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Все про:Минобороны (6143) Марченко (33) Бронежилет (44)

 Бронежилет корсар набрал наименьшее число баллов на испытаниях, но в МО все молчали, - директор "Баллистики" Довгий

Даже сейчас когда пошла волна по некачественным бронежилетам, большинство офицеров молчит, а кое-кто даже "кричит о супер качественных бронежилетах".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об єтом на своей странице в Facebook написал директор компании "Баллистика" Александр Довгий.

"А говорить об этом нельзя, потому что если в армии в чем то про@б, то первое правило не исправить его, а промолчать о нем. И не дать другим о нем сказать." Эту особенность нашей армии очень удачно использовали некоторые лица. Так на суде по владельцу ТЕМП 3000, одним из аргументов, который помог убедить судью избрать очень мягкую меру пресечения, было именно то, что у Министерства обороны нет претензий к качеству бронежилетов. Всех устраивает, что они вместо того, чтобы соответствовать государственному стандарту, и не боятся даже погружения в воду, соответствуют ТУ производителя,и выдерживают только 5мин дождя, после чего теряют свои баллистические свойства", - подчеркнул Довгий.

"Производитель отмечает, что за 5 лет войны не было никаких нареканий на качество жилетов, потому что не было ни одного рапорта, или рекламации. У стороннего наблюдателя это не вызывает диссонанса, ибо диссонанс только у тех, кто носил Корсары, кто штопал липучки(велкро), кто не мог подогнать размер, у кого выпадали плиты ибо он просто разлазился, это то с чем сталкивался простой пользователь постоянно. А потому если он столкнулся с баллистической несоответствием, то рапорт он точно писать не будет, ибо уже будет поздно. Писать рапорты на не качественную продукцию у нас в армии не принято, такая инициатива наказуема", - отметил Довгий.

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"Зато в прошлом году ГУРСМЗ проводило сравнительные полевые испытания нескольких бронежилетов и КОРСАР М3с в том числе. После длительной эксплуатации разных жилетов бойцам была дана возможность оценить их по 21 критерию по 5ти бальной шкале. Так вот тот КОРСАР М3с, на который не было ни одного нарекания и ни одного рапорта в среднем набрал 1,69 балла, это меньше 2-х баллов. Зато бронежилеты других производителей получили 3,66 и 4,03 балла соответственно. Если вы учились по 5-и бальной системе, то вы понимаете степень провала!!! Но при этом никто и никогда не писал рапорты, тихонько себе молчали. Видимо это часть офицерского достоинства, молчать и умалчивать", - заявил директор компании "Баллистика".

"Даже сейчас когда пошла волна по некачественным бронежилетам, большинство офицеров молчит, а кое-кто даже кричит о супер качественных бронежилетах. Потому что таким образом пытаются помочь офицерам, которые по этому поводу попали под раздачу, за мошеннические действия производителя. Единственный кто публично признал проблему - был Павел Чайка полный кавалер ордена "За мужество", за что ему отдельная благодарность, по моему мнению, не побояться пойти против течения, это поступок настоящего офицера, что лишний раз доказывает, что он заслуживает звания народного Героя Украины, которое он получил еще в 2016 году. Соответственно мои действия на этом фоне выглядят диаметрально противоположными тому, что делают офицеры. Я на каждом шагу кричу о несоответствии бронежилетов. Видя поддельные протоколы испытаний, липовые экспертные заключения, сразу пишу в прокуратуру. Когда не получается добиться правды в правоохранительных органах, начинаю обнародовать информацию в публичном пространстве. Поэтому соответственно это не достойные поступки, или не достойные офицера, но мне это можно простить, потому что офицером я никогда не был, соответственно и офицерской чести у меня быть не может по определению. Возможно поэтому меня называют негодяем?" - отмечает Довгий.

