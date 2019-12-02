 Любое обсуждение темы Крыма невозможно, - Песков

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Здесь никакой реакции быть не может. Любое обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на разных уровнях", - заявил Песков.
Напомним, по словам Дмитрия Пескова, встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже состоится, но ее формат станет известен ближе к дате саммита нормандской четверки, который пройдет 9 декабря.
Кучу умных слов разучил
Торс побрил
Эх .... все напрасно
Очень просто: взяли и свалили из нашего Крыма. А мы зайдем и восстановим всё по документам
Ху: 'Зе, пошел ты нах!'
Зе: 'Как скажите барин'
....
а глаза такие добрые ....
Как может госслужащий РФ спорить с Конституцией своей страны, однозначно и без вариантов утверждающий принадлежность Крыма... Украине!Статья 15 1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Видно у Зе вчитель історії був совкодрочером.
Крым - Украина и это не обсуждается!
Не знаю чому наше мале туди так пнеться
Вы говорите, что плохого
Мне сделал ваш любимый Путин?
Да, ерунда! Совсем немного:
Подумаешь, ну, - гибнут люди…
Что за печаль, что в реку дружбы
Какой-то хер льёт тонны яда,
А, может, так оно и нужно?
А может, так оно и надо?
Когда в той речке мёртвой нафиг
Вверх брюхом рыба повсплывает;
О, ведь какой приятный запах!
Он так ноздрю х..лу ласкает…
Подумать - просто! Не лениться,
Мозги включить! Очнуться снова!
Хоть что-то, может, прояснится
В мозгах, засранных Киселёвым.
Мне жаль вас, сталинские внуки!
Пред кем вы гнёте ваши спины,
Рабы, целующие руки
Ничтожнейшему господину?
Сосуды ваших тел Создатель
Священной мог наполнить миррой!
Но вам Господней благодати
Милее жижа... из сортира…
Татьяна из Киева, 2014