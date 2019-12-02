 Убийство ребенка в центре Киева: благодаря работе сотен правоохранителей задержаны двое подозреваемых. Организаторов и заказчиков продолжают искать, - Антон Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо сотням сотрудников Национальной полиции, которые не спали этой ночью для того, чтобы найти убийц трехлетнего малыша. Были допрошены десятки свидетелей, сняты видеозаписи с камер видеонаблюдения, проведены осмотры домов вокруг места этого ужасного преступления. Благодаря такой быстрой и эффективной работе были задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в исполнении заказного убийства. Конечно, целью убийц был не невиновный ребенок, а его отец - Вячеслав Соболев. Полиция продолжает следственные (розыскные) действия по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению - его организаторов и заказчиков. Все средства массовой информации приглашаются на открытое судебное заседание по избранию меры пресечения для подозреваемых лиц. О времени и дате информация будет позже", - рассказал Геращенко.
Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.
То...ВЕРЮ...ВЕРЮ!
Как сей липидный представитель секс меншинств сделал свою карьеру...вместе со своим патроном Рюкзаковым)))
Захищая Европейськи цинности цих товарыщив в пагонах...и без)))
Прям за СТВОЛ....))))
Убили б депутата с Донецка, через день все б затихло. А убийством ребенка можно спокойно информационно прикрыть продажу Земли 4-го декабря в ВР.
Его шо нанимали НИЩЕБРОДЫ!?)))
не выстачило шекелей на матерого боевого пса с опытом утилизации?
МУТНАЯ ПОКАЗУШНАЯ ИСТОРИЯ С НЕПОНЯТНЫМ СЮЖЕТОМ...
А тут какой то лошкопед с берданкой пуляет одиночным по движущейся цели...при этом уходит с места без контрольного...
Это явная показуха...
Как говорил Станиславский...НЕ ВЕРЮ!
СН уже не прет быдло!))))
Он подпишет все что угодно...
И помрет до суда ..
Вуаля!
Ментам медали и премии...
Зрителям шоу...
БЕНЕ землю и бабло!
Ты шо не ПАТРИОТ!?)))
Так кого тогда задержали??? Двух свидетелей что ли?
Разобрался в истории «слива» дела Татькова-Емельянова из-за которого расстреляли машину Соболевых.
Глава следствия Нацполиции Цуцкеридзе пытается получить материалы этого следствия у прокуратуры уже не сколько месяцев. При этом письма об истребовании материалов отправлялись в прокуратуру начиная с июня.
Общее количество таких запросов - более шести десятков, своевременно не направленных прокурорами в органы досудебного расследования.
Конкретно по этому делу прокуроры 9 месяцев не отдавали материалы в полицию, соответсвенно без них не определяли следователя.
При Луценко за «слив» этого дела отвечал первый замгенпрокурора Сторожук.
Сейчас - первый замгенпрокурора Касько.
Гергерт рассказал, что Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был бойцом батальона до 1 июня текущего года. "Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", - сообщил командир.