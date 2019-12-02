 Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина продолжал активно поддерживать идею создания так называемой "Одесской народной республики" и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины для выхода из нашего государства.
Контрразведчики СБУ задокументировали факты размещения пропагандистом в интернете антиукраинских лозунгов для дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе.
Злоумышленник также делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и разжигал межнациональную рознь. Мужчина также периодически выезжал на временно оккупированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.
Во время следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.
Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Постановлением Приморского районного суда Одессы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Продолжаются следственные действия.
«Ну, а чьто? Нормальниє люді, нє то что Порошенко, ілі там Турчінов.»
100%.
а с Мертвечуком братаешься ?
1. ЕС. Есть ПОЛНЫЙ перечень всего что нужно сделать? НЕТ и не будет
2. Нато. Кто возьмет в НАТО страну которая в состоянии войны? НИКТО. Не тупим
3. Укрепление армии. Видим, слышали. Как там свинарчук-гладковский? А? Шо пеця не знал? Та ну. И никто ничего не "сверял" по цыфрам? Тоже брехня, сделок было сотни (включая ранее "пропавшие" запчасти)
4. Банки. А как так беня, хоп и вывел бабосы? Как случилось так что ДРУГИЕ также вывели рефинанс и срыгнули не расчитавшись. Ведь не один и не два. Как так бахматюк должен БОЛЬШЕ 1 млрд баксов? Под какой залог "талановытые" менеджеры выдали кредит?
5. В чем суть реформ образования и медицины ? Стали лучше учить и лечить? Или до сих пор есть сотни ВУЗов в которых дают просто "депломы".
6. ТОМОС. Как то диссонируют ТОМОС и "игральные залы". Служить 2 хаязинам нельзя, но "побожный" пецьо и продажные попики (не постеснялись проводить службу с пецьом-антихристом)
7. БЕЗВИЗ. И? НЕ дает право работать. Как "турист" ( с баблом !!!!) велком - потратьте свои деньги у НАС, профинансруйте НАШУ экономику.
Теперь про "повесть о настоящем человеке". Вот КАК можно было сразу после майдана понабирать рыгоанальное быдло в свои ряды? Предавший однажды предаст не единожды. Мало рыгоублюдки положили жизней? Мало их рыгоанальная свора наворовалась?
Пэцьо смог. Так что получи свой шекель и не пиарь эту мразь.
Мужчина также периодически выезжал на временно оккупированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.
Вон сколько деревьев...
Кто не вышел на работу, тот агент кремля)))))
Неплохо бы пожизненное дать. Может другие "ватноголовые" задумаются. Уж больно много их развелось.
На букву "И" начинается.....