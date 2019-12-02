 Без транзита газа украинская ГТС может столкнуться с проблемами в феврале-марте, - Оржель

"Единственным техническим риском является холодный февраль-март, когда у нас снизится давление в системе из подземных хранилищ. В самые холодные дни, в дни пиковой нагрузки, действительно могут быть определенные проблемы с тем, чтобы прокачать систему", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время он добавил, что, за исключением данного аспекта, украинская ГТС готова стабильно пройти зиму.

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