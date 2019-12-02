EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  238  3
Все про:здоровье (1263) экология (1198)

 "Экопатруль" призвал промышленные предприятия присоединиться к новой общественной инициативе

Формирование "Экопатруль" предложило предприятиям присоединиться к проекту "Общественный экомониторинг", который направлен на внедрение системы госэкомониторинга на территории промышленных городов.

В организации отметили, что "Общественный экомониторинг" "направлен на разработку и постепенное внедрение научно обоснованной системы государственного экологического мониторинга с учетом требований Директивы 2008/50 / ЕС на территории промышленных городов Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Мариуполь", пишет Обозреватель.

В проекте планируется использовать портативные датчики EcoCity (приборы общественного мониторинга), которые будут устанавливать в селитебной зоне предприятий-загрязнителей, у транспортных магистралей и в зонах, где нет влияния загрязнителей.

"С целью реализации "Общественного мониторинга", мы обращаемся к вам с просьбой присоединиться к проекту качестве финансового партнера. Участие в проектах экологической направленности позволит проявить себя как социально ответственное предприятие, даст возможность общаться с общественностью имея на руках реальную и актуальную информацию о состоянии окружающей среды, и оперативно реагировать на его изменения", - говорится на странице "Экопатруля" в Facebook.

В организации отметили, что экомониторинг атмосферного воздуха осуществляется для анализа информации о качестве атмосферного воздуха, прогнозирования его изменений и степени опасности, разработка научных рекомендаций для принятия управленческих решений в области охраны атмосферного воздуха, в сфере охраны окружающей природной среды, а также информирование населения о качестве атмосферного воздуха, влияние его загрязнения на здоровье и жизнедеятельность населения.

Экопатруль призвал промышленные предприятия присоединиться к новой общественной инициативе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162899
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эко патруль вовремя подсуетился, в Украине скоро закроется 50% предприятий и эко патрулю можно медальку давать за сбережение экологии 🤪🤪🤪
 показать весь комментарий
 
Бум прошел, еще при Юле, но появились новые ЗЕЛЕНЫЕ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх