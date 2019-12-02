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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1459) НАТО (6577) Пристайко (291)

 "Евросолидарность" требует принять обращение к странам НАТО о предоставлении Украине ПДЧ

Украинская власть должна подтвердить курс Украины на получение Плана действий по членству в НАТО, поэтому Верховная Рада обязана на ближайшем пленарном заседании принять соответствующее постановление, инициированное депутатами от фракции "Европейская Солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом в ходе согласительного совета ВР в понедельник утром сказала народный депутат, сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"В эти дни в Лондоне проходит мероприятие высокого уровня стран-членов НАТО. И благодаря жесткой критике фракции "Европейская Солидарность" Министерство иностранных дел изменило свою позицию и министр примет участие в этом заседании. В этом контексте мы требуем от руководства Верховной Рады уже завтра поставить в повестку дня заявление ВР под номером 2327. Это апелляция к нашим партнерам в НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ", - отметила парламентарий.

"Это заявление уже было принято единогласно профильным комитетом и поддержано Министерством иностранных дел Украины", - добавила она.

Также Геращенко отметила, что партнеры Украины по НАТО не до конца осознают тот большой вклад, который Украина и наши военные ежедневно делают для защиты безопасности континента.

"Вчера на востоке погибли еще двое наших военных - альфовцев. Это элита страны .... Европа должна ценить вклад Украины, ту дорогую цену, которую мы платим за безопасность континента. Мы вправе получить ПДЧ. Но для этого и Украина должна занимать проактивную позицию, а не молчать", - отметила политик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162906
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас зебилы, вназло, будут кричать, что нам не нужно НАТО.
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Чтобы открыли дверь,надо в нее настойчиво стучаться.
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пустопорожний треп, рассчитанный на лохторат. не даром говорят, звиздеть не мешки грузить
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Сейчас зебилы, вназло, будут кричать, что нам не нужно НАТО.
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зачем о чем-то кричать, если курс в НАТО прописан в Конституции Украины? Геращенко и остальные псы пороха просто пиарятся, чтобы их 8-процентных лузеров не забыли "Евросолидарность" требует принять обращение к странам НАТО о предоставлении Украине ПДЧ - Цензор.НЕТ 5706 Какой смысл сейчас в этом обращении, если нам ПДЧ не дадут с вероятностью 100%? чтобы в очередной раз торопыгами выглядеть? Сколько эпопея с безвизом тянулась? Сколько раз порошенко лоханулся со сроками?
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Чтобы открыли дверь,надо в нее настойчиво стучаться.
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Если постоянно стучатся и предлагать "купить пылесос", то скорее всего вы будите посланы
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Ну если для тебя это одно и тоже,то я,кажется,догадываюсь,за кого ты голосовал.
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ПДЧ ,звичайно, не пилосос,але ,як мені видається, Порошенко осідлав цього коника вже довший час тому..
І просто його"заїздив"...
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А мы то думали надо подходить по требованиям НАТО. ИМХО венгрия хрен подпишет нам нато пока спорные территории.
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в України немає "спірних" територій з угорщиною... в угорщини є спірні території з Словачиною, Румунією, Австрією та Сербією....також, можливо з Хорватією....
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Так вот. Внос такого решения в Конституцию чуть тенденциозно по сути. Для нас важно конечно. А вот для стран ЕС что видят нас такими как оно есть---к сожалению не факт. Тут давить пора давно. События в Грузии 11 лет назад, 2014 год у нас, Сирия---позволяют нам требовать. Тем более чуть просматривается хорошее начало нашей дружбы с США! Как ни странно---но у нас есть выбор. Не всем так было. Мы не Эстония. Это в США знают. Мы очень сильный базис влияния там где США не сильны. Регион Чёрного моря и не только. Турция слишком сложна. И это всё равно мусульмане. Пора работать громко. Тем более очень скоро через 2 года у наших братанов будет сильный момент---выборы. А там кашка по тихому варится. Только не ясно для кого. Надо подстраховаться. Там если полыхнёт---нам хлебать первыми. Тут сильные друзья только помогут. А мы как идиоты референдумы затеваем! Только богатые страны и народы там такое делают. И главная тема часто---что делать с геями---разгеять их, или загеять по самое оно!
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Так Коломойський что,зря с путиным тему про сто лярдов перетер?Конечно,теперь зебилам НАТО и ЕС не нужны.
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А чего при предьідущей власти єто не сделали? Не хватало времени между распилом бюджета имотдьіхом на Мальдивах?
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При предыдущей власти тема вступления в НАТО звуча лапрактически на каждой международной встрече руководства страны. Нынешние про это ни гу-гу. Тихий слив?
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пустопорожний треп, рассчитанный на лохторат. не даром говорят, звиздеть не мешки грузить
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А вот в Зеленского все по делу,что ни слово то золото.😀
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пока свинаручука не создал, тормос не продал, а по мелочи так кто не без греха?
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Да свинарчук у него в Раде уже есть.А тормос - это вы кацапы так,наверное,Томос называете?
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это ваши свинорылые фнтазии, при этом не важно или вы кацапорылые или хохлы
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/// Европа должна ценить вклад Украины, ту дорогую цену, которую мы платим за безопасность континента. ///
Вот мы 9 декабря посмотрим, ценят нас или нет.
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ну примут что-то такое:
план действий по членству в НАТО:
1. изгнать рашистскую гадину со всей территории Украины
2. реформы
выполняйте
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Почему этой дуре еще не выделено койко-место в одной из палат психдиспансера?
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А чего они не визжали об этом целых пять лет и кому мы там надо, если у нас идет война? Просто пустой треп. Да и кто об этом заявляет, геращенко ? Хоть рассмешила.
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а как требует? категорически или гневно?
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А зебилам в Балалайню хочется,там бензин дешевле.
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Им хочется колбасы по 3 рубля, газа по 50 копеек, ни о чем не думать и при этом все иметь. И причем все это уже сегодня. Раньше это называлось где-то так: вы.....ся и не надуться.
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С таким же успехом можно было требовать у гитлера закрыть концлагеря.
Такие вопросы решаются не словами, а силой и только силой
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повторю для особо одаренных тупой треп для лохов.
North Atlantic Treaty Organization, нам очень долго не светит, к сожалению. там есть четкие требования
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учи матчасть хотя бы в гугле, я за уроки беру дорого
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И что? Похерить эту тему, как безнадежную? Если хочешь войти - нужно стучать в дверь, узнавать требования и выполнять. Если тупо стоять и смотреть в закрытую дверь - она для тебя никогда не откроется.
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Емм, у НАТО вступила, наприклад, Албанія... Я там був торік, навіть у часи кризи і війни Україна порівняно з Албанією - що Емірати)))) В столиці Тирані 300 євро - це крута зарплата (хоча ціни на все плюс-мінус як у Києві). Армії у Албанії майже нема, тут ми також в рази кращі. Корупція в Албанії не менша, ніж у нас...

