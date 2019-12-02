 Убийство ребенка в центре Киева: благодаря работе сотен правоохранителей задержаны двое подозреваемых. Организаторов и заказчиков продолжают искать, - Антон Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо сотням сотрудников Национальной полиции, которые не спали этой ночью для того, чтобы найти убийц трехлетнего малыша. Были допрошены десятки свидетелей, сняты видеозаписи с камер видеонаблюдения, проведены осмотры домов вокруг места этого ужасного преступления. Благодаря такой быстрой и эффективной работе были задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в исполнении заказного убийства. Конечно, целью убийц был не невиновный ребенок, а его отец - Вячеслав Соболев. Полиция продолжает следственные (розыскные) действия по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению - его организаторов и заказчиков. Все средства массовой информации приглашаются на открытое судебное заседание по избранию меры пресечения для подозреваемых лиц. О времени и дате информация будет позже", - рассказал Геращенко.

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Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.