 "Секретное письмо" о "реинтеграции Донбасса" - не случайный фейк, а часть информационной кампании, - секретарь СНБО Данилов

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Чушь о "секретном письме" секретаря СНБО о так называемой "государственной стратегии реинтеграции Донбасса" - не случайный фейк, а часть большой информационной кампании. Кампании, которая ведется против Украины в рамках психологической спецоперации с целью ослабить позиции украинской стороны в переговорном процессе", - заявил он в интервью Сегодня.ua.
Данилов считает, что таким образом подпитывается определенное состояние общественного мнения на оккупированных территориях. "Очевидно, что речь идет о запугивании населения в неподконтрольных украинской власти городах и селах с целью создания максимальных препятствий их интеграции и возвращению к "материковой" Украине", - отметил он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что ответом украинской стороны на подобные провокации будет разработка комплексной государственной стратегии реинтеграции Донбасса, о важности которой недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Полностью разделяю позицию главы государства о важности ее прозрачности и публичности, консенсусного подхода к разработке этого важнейшего документа, и его реалистичности", - сказал он.
Напомним, в ноябре российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире росТВ о "тайном" плане украинского СНБО по реинтеграции Донбасса. Она рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которым жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка" после получения Украиной контроля над границей.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.
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Коломойцы диктуют ,- 3енелейсские-записывають ..
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В переписке с изданием экс-депутат отметил, что разочаровался в политике, его взгляды сильно изменились и теперь он обычный человек и он хочет, чтобы его дети росли в Германии.
Будучи депутатом и членом Генсовета Единой России, Шлегель неоднократно критиковал Запад, в частности, из-за событий на Украине, в том числе он говорил об этом в эфире Эха Москвы.
Также Шлегель неоднократно говорил о зарубежном финансировании независимых СМИ и организаторов протестных акций.""
sic transit gloria mundi
ШлиффенаПутина" в том, чтобы впихнуть ЛДНР обратно в Украину же. Или нет?
Я запутался.
российских боевиков все местное население следует проверить на предмет
сотрудничества с оккупантами при помощи «детектора лжи». Соответствующая программа уже разработана". Об этом во вторник, 29 января, в эфире телеканала 112 Украина рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Эту же мысль, позже, озвучил Наев. Они что не понимали, что после этих слов, сепары, которых на Донбассе процентов 80, мягко говоря, не будут гореть желанием возвращаться в Украину?
Достаточно в ОРДЛО распространить листовку с одним вопросом:
"Как вы думаете, будет ли Россия продолжать выплачивать пенсии жителям Донбасса после присоединения его к Украине?"
Только не "присоединении", а "восстановлении законной власти"