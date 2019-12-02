 "Евросолидарность" требует принять обращение к странам НАТО о предоставлении Украине ПДЧ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом в ходе согласительного совета ВР в понедельник утром сказала народный депутат, сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"В эти дни в Лондоне проходит мероприятие высокого уровня стран-членов НАТО. И благодаря жесткой критике фракции "Европейская Солидарность" Министерство иностранных дел изменило свою позицию и министр примет участие в этом заседании. В этом контексте мы требуем от руководства Верховной Рады уже завтра поставить в повестку дня заявление ВР под номером 2327. Это апелляция к нашим партнерам в НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ", - отметила парламентарий.

"Это заявление уже было принято единогласно профильным комитетом и поддержано Министерством иностранных дел Украины", - добавила она.

Также Геращенко отметила, что партнеры Украины по НАТО не до конца осознают тот большой вклад, который Украина и наши военные ежедневно делают для защиты безопасности континента.

"Вчера на востоке погибли еще двое наших военных - альфовцев. Это элита страны .... Европа должна ценить вклад Украины, ту дорогую цену, которую мы платим за безопасность континента. Мы вправе получить ПДЧ. Но для этого и Украина должна занимать проактивную позицию, а не молчать", - отметила политик.

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