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Все про:Нидерланды (880) Россия (74415) экстрадиция (441) Цемах (79)

 Россия сознательно позволила Цемаху покинуть ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос на его экстрадицию, - прокуратура Нидерландов

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в нарушении Европейской конвенции по экстрадиции из-за отказа выполнить ее запросы на арест и экстрадицию подозреваемого по делу о гибели MH-17 Владимира Цемаха.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В заявлении прокуратуры говорится о том, что запрос об экстрадиции Цемаха был направлен России в тот же день, когда произошел обмен пленными, в ходе которого Украина передала Цемаха России. Подтверждение того, что запрос получен российской стороной, пришло еще до того, как самолет с Цемахом приземлился в Москве.

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Тем не менее, по утверждению Нидерландов, Россия затягивала выполнение запроса на арест Цемаха, запрашивая дополнительную информацию. 19 ноября в РФ заявили, что не могут его арестовать, поскольку неизвестно, где он находится. В то же время, по сообщениям СМИ, Цемах вернулся на временно оккупированные территории на востоке Украины.

Нидерланды подчеркивают, что у России не было оснований не выполнить запрос на экстрадицию, поскольку Цемах - гражданин Украины, и на него не распространяется запрет выдавать иностранным государствам граждан РФ.

"Национальная прокуратура сделала вывод, что Россия сознательно позволила, чтобы Цемах покинул ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов. Это должно произойти на основе европейского договора об экстрадиции", - говорится в документе.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3162921
 
   
 Топ комментарии
 
Цемах свидетель, а Зебобики выдают его парашенцам……

Как-то криво получается ШанПанЗе?
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Украина передавала его расии. Поэтому, да - вся ответственность на ней. Это и доказательство о сотрудничестве с боевиками. Морозиться больше не получится.
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Цемах свидетель, а Зебобики выдают его парашенцам……

Как-то криво получается ШанПанЗе?
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Справа MH17: Цемах повернувся на Донбас і не може бути виданий Нідерландам

