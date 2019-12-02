 Без транзита газа украинская ГТС может столкнуться с проблемами в феврале-марте, - Оржель

"Единственным техническим риском является холодный февраль-март, когда у нас снизится давление в системе из подземных хранилищ. В самые холодные дни, в дни пиковой нагрузки, действительно могут быть определенные проблемы с тем, чтобы прокачать систему", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время он добавил, что, за исключением данного аспекта, украинская ГТС готова стабильно пройти зиму.
Втім, з другою частиною погоджусь.
А підготуватися до можливих проблем клепки не вистачає?
До речі, якщо проблеми можливі, то вони обов'язково будуть, особливо якщо проблеми пов'язані з москалями.
Отже, забудь про транзит, ноги в руки і готуйся ... або запобіганню проблеми, або до втечі з країни.
Просто оборвать транзит сейчас Россия просто не в состоянии. Как показали переговоры на Западе идею "форс-мажор Украина" там воспринимают весьма и весьма негативно. Запасы газа на стороне Европы и Украины рекордны, погода теплая - шантаж не пройдет.
Главная задача России - сохранение транзита через территорию Украины до момента начала функционирования "Северного потока-2" - это лето 2020. Следовательно России нужен либо краткосрочный контракт на год, либо контракт с нелимитированным объемом прокачки через украинскую ГТС, позволяющий оборвать транзит в любой момент.
Вторая по важности задача - ни в коем случае не допустить диверсификации поставок газа в Украину и сохранить за собой основной объем продаж. Потому активно продавливается вопрос "Газ вместо денег по арбитражу" и выдвигаются пакетные условия на переговорах. Тут им откровенно подыгрывает и Зеленский и "Нафтогаз". Свернуты переговоры по польскому коридору и хабовому хранению американского сжиженного газа на украинских хранилищах и собственно весь этот очень важный переговорный процесс по поставкам американского газа в Украину.
Все те, кто радостно надеются на снижение потребительских цен на газ для населения, могут не волноваться - снижения цены на газ не будет. Кабинет министров уже разработал механизм, согласно которого газ будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и цене со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию "социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей".
Фактически российские скидки на газ будут использоваться как средство погашения нарастающего социального недовольства нынешним режимом.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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На нормальну мову це перекладається так: без Росії ми прпадемо. Пора здаваатися. Все це називається:приїхали. Але в принципі все логічно. 5 років, замість того щоб вирішуати проблему енергозалежності (збільшивши, наприклад, видуботок власного газу) наша 5-та колона це стійко бойкотувала а Петю-баригу та його камрилью це теж влаштовувало: вони тупо на цьому заробляли. А тепер маємо те,що маємо.
Например, поляки построили большой терминал по приёму американского СПГ в Свиноустье. Нельзя было договориться с поляками и проложить трубу оттуда ? За 5 лет ? Ни за шо не поверю ! Я думаю поляки были бы рады помочь Украине избавиться от вонючего рашинского газа
02.12.2019 Отто Йорк0--- Майдан, пунш
Отто Йорк
Шесть лет назад на майдан вышел миллион.
Но мне кажется, причина не только в избитых накануне "беркутом" студентах. Всё дело в предпосылках. За почти четыре года власти македонских градус кипения в обществе достиг необходимой для революции величины. Взрыв был неизбежен. Неадекватный пируэт "беркута" стал тем самым триггером. И понеслось…
В чём "прелесть" сегодняшней "власти"? Она создала все необходимые для Майдана предпосылки в рекордные сроки - всего лишь за каких-то полгода. Такой плотности шизофрении, идиотизма, подлости, трусости и откровенного слива страны на один квадратный миллиметр украинского политического пространства еще год назад невозможно было себе даже представить.
То, что творят бенины малыши, ежедневно вызывает у нормальных людей (вне зависимости от политических убеждений и предпочтений) такой градус ох*ения, что наступившая зима обещает быть горячее прошедшего лета. Вечером, после работы, заходишь в интернет почитать новости - и в выключенном электрочайнике закипает вода.
Не знаю, что на этот раз станет тем самым спусковым крючком. Но то, что висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит, по-моему, не вызывает сомнений уже ни у кого. Думаю, даже зелебобики, слегка подох*евшие от стремительности обрушения своих надежд, в глубине души готовы к подобному развитию событий.
Так что пуншу, разумеется, быть. Неплохо бы, конечно, управиться до НГ. С тем, чтобы выслушать новогодние поздравления уже от своего, украинского, а не от бене-путинского "преЗЕдента". Насточертел уже этот идиотский скрипучий голосок. В печёнках сидит…
* * *
Что мне нравится в сегодняшней ситуации, имея в виду проистекающий на наших глазах вазелиновый звездец?
Практически полное отсутствие вариантов. Которых, на самом деле, всего лишь два :
- либо мы повторяем майдан,
- либо Украина как самостоятельное государство исчезает в ближайшей исторической перспективе.
Эта мысль как-то успокаивает.
Во-первых, исчезнуть Украине мы при любом раскладе не дадим. Во всяком случае до тех пор, пока здесь остаётся хоть один настоящий украинец. А переживала она времена и пострашнее сегодняшних, факт.
А, во-вторых, шесть лет назад ситуация была гораздо более неопределённой: расия успешно шифровалась под нашего друга и брата (прежде всего, в глазах наших недалёких зоотечественников). Была уважаемым всем миром, геополитическим игроком. А Украина воспринималась коллективным Западом её естественной и неотъемлемой частью.
К тому же, будем откровенны, "майданила" той зимой примерно такая же процентная часть населения, что готова выйти и сегодня. Если не меньше. "Долларповосемь" и относительно невысокие тарифы убаюкивали подавляющую часть населения. А на рост внешнего долга почти всем было насрать.
И еще: пусть с горем пополам реформированная, но всё же сегодняшняя "полиция", как мне кажется, не идёт в сравнение с откровенной "мусарней" времён януковича. Хорошо прикормленной и идейно близкой ему по духу. И потому мочившей "майданутых" по всей стране с особым удовольствием.
А сегодня мы закалены Майданом и войной. Вооружены, морально и физически. Мы помним о Небесной сотне и тысячах погибших и искалеченных. В наших рядах десятки тысяч патриотов, прошедших фронт. И сотни тысяч вынужденных патриотов-переселенцев из Крыма и Донбасса, которые бежали оттуда не для того, чтобы, в результате, снова оказаться в расии.
Да и Запад, при всех оговорках, пока что на нашей стороне.
В общем, никакой безнадёжностью здесь не пахнет. Наши доблестные предки из УПА воевали в тысячу раз в более неблагоприятных условиях, чем предстоит нам. Поэтому прочь уныние - и да здравствует пунш
в фантазиях твоих...
где водятся волшебники, где водятся волщебники?
а там, где верят них...
Про ГТС мы побеспокоимся.