То яким-таким вимогам Албанія відповідає?
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Расположением на карте. Мы - фронтир. Ни один здравомыслящий инвестор не станет делать долгоиграющий проект в рисковой зоне.
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Туреччина не фронтір? А це член НАТО з 50-х. Мало того, Грецію і Туреччину прийняли тоді, коли країни ледь не воювали між собою (а потім таки воювали за Кіпр)...
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Це не заявка,а вже прохання надати ПДЧ.
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повна дурня.. нема такого в політиці ПРОХАННЯ
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далі буде від "ЄС"
слізне
уклінне
...
прохання.. "Євросолідарність" вимагає ухвалити звернення до країн НАТО про надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 5084
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ,,,,,,,??.
. Коломойцы- диетуют...
.
Зеленейсские --ЗАПИСЫВАЮТЬ,,
?!

.
.

"Євросолідарність" вимагає ухвалити звернення до країн НАТО про надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 2169
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Ахахахха
5 лет были у власти и ПДЧ не получили а сейчас требуют ?!?
Это рассчитано на 8% не самых умных людей Украины
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у соціумі завжди є певне розділення за розумовими здібностями..
абсолютна більшість -середнього розвитку...
відсотків 5-8 ті трохи розумнішіі 5-8 трохи дурніші..

Це питання.. чому прихильники Бариги записали себе до перших ..
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Зачем без конца тиражировать заведомую муйню? По уставу НАТО страны со спорными территориями не принимают. Крым - спорная территория? Донбасс? Все.
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а ирку срочно выдвинуть сразу в генсеки нато, шоб знали по чем фунт напасти "Євросолідарність" вимагає ухвалити звернення до країн НАТО про надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 7162
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