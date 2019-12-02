 Пророссийские граждане на Донбассе могут уезжать в РФ: я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими, - Зеленский

"Был опубликован опрос, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть "потерявшиеся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить", - сказал он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Зеленский подчеркнул, что считает неправильным и несправедливым, если на территории Украины кто-то говорит, что он гражданин России и Украина "его земля".
"Что касается тех, кто "потерялся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и там, то он сбился с пути. У меня нет морального права говорить "Тьфу". Нужно вернуть этих людей назад, чтобы бороться за них. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими", - указал он.
а якщо не хочуть, то їм потрібно допомогти виїхати на росію.
нехай лишать Україну в спокої.
Хотя может и есть такие экземпляры, которые и в такую Украину согласны интегрироваться.. но это не очень здоровые видимо.
купити вам квиточка на росію ? чи вже і так мешканка ?
Это говорит о ваших добрых человеческих чувствах.
Ьут хоч перспектива для дітей-внуків є, а там жопєц чи ЖОПА
ЦЕНЗОР, Тролли расплодились, давай блокировать тварей!
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В Магадан
https://m.youtube.com/watch?v=kvoM7cotb1c
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Кто диктует...,- а кто записывает ???...
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02.12.2019 Отто Йорк0--- Майдан, пунш
Отто Йорк
Шесть лет назад на майдан вышел миллион.
Но мне кажется, причина не только в избитых накануне "беркутом" студентах. Всё дело в предпосылках. За почти четыре года власти македонских градус кипения в обществе достиг необходимой для революции величины. Взрыв был неизбежен. Неадекватный пируэт "беркута" стал тем самым триггером. И понеслось…
В чём "прелесть" сегодняшней "власти"? Она создала все необходимые для Майдана предпосылки в рекордные сроки - всего лишь за каких-то полгода. Такой плотности шизофрении, идиотизма, подлости, трусости и откровенного слива страны на один квадратный миллиметр украинского политического пространства еще год назад невозможно было себе даже представить.
То, что творят бенины малыши, ежедневно вызывает у нормальных людей (вне зависимости от политических убеждений и предпочтений) такой градус ох*ения, что наступившая зима обещает быть горячее прошедшего лета. Вечером, после работы, заходишь в интернет почитать новости - и в выключенном электрочайнике закипает вода.
Не знаю, что на этот раз станет тем самым спусковым крючком. Но то, что висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит, по-моему, не вызывает сомнений уже ни у кого. Думаю, даже зелебобики, слегка подох*евшие от стремительности обрушения своих надежд, в глубине души готовы к подобному развитию событий.
Так что пуншу, разумеется, быть. Неплохо бы, конечно, управиться до НГ. С тем, чтобы выслушать новогодние поздравления уже от своего, украинского, а не от бене-путинского "преЗЕдента". Насточертел уже этот идиотский скрипучий голосок. В печёнках сидит…
* * *
Что мне нравится в сегодняшней ситуации, имея в виду проистекающий на наших глазах вазелиновый звездец?
Практически полное отсутствие вариантов. Которых, на самом деле, всего лишь два :
- либо мы повторяем майдан,
- либо Украина как самостоятельное государство исчезает в ближайшей исторической перспективе.
Эта мысль как-то успокаивает.
Во-первых, исчезнуть Украине мы при любом раскладе не дадим. Во всяком случае до тех пор, пока здесь остаётся хоть один настоящий украинец. А переживала она времена и пострашнее сегодняшних, факт.
А, во-вторых, шесть лет назад ситуация была гораздо более неопределённой: расия успешно шифровалась под нашего друга и брата (прежде всего, в глазах наших недалёких зоотечественников). Была уважаемым всем миром, геополитическим игроком. А Украина воспринималась коллективным Западом её естественной и неотъемлемой частью.
К тому же, будем откровенны, "майданила" той зимой примерно такая же процентная часть населения, что готова выйти и сегодня. Если не меньше. "Долларповосемь" и относительно невысокие тарифы убаюкивали подавляющую часть населения. А на рост внешнего долга почти всем было насрать.
И еще: пусть с горем пополам реформированная, но всё же сегодняшняя "полиция", как мне кажется, не идёт в сравнение с откровенной "мусарней" времён януковича. Хорошо прикормленной и идейно близкой ему по духу. И потому мочившей "майданутых" по всей стране с особым удовольствием.
А сегодня мы закалены Майданом и войной. Вооружены, морально и физически. Мы помним о Небесной сотне и тысячах погибших и искалеченных. В наших рядах десятки тысяч патриотов, прошедших фронт. И сотни тысяч вынужденных патриотов-переселенцев из Крыма и Донбасса, которые бежали оттуда не для того, чтобы, в результате, снова оказаться в расии.
Да и Запад, при всех оговорках, пока что на нашей стороне.
В общем, никакой безнадёжностью здесь не пахнет. Наши доблестные предки из УПА воевали в тысячу раз в более неблагоприятных условиях, чем предстоит нам. Поэтому прочь уныние - и да здравствует пунш
Путину важно, чтобы 9 декабря воспринималось в Украине не просто как позор, а как позор немыслимый. Чтобы Зеленский после встречи с Путиным один на один, которой он так страстно добивался, выглядел точно так же, как Трамп 16 июля 2018 года.
10 декабря Кремлю нужен в Киеве массовый протест с требованиями отставки Зеленского. Внедрённые в толпу российские диверсанты, которыми давно уже нашпигован Киев, придадут выступлениям насильственный характер. Сам Зеленский является для Москвы расходным материалом. В Кремле уже намечены другие гаулейтеры.
Далее все предсказуемо, включая благословение Путина на «восстановление на Украине конституционного порядка», данное Макроном и Меркель, повязавшими себя накануне участием в мюнхенской парижской сделке.https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2547163-echo/