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"Однако мне не понятно молчание офицеров, которые так же как и я были на совещаниях (постоянно действующей рабочей группы по вопросам разработки технических спецификаций и испытаний боевых баллистических шлемов и модульных бронежилетов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины) в начале этого года, где обсуждали проблему с водотривкістю бронежилетов, и которые так же как и я слышали на этих совещаниях обещания владельца ТЕМП 3000, что все бронежилеты, которые будут поставляться в 2019 году в ВСУ уже не будут иметь проблем с водой. Но сейчас, уже зная, что это был обман, почему-то об этом продолжают молчать, тем самым подтверждая тезис ТЕМП 3000, что всех все устраивало. Да и подтверждая тезис прокуратуры, что офицеры точно знали о проблеме с пробивкой бронежилетов при намокании, и не пытались ее решить. Но господа, мы то с вами знаем, что кто-то офицеров вводил в заблуждение, начиная с начала этого 2019 года. То почему об этом молчим?" - резюмировал Довгий.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Бронежилет корсар набрал наименьшее число баллов на испытаниях, но в МО все молчали, - директор Баллистики Довгий 01
Бронежилет корсар набрал наименьшее число баллов на испытаниях, но в МО все молчали, - директор Баллистики Довгий 02
Бронежилет корсар набрал наименьшее число баллов на испытаниях, но в МО все молчали, - директор Баллистики Довгий 03
Бронежилет корсар набрал наименьшее число баллов на испытаниях, но в МО все молчали, - директор Баллистики Довгий 04

Источник: https://censor.net.ua/n3162897
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего, шо этот чувак тупо конкурент.
https://balistyka.ua/g16931898-bronezhileti-zovnishnogo-nosinnya

И очевидно, что именно он выигрывает от обсирания броников "Корсар".
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"Так вот тот КОРСАР М3с, на который не было ни одного нарекания и ни одного рапорта в среднем набрал 1,69 балла, это меньше 2-х баллов. Зато бронежилеты других производителей получили 3,66 и 4,03 балла соответственно."
Источник: https://censor.net.ua/n3162897

Эти другие бронежилеты чьи, фирмы самого Довгого?
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Ничего правдивого не говоришь ты.
А он приводит факты. Например:
"в прошлом году ГУРСМЗ проводило сравнительные полевые испытания нескольких бронежилетов и КОРСАР М3с в том числе. После длительной эксплуатации разных жилетов бойцам была дана возможность оценить их по 21 критерию по 5ти бальной шкале. Так вот тот КОРСАР М3с, на который не было ни одного нарекания и ни одного рапорта в среднем набрал 1,69 балла, это меньше 2-х баллов. Зато бронежилеты других производителей получили 3,66 и 4,03 балла соответственно"

Это факт - эти испытания реально проводились в ВСУ в боевых бригадах и по результатам этих испытаний доробло от ТЕМПа получило свои заслуженные 2 балла из 5, наинизжую оценку.
Вопрос - почему ты брешешь и так топишь за ТЕМП - в чем твой интерес, чтобы наши воины носили некачественные бронежилеты от ТЕМПа?
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У нас к великому сожалению, главное - политика. Вот написал человек о недостатках этих бронежилетов, и тут же куча порохоботов, знают- не знают, а бросаются в их защиту, потому что корни бронежилетов пороховского происхождения.
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нет, парень, дело в том, что по высосанному из х...пальца. обвинению закрыли боевых офицеров. и это политика. А жовгий просто засранец, пытающийся отпетлять от того, что для Зедебильной власти сыграл роль полезного идиота. А щас ему натолкали со всех сторон, вот и истерит.
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Конкурент привел факт - проведение испытаний и объективная оценка бронежилетов военнослужащими на этих испытаниях. Есть что возразить по поводу этого факта?
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Ну конечно шо есть. Плевать хотел на мнение конкурентов и зебилов. Шо ещё?
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Это не мнение конкурентов и зебилов, дятел тупой. Это мнение наших военнослужащих из действующих бригад. Или они для тебя все зебилы, раз не восхваляют доробло от ТЕМПа?
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Я стрелял темп. Разными. Претензий нет. Не в лаборатории.
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тоже идиот??
БАЛЫ это ВСЕГДА СУБЪЕКТИВНАЯ оценка...))))))))))))
во зелебобики тупые...))))
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Субъективная оценка - это оценка одним субъектом.
Совокупная же оценка же значительного количества пользователей не является субъективной.
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иди в жопу, читай учебник про экспертные оценки..
и заодно приложи список из 21 вопроса.
может там 20 вопросов про запах и цвет..
список то спрятан... дешОвый вброс от доносчика конкурента
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Умный, скажи откуда взялись баллы, Довгий сочинил?
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Да, сочинил Довгий баллы, причем электронные и очень объективные и назвал их Е-Баллы! Поэтому субъективные баллы Довгого следует озвучивать так- " мои Баллистики") бронежилеты набрали 3 (три) Е-Балла. Потому что, чем больше Е-Баллов - тем лучше бронежилет ("Баллистики")- лучший в мире".
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Ну, у нас был не Петр 1, а Петр 5. Разница большая.
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Конечно, он должен был быть в 5 раз лучше, но взял и обоср-ся.
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и тот оказался пэдротом.
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"...бойцам была дана возможность оценить...
Источник:https://censor.net.ua/n3162897"

