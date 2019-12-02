 Любое обсуждение темы Крыма невозможно, - Песков

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Здесь никакой реакции быть не может. Любое обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на разных уровнях", - заявил Песков.

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Напомним, по словам Дмитрия Пескова, встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже состоится, но ее формат станет известен ближе к дате саммита нормандской четверки, который пройдет 9 декабря.