 США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством ЕС, в том числе в противодействии исходящим от России угрозам, - Помпео

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с этой новой руководящей группой, вместе с Европейским парламентом, его президентом Давидом Сассоли и государствами-членами Европейского союза, в интересах достижения общих целей. Они включают укрепление торговых отношений, содействие энергетической независимости Европы и противостояние общим вызовам безопасности и демократическим ценностям, включая угрозы, исходящие от России, коммунистической партии Китая и Ирана", - сказано в документе.
По его словам, США и ЕС "выступают силой добра в мире".
"Мы надеемся на дальнейшее укрепление этой дружбы и активизацию нашего трансатлантического партнерства в целях обеспечения мирного и успешного будущего для наших граждан", - резюмировал Помпео.
Напомним, исполнительная коллегия ЕС приступила к своим обязанностям 1 декабря.
От кого вы в ЕС ждете жестких шагов?
От жабоеда герантофила на побегушках у Москвы?
От старушки агента Штази?
От итальянских потаскушек?
От под охреневших венгров?
Ау...ребята!
В ЕС полный цупо пи..ц!)))
Приходится с этим как то жить.
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О своих планах Помпео рассказал трем «видным республиканцам», пишет издание. Помпео и раньше планировал покинуть Госдепартамент, однако рассчитывал на то, что это случится не раньше весны следующего года. Однако последние события, в том числе попытка импичмента Дональда Трампа из-за «украинского скандала», могут ускорить его уход из администрации. Время отставки теперь может зависеть от того, насколько ему удастся сделать процесс увольнения плавным.