и ТУ это совсем разные вещи...
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в нормальном долгосрочном бизнесе есть приемлемый вариант --предоставляется партия образцов по определенной цене на испытания. потом это принимается, выбраковывается, усовершенствуется, варианты на выбор.
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Пропоную одягнути у ці бронежилети Порошенка, Полторака, Муженка, Кривавого Пастора і продовжити їх випробування у тирі.
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Тогда, когда ты хотя бы на учет в райвоенкомате встанешь.
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Тоже возникла такая мысль, только выбирать из партии бронежилетов случайный экземпляр. Бронежилет "Корсар М3с" на порівняльних випробуваннях набрав найменшу кількість балів, але в Міноборони всі мовчали, - директор компанії "Балістика" Довгий - Цензор.НЕТ 8551
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Юрий Кузьменко 0edf0b55 - козлоликое, номерное, скрепоносное, лишнехромосомное животное. Ты опять слезло раньше времени с чечекнского буя? За боярой пришел лишенец? Здесь стекломоя нет (с).

Иди на ленту.сру высрись про полет на Марс, а то тут вони от тебя и чеченской малофьи просто не продохнуть. В спам болезный олигофрен, вброс не защитан.
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Какое-то нытье сплошное без конкретики.
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По крайней мере в Москве отсидеться (по вашему выражению) лучше, чем в Киеве вредительством и заробитками заниматься, сына "воякой" представлять, разве не так? Сплошной цинизм везде и во всем. Кроме омерзения других воспоминаний о Порохе нет.
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Та він навіть не гімно. Звичайний аквафрешний, чеченський спермоприймач під проксі. Не гідний навіть відповіді на його примітивний гівновкид. В спам і все.
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До кого звертається ця пані Ірина? Хто такі "ви"?
Складається враження, що вона і Порошенко - молодці, а решта працює за мінімалку, не платить податки, тільки й робить, що жере шашлик, запиваючи горілкою, працює у Москві, краде з військових частин, тягає бляхи через кордон, сидить по кабаках і вибирає не тих. Просто потвора якась, а не людина.
Прекрасно, як красиво все ділиться на чорне і біле.
Але як бути з тим, що не вписується у цю схему? Ну, наприклад, якщо людина боронила Україну на фронті і в той самий час плескала "уйобкам з кварталу"? Або волонтерить і у той самий час не проти "посидіти у кабаку"? Або (страшно сказати) голосувала за "зелених уйобків"? А так буває, уявіть.
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Да закупили бы нормальные бронежилеты в РФ и закрыли вопрос! Чего уж стесняться, один черт, все в РФ закупается - и газ, и нефтепродукты, и ТВЭЛы.....
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Та ото ж, так бы ****** их, а то своих, как то не удобно.
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Військові незадоволені (м"яко кажучі) арештом бойового генерала Дмитра Марченка. От і пішли зелені вкиди. IMHO
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а сканеры документов слабо приложить???
или опять соврамши??? )))))
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А простой вопрос , кто из написавших работал в корсаре и если работал то где и когда.
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работал когда на 0 от самоходов был 2015й весной направление работы любимая куриным маршалом развязка сработал плохо К бронику претензий нету по крайней мере это не одаробало типа 6б2 которое носить надо только 4 часа а потом снимать дабы не ушатать позвоночник Бронежилет "Корсар М3с" на порівняльних випробуваннях набрав найменшу кількість балів, але в Міноборони всі мовчали, - директор компанії "Балістика" Довгий - Цензор.НЕТ 8687
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Все патякання із-за таких висловів:

