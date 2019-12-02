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 Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе антиукраинского агитатора, который распространял в интернете провокационные материалы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина продолжал активно поддерживать идею создания так называемой "Одесской народной республики" и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины для выхода из нашего государства.

Контрразведчики СБУ задокументировали факты размещения пропагандистом в интернете антиукраинских лозунгов для дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе.

Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора 01

Злоумышленник также делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и разжигал межнациональную рознь. Мужчина также периодически выезжал на временно оккупированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.

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Во время следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора 02
Фото: сайт СБУ

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Постановлением Приморского районного суда Одессы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3162908
 
   
 Топ комментарии
 
да нет порохоботы ЭТО ПАТРИОТЫ Украины а вот такие как в зелеподонки всякие малороссы и торговцы чудой землей и старной в Израиле чего то не сидится вам это таки да агенты Путины вы все ЗЕ его лучший отряд предателей и коллаборантов....
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Ага, невинный мальчик в трусиках

Мужчина также периодически выезжал на временно оккупированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.
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да нет порохоботы ЭТО ПАТРИОТЫ Украины а вот такие как в зелеподонки всякие малороссы и торговцы чудой землей и старной в Израиле чего то не сидится вам это таки да агенты Путины вы все ЗЕ его лучший отряд предателей и коллаборантов....
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Порохоботы не много ли на себя берут называя себя патриотами? Порохоботство как явление приносит ощутимый вред стране, как и его проворовавшийся зиц-председатель.
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Вам це дико, але спросіть багатьох з 73,22%, що це за харі, так почуєте :
«Ну, а чьто? Нормальниє люді, нє то что Порошенко, ілі там Турчінов.»
100%.
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Яке ти зеібільне чмо це жєсть. Якби не Порох, тебе ще у 15 році курвили в сріку кацапи-загарбники. Марширував би ти під триколором якоїсь народної рецпубліки на подвал. З якого дніща ви такі тупі вилазите на Цензурі!?
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И шо он сделал этот Порох, чтобы загарбныкы не пришли? Загарбныкы не пришли по другой причине, а вы это ставите в заслугу Пороху? Не докуя ли мародёру чести?
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Исключительно благородство Владимира Владимировича стало причиной того, что загарбныкы не пришли ?
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Не уж-то исключительно благородство Порошенко? Да если сравнить этих двух негодяев - у них благородства днём с огнём не найдёшь. Но ***** - хоть открытый демон зла и не рядится в овечью шкуру.
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Він свої бабки вклав у 14-15 році в армію. як і багато хто з українців, допомагали хлопцям що пішли визволяти українську землю від сепарсько-кацапської чуми. Нажаль не всіх знищили, усілякі сєпари кацманавти порозбігалися по всій країні.
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Ага. Военный сбор собирается со всего населения. О он слямзил большую часть этих денег. Так кто есть предатель и мародёр? Свои бабки говоришь? Откуда у него свои бабки? У него бабки нажитые коррупционными схемами, украденные у народа Украины.
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И по этому сеете ныне вражду в общество Украины?
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у тебя с Сивохой и Портновым исключительно дружеские отношения ?

а с Мертвечуком братаешься ?
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Идиот, ты с первого раза не понял? Мне гыдко для тебя даже букафки на клавиатуре набирать. Отвали.
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так если тебе нечего ответить, то конечно гыдко )))))
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Смотри, как бы и к тебе НЭЗАВИТАЛЫ. Как ни как, а против действующего президента. Попропуй доказать, что ты патриотик.
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И все ПИЗ....... ы, страшные такие, просто Пилат. А еще про Бога вспоминает, ну и кто ты после этого?
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Порохоботы только считают себя патриотами . На самом деле они только вредят стране
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ОТВЕЧАЮ леха косой не пугай пуганные и смотри скоро ник поменяешь на леху слепоглуходурного и немого... я еще Некролог буду читать о 6-м страшном явлении для Украины в 2019 году вместе с правнуками.....
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Відповідай за своє патякало кацап. Чим патріоти України "врєдят странє"?
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смотрю все -здебилы какие то номерные что в ФСБ на ботоферме уже на вас погонял не хватет что тут тяв тяв шавки обрезанные.....
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Но Порошенко сам выступал за свободный рынок земли... Он тоже зелеподонок-малорос? Контррозвідка СБУ викрила в Одесі антиукраїнського інтернет-агітатора - Цензор.НЕТ 8163
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якийсь школяр-чмошнік якому дід навішав макаронів на вуха "про світле майбутнє". Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора - Цензор.НЕТ 4123
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Я ще зрозумів би старого ідіота з мантрами про повернення СиСиСеРа, а це ж...
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Где ты был во время выборов? К чему это сейчас?
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Слух, раз уж такие лозунги.
1. ЕС. Есть ПОЛНЫЙ перечень всего что нужно сделать? НЕТ и не будет
2. Нато. Кто возьмет в НАТО страну которая в состоянии войны? НИКТО. Не тупим
3. Укрепление армии. Видим, слышали. Как там свинарчук-гладковский? А? Шо пеця не знал? Та ну. И никто ничего не "сверял" по цыфрам? Тоже брехня, сделок было сотни (включая ранее "пропавшие" запчасти)
4. Банки. А как так беня, хоп и вывел бабосы? Как случилось так что ДРУГИЕ также вывели рефинанс и срыгнули не расчитавшись. Ведь не один и не два. Как так бахматюк должен БОЛЬШЕ 1 млрд баксов? Под какой залог "талановытые" менеджеры выдали кредит?
5. В чем суть реформ образования и медицины ? Стали лучше учить и лечить? Или до сих пор есть сотни ВУЗов в которых дают просто "депломы".
6. ТОМОС. Как то диссонируют ТОМОС и "игральные залы". Служить 2 хаязинам нельзя, но "побожный" пецьо и продажные попики (не постеснялись проводить службу с пецьом-антихристом)
7. БЕЗВИЗ. И? НЕ дает право работать. Как "турист" ( с баблом !!!!) велком - потратьте свои деньги у НАС, профинансруйте НАШУ экономику.

