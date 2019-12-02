 Россия сознательно позволила Цемаху покинуть ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос на его экстрадицию, - прокуратура Нидерландов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В заявлении прокуратуры говорится о том, что запрос об экстрадиции Цемаха был направлен России в тот же день, когда произошел обмен пленными, в ходе которого Украина передала Цемаха России. Подтверждение того, что запрос получен российской стороной, пришло еще до того, как самолет с Цемахом приземлился в Москве.

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Тем не менее, по утверждению Нидерландов, Россия затягивала выполнение запроса на арест Цемаха, запрашивая дополнительную информацию. 19 ноября в РФ заявили, что не могут его арестовать, поскольку неизвестно, где он находится. В то же время, по сообщениям СМИ, Цемах вернулся на временно оккупированные территории на востоке Украины.

Нидерланды подчеркивают, что у России не было оснований не выполнить запрос на экстрадицию, поскольку Цемах - гражданин Украины, и на него не распространяется запрет выдавать иностранным государствам граждан РФ.

"Национальная прокуратура сделала вывод, что Россия сознательно позволила, чтобы Цемах покинул ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов. Это должно произойти на основе европейского договора об экстрадиции", - говорится в документе.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.