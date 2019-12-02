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 Общество
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Все про:суд (22748) Бахматюк (120)

 В Офисе президента стремятся завладеть активами Бахматюка, а НАБУ не допускает защиту к материалам следствия, - адвокат

Адвокатам оказывается противодействие в ознакомлении с материалами дела Писарука-Бахматюка, а "новые фамилии" в Офисе президента хотят завладеть активами Олега Бахматюка, заявляет адвокат Алексей Шевчук.

В понедельник, 2 декабря, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция на тему "Недопущение адвокатов к материалам дела Писарука-Бахматюка", на которой адвокаты Олега Бахматюка рассказали о нарушениях во время проведения следствия НАБУ по рефинансированию VAB банка. В пресс-конференции приняли участие юристы Татьяна Козаченко, Дмитрий Лошаков и Алексей Шевчук.

В Офисе президента стремятся завладеть активами Бахматюка, а НАБУ не допускает защиту к материалам следствия, - адвокат 01
Адвокаты Бахматюка заявляют о грубом нарушении действующего законодательства и осуществлении политического давления на своего подзащитного. В частности, юрист Алексей Шевчук заявил, что само производство было возобновлено с нарушением закона, а само дело Писарука-Бахматюка абсолютно политизировано.


"Делу более 4 лет, оно закрывалось 4 раза, и вопреки всем нормам действующего законодательства это дело генеральным прокурором и его заместителем Касько передано на расследование в НАБУ, хотя дело было закрыто главным следственным управлением, были исследованы все обстоятельства дела. Но действующей власти нужны дела, которые могут быть популярными, - заявил Шевчук. - Нам, адвокатам, оказывается противодействие в ознакомлении с материалами дела. НАБУ расследовало это дело больше года, и ничего не осуществило в этом деле. Наш клиент никогда не имел никакого процессуального статуса. И только при появлении новых фамилий в Генеральной прокуратуре, новых фамилий в Офисе президента - фамилий, которые захотели завладеть активами Олега Бахматюка, появились новые действия НАБУ".

Также Шевчук сообщил, что адвокатам не дали возможности ознакомиться с материалами дела. "Мы дважды были в НАБУ, нам даже не дали возможности попасть внутрь. Детективы к нам не вышли, и мы были вынуждены обратиться с жалобой в Управление внутренней безопасности", - сообщил юрист. Адвокат также отметил, что подозрение Олегу Бахматюку так и не было вручено, а сами юристы неделю напрасно пытались получить от НАБУ объяснения, в чем же обвиняют их подзащитных.

Напомним, что "VAB Банк" – один из банков, которые были выведены НБУ с рынка в 2016 году. В отношении должностных лиц банка и НБУ сейчас проводятся следственные действия по делу, открытому НАБУ. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ относительно использования рефинансирования на выплаты средств вкладчикам пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бизнесмену.

Источник: https://censor.net.ua/n3162904
 
 
 Топ комментарии
 
Те, кто сдается всегда выплачивают репарации победителям. А затем победители поставят памятник своим задроченцам на Майдане "Незалежности ".
Как савецкому солдату в оккупированной Болгарии.
Мир на их условиях к этому обязывает.

В Офисе президента стремятся завладеть активами Бахматюка, а НАБУ не допускает защиту к материалам следствия, - адвокат - Цензор.НЕТ 755
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Пукшин и Богдан с помощью Сытника (НАБУ) и Трубы (ГБР) решили "раздеть" Бахматюка на несколько сот тысяч гектар пахотной земли..
этот секрет Полишинеля о котором все знают уже более месяца..
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Выйдешь за Бахматюка на соемайдан?
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Самые честные банкиры, судьи и прокуроры.
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Те, кто сдается всегда выплачивают репарации победителям. А затем победители поставят памятник своим задроченцам на Майдане "Незалежности ".
Как савецкому солдату в оккупированной Болгарии.
Мир на их условиях к этому обязывает.

В Офисе президента стремятся завладеть активами Бахматюка, а НАБУ не допускает защиту к материалам следствия, - адвокат - Цензор.НЕТ 755
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Какие активы бахматюка и кто хочет завладеть, если есть закон об ответственности владельцев банков всем своим имуществом перед кредитоорами
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Так Бахматюк вроде бы не против погасить долг.Дело в том,что Бенины слуги хотят весь бизнес и всю землю бахматюковой компании.
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И кто же это в офисе зеиздента может хотеть чужого...

Ну не Богдан же в самом деле.
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Есть там одна такая постоянная посетительница,с бородой.
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Благодаря зеленой плесени, сокращаю легальный бизнес и увольняю 20% работников.
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Пукшин и Богдан с помощью Сытника (НАБУ) и Трубы (ГБР) решили "раздеть" Бахматюка на несколько сот тысяч гектар пахотной земли..
этот секрет Полишинеля о котором все знают уже более месяца..
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бахматюк ни копейки не вернул юр. лицам и вкладчикам двух своих банков
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я не обеляю Бахматюка, просто эти два рейдера: Пукшин и Богдан, воспользуются проблемой Бахматюка в своих интересах, и продадут ему "решение проблемы" за несколько сот тысяч га с/х земли.. а долг Бахматюка просто повесят на налогоплательщика..
проблема Зеленского, что он привлек к себе откровенного уголовника - Андрея Богдана..
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Итого полгода президентства ЗЕ ушло на отжим для Коломойского рынка нефтепродуктов, компенсаций МАУ и передела по него рынка.

Моника Зеленски полностью выполнила свои обещания только перед одним своим избирателем - Коломойским.
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добавь это
02.12.19 Принято политическое решение о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго", - Оржель.
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Ну уже хоть какой ни какой,а прогресс.😀
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"БАХМАТЮК"- это спецоперация по отвлечению внимания от Коломойского.
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фиг с ними хай берут, это не новость о переделах собственности с каждой новой властью. придут следующие--отберут у них. это такой калейдоскоп--смотришь, а там по кругу картинка меняется
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Кто мне может объяснить: зачем в Украине я плачу налоги?
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ЛАРИСА ВАКУЛЬНИЦЬКА - Про А. Богдана "
"Давно помітила, що для подібного гатунку людей Майдан і війна розглядаються тільки в розрізі їхнього особистого благополуччя. Ніякі етичні, гуманітарні і спільні цінності цих людей не хвилюють.
Добро - це коли мені добре. Якщо для комфорту Богданів потрібно зрадити країну, підставити когось, послати на смерть, пограбувати калік, - вони з легкістю на це йдуть.
Егоїзм - базова характеристика совка.
Ну, і про "морду" взагалі. Не людині з пикою, яку три дні конем не об'їдеш, писати про "морди".
Отже, це людина брехлива, егоїстична, аморальна, невихована, самовпевнена, тупа, жорстока.
Младориги гірші за ригів."
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