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 Политика Украины
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Все про:Данилов (20) СНБО (3314) Донбасс (20067) деоккупация (379) фейк (237) медиагигиена (7)

 "Секретное письмо" о "реинтеграции Донбасса" - не случайный фейк, а часть информационной кампании, - глава СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что на оккупированных территориях разными способами подпитывается определенное состояние общественного мнения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чушь о "секретном письме" секретаря СНБО о так называемой "государственной стратегии реинтеграции Донбасса" - не случайный фейк, а часть большой информационной кампании. Кампании, которая ведется против Украины в рамках психологической спецоперации с целью ослабить позиции украинской стороны в переговорном процессе", - заявил он в интервью Сегодня.ua.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовлен проект модели переходного правосудия для реинтеграции оккупированных территорий, - зампредставителя Президента в АР Крым Свиридова

Данилов считает, что таким образом подпитывается определенное состояние общественного мнения на оккупированных территориях. "Очевидно, что речь идет о запугивании населения в неподконтрольных украинской власти городах и селах с целью создания максимальных препятствий их интеграции и возвращению к "материковой" Украине", - отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ответом украинской стороны на подобные провокации будет разработка комплексной государственной стратегии реинтеграции Донбасса, о важности которой недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Полностью разделяю позицию главы государства о важности ее прозрачности и публичности, консенсусного подхода к разработке этого важнейшего документа, и его реалистичности", - сказал он.

Напомним, в ноябре российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире росТВ о "тайном" плане украинского СНБО по реинтеграции Донбасса. Она рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которым жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка" после получения Украиной контроля над границей.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Также читайте: Первым вопросом во время встречи в "нормандском формате" будет возвращение украинских военнопленных, - секретарь СНБО Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3162910
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилам нужно увеличить рабочий день. Им еще за восстановление домбасяней платить.
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Обратите внимание ...??
.
Коломойцы диктуют ,- 3енелейсские-записывають ..
.

. "Секретное письмо" о "реинтеграции Донбасса" - не случайный фейк, а часть информационной кампании, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 1338
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Зебилам нужно увеличить рабочий день. Им еще за восстановление домбасяней платить.
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Вас, зебилов, в первую очередь надо в дурку на принудительное лечение отправлять в первую очередь.
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тебя надо спасать - переметнулся или прозрел ? - а может ты в тайне от всех - шоколад по ночам лопаешь)))
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Индеец, пора давно понять: я сам за себя и мне с высокой горы плевать и на Зе и на бога Святого Пэтра.
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а у тебя была возможность голосовать на прошлых выборах президента Украины ?
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вот такой простой вопрос и сразу же тебе нечего ответить ))))
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В Трускавці ще тільки "зєпсіхушок" не вистарчало!
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Продолжай, не останавливайся!
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Обратите внимание ...??
.
Коломойцы диктуют ,- 3енелейсские-записывають ..
.

. "Секретное письмо" о "реинтеграции Донбасса" - не случайный фейк, а часть информационной кампании, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 1338
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Ну да, речь о запугивании населения в неподконтрольных украинской власти городах и селах не идет, идет речь об опасности населению в ПОКА нподконтрольных украинской власти городах и селах после прихода туда задроченцев по приглашению СЛУГ соседнего народа
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"""Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и комиссар прокремлевского молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии, - сообщает издание Зюддойче Цайтунг.
В переписке с изданием экс-депутат отметил, что разочаровался в политике, его взгляды сильно изменились и теперь он обычный человек и он хочет, чтобы его дети росли в Германии.
Будучи депутатом и членом Генсовета Единой России, Шлегель неоднократно критиковал Запад, в частности, из-за событий на Украине, в том числе он говорил об этом в эфире Эха Москвы.
Также Шлегель неоднократно говорил о зарубежном финансировании независимых СМИ и организаторов протестных акций.""
sic transit gloria mundi
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rfrfz какая зачистка! на всех зубньых щеток не хватит... рашпилем и наждачной тоже неее
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согласно инсайдесркой информации, порлученной из достоверных источников после нового года фракция слуга народа разделится на несколько движений лакей народа, холуй народа, батрак народа, наиболее продвинутая часть во главе с вятшими уже образовала неформальную группу халдей народа
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Шкода, якщо такого листа насправді не було. "Секретний лист" про "реінтеграцію Донбасу" - не випадковий фейк, а частина інформаційної кампанії, - глава РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1918
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Найкраща і найдієвіша "інтеграція" ватоголових у країнах балтії: вчиш мову, приймаєш культуру - інтегруєшся, ні - громадянства і права голосу нема. Саме тому в них ніколи не буде зашкварених платформ у парламенті та іллюзій про "братні" народи.
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А кацап і лугандон вмія розмовляти тільки по фені.
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