Командир 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Максим Миргородський:
"Військовослужбовці під слідством, суд ще не вирішив винні вони чи ні, але їх тримають за ґратами. Люди, які проливали кров, люди, які довели, що готові віддати життя заради своєї країни, повинні доводити, що гідні поваги. ...
Наша країна довіряє нам іти в бій, і впевнена, що ніхто з нас не втече з поля бою, вірить, що ми готові піти на смерть. Але наша країна при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого. Судді, які так вирішили, підуть додому і будуть спокійно обіймати свою сім'ю. Тому що у нас цінують мертвих героїв, а до живих справи немає".

Бояться військових, от вкидають такі статейки.
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одна из форм недоброчестной конкурентной борьбы.
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Ну не в бронежилетах там дело.
Если б Марченко купил броники у єтого фирмача, - то щас бы его "судили" за то что он купил бронежилеты на 30% дороже от стоимости "прекрасных и надежных бронежилетов Корсар".
И експерды бы нашлись...
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Марчело завернул партию за которую его судят Бронежилет "Корсар М3с" на порівняльних випробуваннях набрав найменшу кількість балів, але в Міноборони всі мовчали, - директор компанії "Балістика" Довгий - Цензор.НЕТ 6240
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Отож. Бронежилеты просто повод.
Не было бы броников судили б за неправильную парковку.
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Та там поводов ух - какие деньги мимо проходят Бронежилет "Корсар М3с" на порівняльних випробуваннях набрав найменшу кількість балів, але в Міноборони всі мовчали, - директор компанії "Балістика" Довгий - Цензор.НЕТ 4457 сколько людей из панталония друзяк от кормушки отогнали Начиная с формы заканчивая питанием Бронежилет "Корсар М3с" на порівняльних випробуваннях набрав найменшу кількість балів, але в Міноборони всі мовчали, - директор компанії "Балістика" Довгий - Цензор.НЕТ 4457
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особливо тупим.

