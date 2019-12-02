EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  193  10
Все про:Россия (74415) США (15843) угрозы (644) Евросоюз (12690) Помпео (178)

 США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством ЕС, в том числе в противодействии исходящим от России угрозам, - Помпео

США поздравляют нового президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и президента Европейского совета Шарля Мишеля со вступлением в должности.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с этой новой руководящей группой, вместе с Европейским парламентом, его президентом Давидом Сассоли и государствами-членами Европейского союза, в интересах достижения общих целей. Они включают укрепление торговых отношений, содействие энергетической независимости Европы и противостояние общим вызовам безопасности и демократическим ценностям, включая угрозы, исходящие от России, коммунистической партии Китая и Ирана", - сказано в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые страны ЕС резко выступают против нормализации отношений с Россией, - глава европейской дипломатии Боррель

По его словам, США и ЕС "выступают силой добра в мире".

"Мы надеемся на дальнейшее укрепление этой дружбы и активизацию нашего трансатлантического партнерства в целях обеспечения мирного и успешного будущего для наших граждан", - резюмировал Помпео.

Напомним, исполнительная коллегия ЕС приступила к своим обязанностям 1 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3162918
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
старина майк, как всегдавсткпил одной ногой в субстанцию, которой в незалэжной удобряют поля, ведь ему невдомек, шо помимо вышеперечисленной шушеры существует недооцененная мощная мировая держава, являющаяся щитом европы и мира от расейской агрессии и тока сней нужно вести коммуникации. а также не переставать выделять гроши на всяческую помощь
 показать весь комментарий
 
???
От кого вы в ЕС ждете жестких шагов?
От жабоеда герантофила на побегушках у Москвы?
От старушки агента Штази?
От итальянских потаскушек?
От под охреневших венгров?

Ау...ребята!
В ЕС полный цупо пи..ц!)))
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению мы не можем оторвать кусок материка от Европы и перебраться в Америку.
Приходится с этим как то жить.
 показать весь комментарий
 
Госсекретарь Майк Помпео намерен покинуть администрацию Трампа и стать сенатором. Причиной стали скандалы, сопровождавшие его работу на этой должности в Белом доме, пишет журнал Time со ссылкой на источники в Республиканской партии.

О своих планах Помпео рассказал трем «видным республиканцам», пишет издание. Помпео и раньше планировал покинуть Госдепартамент, однако рассчитывал на то, что это случится не раньше весны следующего года. Однако последние события, в том числе попытка импичмента Дональда Трампа из-за «украинского скандала», могут ускорить его уход из администрации. Время отставки теперь может зависеть от того, насколько ему удастся сделать процесс увольнения плавным.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх