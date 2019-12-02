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 Политика Украины
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Все про:Газ (9204) ГТС (925) Алексей Оржель (31)

 Без транзита газа украинская ГТС может столкнуться с проблемами в феврале-марте, - Оржель

Низкие температуры в феврале-марте 2020 года при условиях отсутствия транзита российского газа через территорию Украины после 1 января, могут вызвать проблемы с надлежащим функционированием украинской газотранспортной системы, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Единственным техническим риском является холодный февраль-март, когда у нас снизится давление в системе из подземных хранилищ. В самые холодные дни, в дни пиковой нагрузки, действительно могут быть определенные проблемы с тем, чтобы прокачать систему", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время он добавил, что, за исключением данного аспекта, украинская ГТС готова стабильно пройти зиму.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от компенсации "Газпрома" по арбитражам, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3162916
 
 
 Топ комментарии
 
Понеслось.. ща зебилы запоют что нам без Рассии никуда.
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Тптишо?!
А підготуватися до можливих проблем клепки не вистачає?

До речі, якщо проблеми можливі, то вони обов'язково будуть, особливо якщо проблеми пов'язані з москалями. Без транзита газа украинская ГТС может столкнуться с проблемами в феврале-марте, - Оржель - Цензор.НЕТ 5810

Отже, забудь про транзит, ноги в руки і готуйся ... або запобіганню проблеми, або до втечі з країни.
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Да хватит уже нас уговаривать, в подземке 20 лярдов газа, собственный и импорт купленный по 200 $. Цены в Европе стабильные, к чему скулеж? Откуда он в платежках по 7000?
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Ну так начинай прощать долги Ггазпрому, станет лучше всем и сразу!
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Так это неизбежно... расскажут сказки про скидку, а потом как обычно взуют так что украинцы умоются кровавыми слезами.
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Понеслось.. ща зебилы запоют что нам без Рассии никуда.
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Готують суспільну думку до якоїсь хєрні...ВЕЛИКОЇ НЕЗДОРОВОЇ ХЄРНІ
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Тимошенко этот вопрос решала - потому что соображала, а вы - зеленые дибилы, а те кто вас выбрал - отара
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Ага, "решала". "Нарешала" так, що досі видихуємо.
Втім, з другою частиною погоджусь.
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А как же первоначальные заверения про то ,шо все хватает ? Или это вы нам праздник хотите испортить ?
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НЕ, порохоидиоты ее своими газами заполнят, до конца зимы хватит. Пусть только побольше Рошена жрут.
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Ну порохоботы пять лет как-то умудрядись и без столь радикального способа, а вот ЗеДебилам видать-таки прийдется пердаки напрячь....
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Да, придется, благодаря порохоидиотам.
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дурачок соевый, когда не будет транзита - не будет и "реверса", которым вас кормили твой Рошенка с Гойсманом 5 лет. При этом они даже палец о палец не ударили, как РЕАЛЬНО получить энергонезависимость
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Ну так газ спокойно себе шёл из "страны-агрессора" по "ганебному газовому контракту" от Тимошенко.
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что это за чм0? ещё один наркоман из команды 95-го сортира?
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Тптишо?!
А підготуватися до можливих проблем клепки не вистачає?

До речі, якщо проблеми можливі, то вони обов'язково будуть, особливо якщо проблеми пов'язані з москалями. Без транзита газа украинская ГТС может столкнуться с проблемами в феврале-марте, - Оржель - Цензор.НЕТ 5810

Отже, забудь про транзит, ноги в руки і готуйся ... або запобіганню проблеми, або до втечі з країни.
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Проблема в зебилах у власти вот и все.
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Так, але цю проблему в тирнеті не вирішиш.
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І в попередниках теж. Тих завдяки кому Зе прийшов до влади.
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И в попередниках-попередиников и так далее... По факту - сейчас у Украины самые сильные позиции в газовом споре за всю историю независимости. И зебилы собираются все это слить...
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В общем вопрос прямых поставок газа из РФ уже решен. В российских верхах уже в этом не сомневаются. Остается вопрос российских долгов по решениям арбитража и объемах прокачки. Но в правительстве Медведева не сомневаются что ее предложение по растянутых выплатах путем дополнительных объемов газа в общем потоке отбора, будет принято. Критическим остается не решенный вопрос о сроках договора. "Украинское предложение - 10 лет с лонгирование по взаимному согласию неприемлемо" - Миллер. Российское предложение 3- года и переход на объемы прокачки потребности. Объявление о смене руководства "Нафтогаза" - это прямое давление на эти структуры руководство которых не согласно с Зеленским.

Просто оборвать транзит сейчас Россия просто не в состоянии. Как показали переговоры на Западе идею "форс-мажор Украина" там воспринимают весьма и весьма негативно. Запасы газа на стороне Европы и Украины рекордны, погода теплая - шантаж не пройдет.
Главная задача России - сохранение транзита через территорию Украины до момента начала функционирования "Северного потока-2" - это лето 2020. Следовательно России нужен либо краткосрочный контракт на год, либо контракт с нелимитированным объемом прокачки через украинскую ГТС, позволяющий оборвать транзит в любой момент.
Вторая по важности задача - ни в коем случае не допустить диверсификации поставок газа в Украину и сохранить за собой основной объем продаж. Потому активно продавливается вопрос "Газ вместо денег по арбитражу" и выдвигаются пакетные условия на переговорах. Тут им откровенно подыгрывает и Зеленский и "Нафтогаз". Свернуты переговоры по польскому коридору и хабовому хранению американского сжиженного газа на украинских хранилищах и собственно весь этот очень важный переговорный процесс по поставкам американского газа в Украину.
Все те, кто радостно надеются на снижение потребительских цен на газ для населения, могут не волноваться - снижения цены на газ не будет. Кабинет министров уже разработал механизм, согласно которого газ будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и цене со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию "социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей".
Фактически российские скидки на газ будут использоваться как средство погашения нарастающего социального недовольства нынешним режимом.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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не успеваете продать трубу вместе с землей зебилы Без транзита газа украинская ГТС может столкнуться с проблемами в феврале-марте, - Оржель - Цензор.НЕТ 3274
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Да хватит уже нас уговаривать, в подземке 20 лярдов газа, собственный и импорт купленный по 200 $. Цены в Европе стабильные, к чему скулеж? Откуда он в платежках по 7000?
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Европа осеняет своей святостью вонючий оккупантский газ и превращает его в кошерный продукт... А это дорогого стоит...)
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Свій газ є, але чомусь мля не хочуть видобувати... Складається враження що половина нашої Еліти на підсосі в газпрому.
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Как же тогда несчастный Коболев...Что ж он маме оправит для ее безбедного существования...Печалька...Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 7497
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Ви нахріна у владу поперлись, щоб вирішувати проблеми, чи щоб вирішувати проблеми за рахунок української незалежності?
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Газпром предлагает 3 года и прокачка нужного к-ва газа. Сам вопрос прямых закупок газа у России решен. Теперь надо додавить тех, кто против. Вот и сыпятся заявления по поводу замены всего и вся.
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Можно, но тогда это будет не газо-, а воздухопровод!
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хоть трубу сохраним до лучших времен. С воздухом проблем то нет пока.
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А "лучшие времена" настанут? Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 6387Сомнительно.....
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остается надеяться и верить.. как ранее в коммунизм.
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Если только "ждать и верить", то и результат будет такой же, как и с коммунизмом! Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 3225
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Непонятно, у нас идет война с агрессором или война за сохранение транзита газа агрессора? Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 3824Надо определяться! Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 3824
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так все привыкли - и воюем и транзитируем. Уже определились..
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Не всі з цим погодились, а тільки порохоботи і тепер зеботи...
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этот Оржель - самая большая "проблема ГТС". проблемы скоро будут и у всех нас - эти "слуги х#йла" торопятся ублажать агрессора на полусогнутых.
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Без транзита газа украинская ГТС может столкнуться с проблемами в феврале-марте,

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На нормальну мову це перекладається так: без Росії ми прпадемо. Пора здаваатися. Все це називається:приїхали. Але в принципі все логічно. 5 років, замість того щоб вирішуати проблему енергозалежності (збільшивши, наприклад, видуботок власного газу) наша 5-та колона це стійко бойкотувала а Петю-баригу та його камрилью це теж влаштовувало: вони тупо на цьому заробляли. А тепер маємо те,що маємо.
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Петя за 5 лет у власти не сделал НИЧЕГО для реальной энергонезависимости. Это брехло только толкало на публике пафосные патриотические речи, и всё. Хотя вариантов было немало.

Например, поляки построили большой терминал по приёму американского СПГ в Свиноустье. Нельзя было договориться с поляками и проложить трубу оттуда ? За 5 лет ? Ни за шо не поверю ! Я думаю поляки были бы рады помочь Украине избавиться от вонючего рашинского газа
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Когда Кацапстан капитулирует, Украине надо не забыть включить пункт о вечном транзите газа через ГТС...
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А когда он собирается "капитулировать"? И перед кем - беднейшим государством Европы? Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 9686
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вот не надо начинать. я записал как вы говорили что все готово к любым раскладам
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Да мы поняли уже, чтоо Оржель это предстаивтель Газпрома в украинском Кабмине
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Сколько можно врать? южноевропейские страны не могут обойтись без транзита газа через Украину
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Проблемы могут возникнуть только у Приднестровья.... Потребности остальных стран региона закрывает "Турецкий поток"!
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Висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит
02.12.2019 Отто Йорк0--- Майдан, пунш
Отто Йорк
Шесть лет назад на майдан вышел миллион.