Бронежилет "Корсар М3с" на порівняльних випробуваннях набрав найменшу кількість балів,
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А можно методику испытаний, кем утверждена, какой исследовательский центр предложил? Не подскажешь , дипломированный в Трускавце, зелебобик?
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Ну, ведь рябая шапка заявила, что нарит посадок вымагае. Вот и все, и по любому Марченко удобная мишень. Много кому перешёл дорогу из тех, кто очччень хорошо себя чувствовал за бюджетные денежки. Занесли Портянке, тот напряг трубу и сексуально озабоченного судью и паалста! Лохи и плегсы в экстазе, и РРРейтинг возросссс....тока слабовато как то....И да , долгий - полезный кретин в этом деле, тока с пруфами у него нелады. Так и не показал ничего стоящего.
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Доречі, "авторитетний" автор Олександр Довгий не має не тільки військово-зброярської освіти, але і технічної. Вивчав економіку ... Бронежилет "Корсар М3с" на порівняльних випробуваннях набрав найменшу кількість балів, але в Міноборони всі мовчали, - директор компанії "Балістика" Довгий - Цензор.НЕТ 3067
І рідне місто у нього Когалим (Тюменської обл.)
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Можна бути і бойовим офіцером, і народним Героєм, та понадіятись на своіх підлеглих, повірити ім , а потім розплачуватись за довірливість і незнання конкретноо питання, як в даному випадку всі ці липові "експертизи і оцінки" зацікавдлених аферистів. Може й генерал Назаркін не хотів загибелі десанту в Луганському аеропорту, але ж послав його на смерть через свою професійну непридатність до займаноі посади. Так і тут з геералом Марченком.
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Не надо много слов, достаточно уточнённого названия:
"Бронежилет Корсар М3с на сравнительных испытаниях набрал наименьшее количество баллов, но в Минобороны все молчали, - директор КОНКУРИРУЮЩЕЙ компании "Баллистика" Довгий"
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Быкота ПОРОвшивая, конкурентами на испытаниях образцов были все.
Но выиграл тендер НАИХУДШИЙ бронежелет. ЭТО ПОРОХАТЫМ ***** понятно или нет?
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Гав-гав, пук-пук? Ты так решыл? Скажы пожалуйста! Твой собутыльник и бабка у твоего подъезда СИЛЬНО тибя зауважают!
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Ничего, ПОРОХатые мрази, что кому-то это стояло жизни?
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ирония вся в том, что да, корсар не ахти, есть варианты в МИРЕ и по-круче, ни кто этого не отрицает, но это единственный вариант который существовал и существует быстрого насыщения войск брониками
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Ты только играешь роль умного а по-сути - дурак.
Есть тендерные условия. Без них не допускают к конкурсу.
Раз допустили - значит были варианту "насытить" рынок у каждого претендента. Поэтому не надо отмазывать воров и барыг. Сам знаю таких: Первый раз было "пор-чесноку". Второй тендер, уже пробовали без "победителя в первом тендере". Как только начали искать этого сораного заказчика - сразу отменили конкурс. Это в ведомстве Авакова.
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Причём тут Аваков? Его зе как раз и не судит, кишка тонка.
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Что за бред?! Какие балы? Какой опрос? Какие нитки и липучки? Где результаты и заключение сертифицированной экспертизы?
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Довгань заинтересованное лицо? вот и весь аргумент к его рассказам. они могут быть правдой, а могут быть, мягко говоря притянуты за уши
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Очевидно, что если взяться за реальную чистку авгиевых конюшен в Минобороны и в армейском обеспечении, которое на долгие хлебные годы оседлали «друзья Порошенко», вскроется эффектная история беспредельного мародёрства. С весьма объёмной юридической сценографией.
И тогда жлобьё перестанет спекулировать на парадах для тех, кого они же вкусно и деловито обворовывали… Буквально за пару часов до того, как Зеленский объявил о решении перенаправить 300 млн парадных денег на выплаты армейских премий, ГБР публикует просто немыслимое - детальный разговоров чиновников Минобороны, закупавших большую партию бронежилетов отвратительного качества.
Из записей становится очевидным, что эти уродцы с партийными билетами Порошенко отлично знали о том, что бронежилеты легко простреливаются и совсем не отвечают требованиям качества. Но с лёгкостью в сердце закупали дерьмо, чтобы потом два пафосных субъекта - Порошенко и тогдашний минобороны Полторак - лживо прикладывали руку к сердцу и рассказывали как они «розбудовують армію»… Кстати, Полторачок этот, пока суть да дело, уже тихонько пристроился к… местной делегации тех, кто встречал вчера Зеленского в Одессе…http://informat.com.ua/paradobesy-v-hrustalnyh-bronezhiletah/
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Легко перепечатывать чужую ложь, да, Pavlo Dudra?
Ну да для зелёных это нормально. Давай ещё про обогащение в 82 раза, а то мы давно «Зеленской Правды» не читали.
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Очень всё это напоминает искреннее удивление Зели, почему харьковские танки Оплот не поставляются в ВСУ. Можно до усирачки искать коррупцию, сговор и прочую зраду, если «забыть» один важный нюанс - цену.
Я участвовал (со стороны покупателя) в Канаде в конкурсе на закупку биометрического оборудования, и знаю, что даже без зрады не всегда побеждает технически более совершенная система. В конце концов технически баллы это только часть баллов, другие могут перевесить...
Возможно у конкурирующих броников была выше цена или трудности с серийным производством, сроками, импортозависимость и т.п.
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Під час тренування втечі в Ростов ...
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