронт. И сотни тысяч вынужденных патриотов-переселенцев из Крыма и Донбасса, которые бежали оттуда не для того, чтобы, в результате, снова оказаться в расии.
Да и Запад, при всех оговорках, пока что на нашей стороне.
В общем, никакой безнадёжностью здесь не пахнет. Наши доблестные предки из УПА воевали в тысячу раз в более неблагоприятных условиях, чем предстоит нам. Поэтому прочь уныние - и да здравствует пунш
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си-во-ха! сивоха...ты слышишь что оно....а! тьху ты! опять куражитесь?
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Да никуда они уже не поедут Проросійські громадяни на Донбасі можуть їхати в РФ: я б не став боротися за людей, які вважають себе виключно росіянами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5370 - этим хочется , чтобы они сидели и далее дома на диване, а к ним пришла та Росея с телевизора и их кормила, поила.
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Думаю, что они уверены, что тройка смотрящих (Ермак, Богдан, Коломойский) полностью контролирует клиента. Зеленский приедет и подпишет уже согласованный Ермаком документ. Пушилин и Жириновский работают сегодня по заказу Кремля не на 9 декабря, а на 10-е.
Путину важно, чтобы 9 декабря воспринималось в Украине не просто как позор, а как позор немыслимый. Чтобы Зеленский после встречи с Путиным один на один, которой он так страстно добивался, выглядел точно так же, как Трамп 16 июля 2018 года.
10 декабря Кремлю нужен в Киеве массовый протест с требованиями отставки Зеленского. Внедрённые в толпу российские диверсанты, которыми давно уже нашпигован Киев, придадут выступлениям насильственный характер. Сам Зеленский является для Москвы расходным материалом. В Кремле уже намечены другие гаулейтеры.
Далее все предсказуемо, включая благословение Путина на «восстановление на Украине конституционного порядка», данное Макроном и Меркель, повязавшими себя накануне участием в мюнхенской парижской сделке.https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2547163-echo/
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Верное решение. Только если не просто слова для пиара---а для дела. Нам нужно всё делать для внутренних переселенцев. Их много и они всё решили для себя. А те кто получает паспорта РФ или давно уехали туда и остались нам ясны. понятны и не нужны. Мы им кстати тоже. И отлично. У нас проблема кто там остался. очень .то большая проблема и надолго. Пусть берут паспорта РФ. был такой фильм в молодости нашей *Попутного +уя в сряку----синяя птица!* Популярный был. Про первую любовь! Вбейте в поиск---посмейтесь совковому наиву.

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