 "Евросолидарность" требует принять обращение к странам НАТО о предоставлении Украине ПДЧ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом в ходе согласительного совета ВР в понедельник утром сказала народный депутат, сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
"В эти дни в Лондоне проходит мероприятие высокого уровня стран-членов НАТО. И благодаря жесткой критике фракции "Европейская Солидарность" Министерство иностранных дел изменило свою позицию и министр примет участие в этом заседании. В этом контексте мы требуем от руководства Верховной Рады уже завтра поставить в повестку дня заявление ВР под номером 2327. Это апелляция к нашим партнерам в НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ", - отметила парламентарий.
"Это заявление уже было принято единогласно профильным комитетом и поддержано Министерством иностранных дел Украины", - добавила она.
Также Геращенко отметила, что партнеры Украины по НАТО не до конца осознают тот большой вклад, который Украина и наши военные ежедневно делают для защиты безопасности континента.
"Вчера на востоке погибли еще двое наших военных - альфовцев. Это элита страны .... Европа должна ценить вклад Украины, ту дорогую цену, которую мы платим за безопасность континента. Мы вправе получить ПДЧ. Но для этого и Украина должна занимать проактивную позицию, а не молчать", - отметила политик.
І просто його"заїздив"...
Вот мы 9 декабря посмотрим, ценят нас или нет.
план действий по членству в НАТО:
1. изгнать рашистскую гадину со всей территории Украины
2. реформы
выполняйте
Такие вопросы решаются не словами, а силой и только силой
North Atlantic Treaty Organization, нам очень долго не светит, к сожалению. там есть четкие требования
И что ..?????
То яким-таким вимогам Албанія відповідає?
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01.11.19 Потребности в повторной подаче Украиной заявки на ПДЧ в НАТО нет, - Столтенберг
слізне
уклінне
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прохання..
. Коломойцы- диетуют...
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Зеленейсские --ЗАПИСЫВАЮТЬ,,
?!
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5 лет были у власти и ПДЧ не получили а сейчас требуют ?!?
Это рассчитано на 8% не самых умных людей Украины
абсолютна більшість -середнього розвитку...
відсотків 5-8 ті трохи розумнішіі 5-8 трохи дурніші..
Це питання.. чому прихильники Бариги записали себе до перших ..