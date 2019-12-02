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Все про:Днепр_город (2897) минирование (870) киберполиция (171)

 Киберполиция нашла двух людей, "заминировавших" почти два десятка учебных заведений в Днепре и Хмельницкой области

Сотрудники Киберполиции установили двух злоумышленников, которые за несколько дней сообщили о якобы заминировании почти двух десятков учебных заведений в Хмельницкой области и в Днепре.

Об этом сообщается на странице Киберполиции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом, они хотели создать искусственный ажиотаж вокруг "заминирований", о которых стало известно из средств массовой информации", - сообщается на странице Киберполиции в соцсети Фейсбук в понедельник.

Согласно информации, оба злоумышленника – молодые люди. Во время обыска помещений фигурантов дела сотрудники киберполиции изъяли технику, которая использовалась для отправки ложных сообщений о преступлении. Оно направлено на экспертизу.

"Согласно санкции статьи злоумышленникам пока грозит до 8 лет заключения", - добавили в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162922
 
 
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а как оказалась, гадит снова эта ватная тварь сосновская!!!
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и тут вывернулись..
Что значит идеологично правильный патриот!
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А при чем здесь "патриоты"? Больная мозоль? Или думать только они могут?
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агенты путена многолики и многогранны, даже сам святой петр мальдивский не знает с утра чей он
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И только ЗеШмакля уверена в своей приверженности кремлевскому спонсору.
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Такі злочини дезорганізують навчання, життя людей... Треба змінювати КК у бік збільшення покарання за такі злочини.
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Ну во-первых, о том, что их поймали надо доносить до общественности. Чтобы у потенциальных "шутников" не закрадывалась мысль, что "прокатит".
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