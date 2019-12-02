 Голик презентовал инструкцию для проверки построенных для государства школ, садиков и стадионов

Данная инициатива возникла после того, как президент Владимир Зеленский анонсировал строительство и реконструкцию 100 детских садов, 100 школ и 100 стадионов, передает РБК.

"Этот документ - уникальная штука. Чисто практическая. Она бесценна. Для любой строительной компании, которая будет строить школу, садик или стадион", - убежден Голик.

Документ был создан на основе опыта работы команды Днепропетровской областной администрации 2015-2019 годов, где Голик занимал должность советника главы ОГА.

"Больше и круче, чем мы в Днепропетровской ОГА, не строил никто и никогда в нашей стране. Потом, кровью, нервами, седыми волосами, сотнями литров выпитого кофе, тысячами пачек выкуренных сигарет, десятками тысяч километров дорог, которые мы проехали, следя за воплощением каждого объекта, мы написали этот документ", - рассказал советник премьер-министра.

По его словам, инструкция является практичным мануалом для всех, кто оценивает и принимает работу подрядчиков.

Голик уверен, что документ станет настольной книгой для правоохранительных органов страны. "Просто потому, что там есть 100 пунктов того, на что им обращать внимание", - отметил советник премьера.

Как сообщалось, проект по строительству 100 школ, 100 детских садиков и 100 стадионов стал ключевой темой селекторного совещания главы правительства и губернаторов, которое состоялось 8 ноября.

Юрий Голик сообщил, что проект является амбициозной задачей, но есть четкий план как он будет воплощаться в жизнь.