Не було б "худа бєз дабара"? - а вийшло навпаки , Що не робиться - то на краще. Зараз уся світова спільнота зрозуміє, що таке оті ОРЛДЛИ,що й хто в ньому може ховатись й скільких такіх ОРДЛІВ вже наплодило ***** й ще наплодить ...
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Коли йде така наглюча вседозволенність для Кремля не тільки збивати світові лайнери ,не тільки відмовлятись від співпраці по слідству , не тільки чхати на рішення трибуналів у інших справах на фоні усього попередньо сказаного , так ще й відверто цинічно ховати свідків у своїх терором завойованих підконтрольних Рашистськй недоімеріїї й спонсорованих нею ж анклвах... Я ДУМАЮ ПРЕКРАСНИЙ ПРИКЛАД ЗІ СПОРТОМ Й ВИСНОВКАМИ ВАДА ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПОПУСТИЛИ ТРОХИ РАШЦІ ГРІХИ .
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Хлопче, ти хоч розумієш що видача Цемаха кацапні і вигляда як "відверто і цинічно ховати свідків"? Тільки вже Україною узеленських...
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Усе простіше.Для переважної більшості т.з.світової спільноти Донбас - це бунтівна територія України.Для пересічного європейця це виглядає так:українська влада в результаті обміну заручників з сепаратистами(терористами їх там не вважають) відпустила українського громадянина,підозрюваного в теракті,на українську територію.І все.Спробуйте довести громадянам Нідерландів щось інше.
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Дурко, как раз Украина и не могла его выдать Нидерландам, а вот то, что Россия не выдала, это для суда еще одно доказательство виновости России. А сам Цемах ничего не сообщил в Украине, и ничего не сообщил бы в Нидерландах. Так что, обмен Цемаха - просто гениальная идея!
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Дурко, чому це Україна не могла його видати?
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Бо він - український громадянин, і в Україні, як і в Росії заборонена видача громадян іншим країнам.
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Світ вирішив на прикінці року підвести баланс по партнерству з **************.
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Вам би, ідіотам пороховатним, хоч би це знати, перед тим, як вступати у дискусії.
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как интересно) То что не выдала росия єто "доказательство ее вины", а то что не выдала Украина то доказательство чьей вины?
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Пороховатнику, Україна не може видавати своїх громадян іншим країнам. Закон такий є!
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ти видно зовсім кришою потьок)
Тобто видати Голандії не можна бо закон а кацапам будь ласка?)))
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Ідіоте, Цемаха кацапам ніхто не видавав. Його було помилувано, і він добровільно виїхав до Росії!
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бгг) добровільно, під конвоєм і в наручниках він міг поїхати і в Голландію на суд. От тільки кой кому треба було відмазать мишебратьєв...
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Вони не дурки, в кращому випадку - адвокати Раші.
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Если бьі за Петра и тебя отдали наших пленньіх, уверен на все 100% мьі бьі использовали такую возможность, а Цемаха в Гаагу.
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Раша бы за идиотов-пороховатников никого бы не отдала, а Петро ей еще в Украине нужен, для выполнения заданий.
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Ух ты раскукарекался. У ***** на подсосе? Или у зебила?
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Ви,ідіоти зебільні,вже нарешті визначтеся,хто такі "порохоботи" - агенти путіна чи "воинствующее меньшинство,мешающее наладить добрососедские отношения с Россией".В ваших висерах суцільний когнітивний дисонанс.
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Ну по тв "г+г" на всю потужність пропагандують єдність з росіянами. Показують в Ефіопії Жигулі-копійки 1974 року випуску в якості таксі, як там пам'ятають "допомогу" радянського союзу і, мовляв, не відрізняють України від расії. Ми, наче для них однакові, радянські. Що ж ви хочете від зебобочків, коли їхній куратор через "г+г", прямим текстом "**********" дружити з московитами.
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Увы цемах бесполезен, так как с 99% он сидел бы молча, зная что его родственники в ордло и ожидать от него внезапных сенсационных показаний как то глупо.
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И что будет? Обеспокоенность? Может пора уже загибать кацапов за МН-17, а не сопли жевать?
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Забавно - Украина отказалась экстрадировать Цемаха, а виновата Россия, с учетом того, что он гражданин Украины! Россия сознательно позволила Цемаху покинуть ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос на его экстрадицию, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 4258
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шо тебе забавного, дятел кацапский? цемах - гражданин Украины и не может быть выдан Украиной другому государству, а *********** - может и обязан быть выдан по экстрадиционному запросу. дубина стоеросовая
и да, расея виновата во всех смертных грехах, потому что так оно и есть - фашистское государство, разжигающее войны, убивающее людей по всему миру, само живущее по уши в говне.
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зебилы соучастники преступления Россия сознательно позволила Цемаху покинуть ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос на его экстрадицию, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 6789
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Украина передавала его расии. Поэтому, да - вся ответственность на ней. Это и доказательство о сотрудничестве с боевиками. Морозиться больше не получится.
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Та да, -"отличный ход" - бросили лису в терновый куст. Прям многоходовочка)
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Народ России может стать орудием Антихриста (Святитель Игнатий Брянчанинов). Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

https://youtu.be/urF46ft7EAE
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т.е вторая серия?
придется опять нашим спецам рисковать жизнями, чтоб притащить сюда этого... свидетеля (кому он нужен! да? его ж уже допросили! да?) и чтобы прикрыть зад, с красиво виляющим зеленым копчиком...
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"Спецуру" вже не пускають на окуповані території, бо можуть "нашкодити" відносинам зеМоніки з ******.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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чем хороша голландия? фонарями, каннаббисом, цветами и прочими прелестями бытия, а какая страна - такая и прокуратура
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Да кацапы его еще в сАмАлёте оприходовали и выкинули в тайге
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Чует моё сердце что в приговоре голландцы на чистом нидерландском напишут что виновата Украина т.к. не закрыла воздушное пространство.
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сомнения берут, что он еще свободно передвигается на своих двоих, если и бегает то под контролем
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