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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3815) Крым (22134) Песков (990) Путин (25197) Россия (74415) деоккупация (379)

 Любое обсуждение темы Крыма невозможно, - Песков

Президент России Владимир Путин не будет обсуждать с главой Украинского государства Владимиром Зеленским вопрос о принадлежности Крыма.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Здесь никакой реакции быть не может. Любое обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на разных уровнях", - заявил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тут не может быть доверия. У каждого свои интересы, - Зеленский рассказал, верит ли он Путину

Напомним, по словам Дмитрия Пескова, встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже состоится, но ее формат станет известен ближе к дате саммита нормандской четверки, который пройдет 9 декабря. 

Источник: https://censor.net.ua/n3162920
 
 
 Топ комментарии
 
Гитлер тоже до последнего упрямился. Потом -хлоп,висок вава и горящий бензин ))
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ПЕСКОВ НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ ВЕЧНО.... И НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЮ И СОЛНЦЕМ...а то что Ху..ло решил что он бессмертный ну ну..как наша "бубочка"....
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ПЕСКОВ НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ ВЕЧНО.... И НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЮ И СОЛНЦЕМ...а то что Ху..ло решил что он бессмертный ну ну..как наша "бубочка"....
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Легче Пескову прожить 20 лет, чем Зеленскому попасть на второй срок...
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Зельцману? Будь-яке обговорення теми Криму неможливе, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8660 На второй срок?! Будь-яке обговорення теми Криму неможливе, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7694 Я вас умоляю! Будь-яке обговорення теми Криму неможливе, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1659 Цей проект "Буратіна" не є довгостроковим. Хунта має прибрати цього недієздатного кловуна! В мріях бені - то має бути аваков. А в мріях українців це мають бути: Кривавий Пастор, Мирослав Гай, Ігор Лапін, Маруся Звіробій та ще багато патріотів. Ну ви понялі..., ті шо не за бабло *******! Будь-яке обговорення теми Криму неможливе, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6269
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Вопрос куда девать казламордых с острова, в компост для удобрения только годится. Сколько будет стоить вывоз мусора и нечистот после этого кагала?
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Гитлер тоже до последнего упрямился. Потом -хлоп,висок вава и горящий бензин ))
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ещё успел сказать, что немцы оказались его недостойны.
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Так с Гитлером воевали, а не договаривались.
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а Вова Вова - так надеялся ,так готовился
Кучу умных слов разучил
Торс побрил
Эх .... все напрасно
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обсуждений не будет, но вопрос разрешили задать..
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Сколько не говори «халва, халва» - во рту слаще не станет, говно оно и есть говно.
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Ну шо, заводим назад разведенных, а вместо новых КПП на Чонгаре строим укрепрайоны? Решайте блин, а то лето близко, а уже пять лет хочется на гальке у сватов полежать... Глядишь, там и 95 кварталпосмотрю, выездную гастроль... И заодно продайте пару килограмм тротила - при отъезде с отдыха устроить прощальный фейерверк, если вам самим сцыкотно...
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Вот интересно, а как даже "технически" РФ может "передать" Крым Украине?
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Какое передать?!! ВЕРНУТЬ.
Очень просто: взяли и свалили из нашего Крыма. А мы зайдем и восстановим всё по документам
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Для этого нам нужен Президент. А не дебил-преЗЕдент.
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Технически? Собирает всю свою военную технику, всех россиян, что туда навезли, всех, кто любит русский мир и киздуют в Рашу по керченскому мосту.
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як был крим божьим, так божьим и останеца
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Это нормально. Как увидишь свет в конце тоннеля - иди туда.
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Тобто кацапи вже готові повернути Крим без обговорення? Цього слід було чекати )))
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Так потому то говорит такое---ведь давно подстраховался. Это заявление скорее важно для граждан РФ---если они конечно в состоянии быть цивилизованными. А для нас тем более для окончательных решений. А вот каких---тут не просто.
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Велика планета, а стрелять некуда. Везде родня! Херачьте по Воронежу!
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Зе: 'А можно вопрос про Крым?'.

Ху: 'Зе, пошел ты нах!'
Зе: 'Как скажите барин'
....
а глаза такие добрые ....
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Коли Пєсков каже що обговорення теми Криму неможливе, він тим самим обговорює тему Криму. Але тупі кацапи навіть цього не розуміють. )))
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Россия будущего будет отделена от Балтийского, Черного и Каспийского морей!
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Уже мысли закрались а вдруг путин и гитлер оно лицо . Вдруг он что то на Тибете и Антарктиде нарыл
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Конечно, невозможно!
Как может госслужащий РФ спорить с Конституцией своей страны, однозначно и без вариантов утверждающий принадлежность Крыма... Украине!Статья 15 1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
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Попробуй Зе поговорити з козлорилими... Але заглянь в підручник з історії - там уже є всі відповіді.
Видно у Зе вчитель історії був совкодрочером.
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Песков - ты преступник!!!!! Поэтому и базарь там где по фени ботают!!
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Рашенфюрера испугает только украинская дерная бомба и перспектива её применения

Крым - Украина и это не обсуждается!
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ну короче вы только через 3,14издюлину поймете, что это НАША территория! Ну , ну.. мы подождем, твою мать, под дождем!Запомни Песков, не ваше поколение, так будущее, будет рыгать кровью , от ваших действий ныне! Мы подождем, и всадим по самые гланды в итоге! Идиоты, вы себе кровников зарабоатли на ближайшие века!!! Вот тупые......
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Следующий президент, котор вернет Украине ядерный статус, Крым и Донбасс.


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Воно буде обговорювати ВИКЛЮЧНО капітуляцію України.
Не знаю чому наше мале туди так пнеться
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Поздно, Сара, пить боржоми, когда почки отвалились. За Крым нужно было воевать, когда там высадился первый взвод зелёных человечков без знаков различия. Но Пастору, Парубиям, Плешинским и прочим демонам революции было не до этого... Они принимали предложение от которого нельзя было отказаться. А, ну, и главное забыл. Зеленский виноват, да...
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Конечно, теперь реально только после развала параши. Или если бы на нее надавили всем мировым сообществом. Что маловероятно
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Мировое сообщество давило, если быть честным. Но наши гетьман Порошенко, Рада и правительство как-то самоустранились и не оказывали достаточного давления, рассчитывая, что "дядя" за них всё сделает. Поэтому мировое сообщество, не без влияния параши конечно, пересмотрело свою позицию.
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***
Вы говорите, что плохого
Мне сделал ваш любимый Путин?
Да, ерунда! Совсем немного:
Подумаешь, ну, - гибнут люди…
Что за печаль, что в реку дружбы
Какой-то хер льёт тонны яда,
А, может, так оно и нужно?
А может, так оно и надо?
Когда в той речке мёртвой нафиг
Вверх брюхом рыба повсплывает;
О, ведь какой приятный запах!
Он так ноздрю х..лу ласкает…

Подумать - просто! Не лениться,
Мозги включить! Очнуться снова!
Хоть что-то, может, прояснится
В мозгах, засранных Киселёвым.
Мне жаль вас, сталинские внуки!
Пред кем вы гнёте ваши спины,
Рабы, целующие руки
Ничтожнейшему господину?
Сосуды ваших тел Создатель
Священной мог наполнить миррой!
Но вам Господней благодати
Милее жижа... из сортира…

Татьяна из Киева, 2014
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Песков, к сожалению, Зебобик, не понимает, что парашенцев надо стрелять, а не вести с ними переговоры!!!
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як там в соломона було написано ? все змінюється і це пройде.?
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