Но мне кажется, причина не только в избитых накануне "беркутом" студентах. Всё дело в предпосылках. За почти четыре года власти македонских градус кипения в обществе достиг необходимой для революции величины. Взрыв был неизбежен. Неадекватный пируэт "беркута" стал тем самым триггером. И понеслось…
В чём "прелесть" сегодняшней "власти"? Она создала все необходимые для Майдана предпосылки в рекордные сроки - всего лишь за каких-то полгода. Такой плотности шизофрении, идиотизма, подлости, трусости и откровенного слива страны на один квадратный миллиметр украинского политического пространства еще год назад невозможно было себе даже представить.
То, что творят бенины малыши, ежедневно вызывает у нормальных людей (вне зависимости от политических убеждений и предпочтений) такой градус ох*ения, что наступившая зима обещает быть горячее прошедшего лета. Вечером, после работы, заходишь в интернет почитать новости - и в выключенном электрочайнике закипает вода.
Не знаю, что на этот раз станет тем самым спусковым крючком. Но то, что висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит, по-моему, не вызывает сомнений уже ни у кого. Думаю, даже зелебобики, слегка подох*евшие от стремительности обрушения своих надежд, в глубине души готовы к подобному развитию событий.
Так что пуншу, разумеется, быть. Неплохо бы, конечно, управиться до НГ. С тем, чтобы выслушать новогодние поздравления уже от своего, украинского, а не от бене-путинского "преЗЕдента". Насточертел уже этот идиотский скрипучий голосок. В печёнках сидит…
* * *

Что мне нравится в сегодняшней ситуации, имея в виду проистекающий на наших глазах вазелиновый звездец?
Практически полное отсутствие вариантов. Которых, на самом деле, всего лишь два :
- либо мы повторяем майдан,
- либо Украина как самостоятельное государство исчезает в ближайшей исторической перспективе.
Эта мысль как-то успокаивает.
Во-первых, исчезнуть Украине мы при любом раскладе не дадим. Во всяком случае до тех пор, пока здесь остаётся хоть один настоящий украинец. А переживала она времена и пострашнее сегодняшних, факт.
А, во-вторых, шесть лет назад ситуация была гораздо более неопределённой: расия успешно шифровалась под нашего друга и брата (прежде всего, в глазах наших недалёких зоотечественников). Была уважаемым всем миром, геополитическим игроком. А Украина воспринималась коллективным Западом её естественной и неотъемлемой частью.
К тому же, будем откровенны, "майданила" той зимой примерно такая же процентная часть населения, что готова выйти и сегодня. Если не меньше. "Долларповосемь" и относительно невысокие тарифы убаюкивали подавляющую часть населения. А на рост внешнего долга почти всем было насрать.
И еще: пусть с горем пополам реформированная, но всё же сегодняшняя "полиция", как мне кажется, не идёт в сравнение с откровенной "мусарней" времён януковича. Хорошо прикормленной и идейно близкой ему по духу. И потому мочившей "майданутых" по всей стране с особым удовольствием.
А сегодня мы закалены Майданом и войной. Вооружены, морально и физически. Мы помним о Небесной сотне и тысячах погибших и искалеченных. В наших рядах десятки тысяч патриотов, прошедших фронт. И сотни тысяч вынужденных патриотов-переселенцев из Крыма и Донбасса, которые бежали оттуда не для того, чтобы, в результате, снова оказаться в расии.
Да и Запад, при всех оговорках, пока что на нашей стороне.
В общем, никакой безнадёжностью здесь не пахнет. Наши доблестные предки из УПА воевали в тысячу раз в более неблагоприятных условиях, чем предстоит нам. Поэтому прочь уныние - и да здравствует пунш
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где водятся волшебники, где водятся волшебники?
в фантазиях твоих...
где водятся волшебники, где водятся волщебники?
а там, где верят них...
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не будет газа ,не будет деребана на газе,народ выживет ,а вот где суки народа и мамка Кобеля харчоваться будет,вот это вопрос Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 9894
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Оржель, ты думай как вам до февраля дожить.
Про ГТС мы побеспокоимся.
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Сколько лет мы слышим,чтов Украине полно газа, только нужно разрабоать, но воз и поныне там, одни балычки...Как вы задолбали власьимущие один 3,14издешь сплошной!
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Сказав "а", може через рік скаже "б" Без транзиту газу українська ГТС може зіткнутися з проблемами в лютому-березні, - Оржель - Цензор.НЕТ 8809 Проблеми можливі через недостатню максимальну продуктивність сховищ на підйом газу. Під час славної коболєвсько-порошенківської акції #прикрути на початку березня 2018-го з укрПСГ не могли викачувати більше 115млн м3 на добу, в той час як в центральноєвропейських державах при подібних сумарних запасах та середньому % заповненості сховищ в 3-4 рази більше піднімали газу.
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