Теперь про "повесть о настоящем человеке". Вот КАК можно было сразу после майдана понабирать рыгоанальное быдло в свои ряды? Предавший однажды предаст не единожды. Мало рыгоублюдки положили жизней? Мало их рыгоанальная свора наворовалась?
Пэцьо смог. Так что получи свой шекель и не пиарь эту мразь.
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Стоп, стоп! Эксгенеральный прокурор Юга заявил, что в свободном государстве за базар не отвечают. Только за действия... Значит угрожать публично президенту можно, а высказывать идею создания Броварской народной республики нельзя. Выборочное правосудие...
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Ничего выборочного.. просто кацапы - не люди.
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Ты разжигаешь межнациональную ненависть. Это регулярно делают порохоботы, тем и живут. В Украине её гражданами являются миллионы этнических русских, которых ты обозвал и оскорбил. Скажу даже больше - порохоботы больше не люди. Даже нЕлюди.
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Що ти верзеш полудурок, кацапи 14000 українців положили у землю. Порохоботи це люди котрі вміють думати головою і не піддаватися на провокації кацапської мразоти.
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Я бы даже добавил, что в коллаборации с Порохом. Для меня вина Пороха в гибели этих людей очевидна. Ведь он обещал, что завершит АТО за 2 недели. Но потом понял, что на этом можно неплохо подзаработать и прекратить конфликт было не в его интересах.
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кац .. ты кацапский адепт помойной ямы рамблера....
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Шото слабо. От когда до Марусі завітали, то там було по сєрьйозному.
Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора - Цензор.НЕТ 7105
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СБУшники в форме и при оружии пришли в какое то забытое село подростка за пост в соц сетях ловить! капец! это трагикомедия
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Ага, невинный мальчик в трусиках

Мужчина также периодически выезжал на временно оккупированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.
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В 1937 їх би вже розстріляли, а цих навіть не посадили.
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Мэр под крышей Зеленского и Авакова.
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Доп...вся кацап лапотний. СБУ активніше треба цих сволочів ловити, іх аж дуже вже багато в ітереті розвелось.
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мало ловят и мало содют. дерьмократия блин. в любом городе есть городские форумы и сколько там резиновых изделий №2?
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Антиукраинский агитатор рядом в Киеве не прячется,это Портнов и Мертвечук к нему поедьте и так руки заламайте или слабо? Это тоже надо пресекать но это так даже не пешки
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а на Цензоре таких вот уродцев просто деактвируют.. а надо по каждому случаю сообщать в СБУ и пусть они находят и по своему "деактивируют" этих "рускамирцев"..
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крупную рыбу взяли... , наверное из этой банды.... Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора - Цензор.НЕТ 6181

Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора - Цензор.НЕТ 4067
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Та Вы шо. Это же святые люди. П.С. Цуко(сори) 10 лет расстрела нах!!
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Ну и заклинило же на порохоботах народ! Порох лучше сухим держите сурово-дальнозоркие! Сто раз печатал--зря запретили *Одноклассники* , там сюр и бред в расцвете. Греби СБУ тралом океанским падликов морозовых! Причём только штраф---примерно за первый раз 5 тыс. гр. Не сажать категорически. Пусть только повторит---тут 25 т. гр в бюджет! Да уверен---на третий раз *Энеиду* Котляревского на гос-мове пойдут печатать с большой буквы весь текст! Так и придушим пятую колону!
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Да не беспоукойся - от туда и гребут. Нормальным людям эти "одноглазники" по-боку, а вот у ватоцефалов ломка началась - полезли туда через VPNы. Вот фильтрация сама собой и получилась
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Да чё их арестовывать - повесили и дальше пошли.
Вон сколько деревьев...
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Мочити негідників ! Ніякої терпимості до ворогів України ! Майно конфіскувати. Розібратися з родичами і вчителями. Воно ж не саме до цього додумалось.
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А в чем собственно большая разница между этим задержаным мурлом и соевыми идиотами, которые тут на "Цензоре" круглосуточно гадят на головы граждан Украины, пытаясь внести раскол в обществе?
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Вівдповідай в чому різниця, зеллібоба гугнява!
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Да ты оказываешься ярый националист. ДА,ДА.
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Перекличку на Цензоре сегодня делали?!
Кто не вышел на работу, тот агент кремля)))))
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Этому дебилу дать максимум, а его "читателям" показать приговор. Пусть подумают.
Неплохо бы пожизненное дать. Может другие "ватноголовые" задумаются. Уж больно много их развелось.
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это конечно всё весело но в верховной раде сидят открытые сепары, с ними вы что-то собираетесь делать????? таже дашка гончарова вещающая о кастрюлях итд
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по ходу ахент чубарки и джамильки, ратовал за автономию крыма, а сбу - молодцы, после аркашки бабченко асуществили очередное васягрицаковское разоблачение
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Такие товарищи промеждупрочим и тут кое-где окопалися....
На букву "И" начинается.....
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СБУ, алееееее, там даже целое сепарское инет-издание есть, Таймер называется. И не одно. Заходишь, просто читаешь и в течение 5 минут можно несколько томов уголовного дела собрать. Искать не надо - на виду.
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