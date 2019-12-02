 Бронежилет корсар набрал наименьшее число баллов на испытаниях, но в МО все молчали, - директор "Баллистики" Довгий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об єтом на своей странице в Facebook написал директор компании "Баллистика" Александр Довгий.
"А говорить об этом нельзя, потому что если в армии в чем то про@б, то первое правило не исправить его, а промолчать о нем. И не дать другим о нем сказать." Эту особенность нашей армии очень удачно использовали некоторые лица. Так на суде по владельцу ТЕМП 3000, одним из аргументов, который помог убедить судью избрать очень мягкую меру пресечения, было именно то, что у Министерства обороны нет претензий к качеству бронежилетов. Всех устраивает, что они вместо того, чтобы соответствовать государственному стандарту, и не боятся даже погружения в воду, соответствуют ТУ производителя,и выдерживают только 5мин дождя, после чего теряют свои баллистические свойства", - подчеркнул Довгий.
"Производитель отмечает, что за 5 лет войны не было никаких нареканий на качество жилетов, потому что не было ни одного рапорта, или рекламации. У стороннего наблюдателя это не вызывает диссонанса, ибо диссонанс только у тех, кто носил Корсары, кто штопал липучки(велкро), кто не мог подогнать размер, у кого выпадали плиты ибо он просто разлазился, это то с чем сталкивался простой пользователь постоянно. А потому если он столкнулся с баллистической несоответствием, то рапорт он точно писать не будет, ибо уже будет поздно. Писать рапорты на не качественную продукцию у нас в армии не принято, такая инициатива наказуема", - отметил Довгий.
"Зато в прошлом году ГУРСМЗ проводило сравнительные полевые испытания нескольких бронежилетов и КОРСАР М3с в том числе. После длительной эксплуатации разных жилетов бойцам была дана возможность оценить их по 21 критерию по 5ти бальной шкале. Так вот тот КОРСАР М3с, на который не было ни одного нарекания и ни одного рапорта в среднем набрал 1,69 балла, это меньше 2-х баллов. Зато бронежилеты других производителей получили 3,66 и 4,03 балла соответственно. Если вы учились по 5-и бальной системе, то вы понимаете степень провала!!! Но при этом никто и никогда не писал рапорты, тихонько себе молчали. Видимо это часть офицерского достоинства, молчать и умалчивать", - заявил директор компании "Баллистика".
"Даже сейчас когда пошла волна по некачественным бронежилетам, большинство офицеров молчит, а кое-кто даже кричит о супер качественных бронежилетах. Потому что таким образом пытаются помочь офицерам, которые по этому поводу попали под раздачу, за мошеннические действия производителя. Единственный кто публично признал проблему - был Павел Чайка полный кавалер ордена "За мужество", за что ему отдельная благодарность, по моему мнению, не побояться пойти против течения, это поступок настоящего офицера, что лишний раз доказывает, что он заслуживает звания народного Героя Украины, которое он получил еще в 2016 году. Соответственно мои действия на этом фоне выглядят диаметрально противоположными тому, что делают офицеры. Я на каждом шагу кричу о несоответствии бронежилетов. Видя поддельные протоколы испытаний, липовые экспертные заключения, сразу пишу в прокуратуру. Когда не получается добиться правды в правоохранительных органах, начинаю обнародовать информацию в публичном пространстве. Поэтому соответственно это не достойные поступки, или не достойные офицера, но мне это можно простить, потому что офицером я никогда не был, соответственно и офицерской чести у меня быть не может по определению. Возможно поэтому меня называют негодяем?" - отмечает Довгий.
"Однако мне не понятно молчание офицеров, которые так же как и я были на совещаниях (постоянно действующей рабочей группы по вопросам разработки технических спецификаций и испытаний боевых баллистических шлемов и модульных бронежилетов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины) в начале этого года, где обсуждали проблему с водотривкістю бронежилетов, и которые так же как и я слышали на этих совещаниях обещания владельца ТЕМП 3000, что все бронежилеты, которые будут поставляться в 2019 году в ВСУ уже не будут иметь проблем с водой. Но сейчас, уже зная, что это был обман, почему-то об этом продолжают молчать, тем самым подтверждая тезис ТЕМП 3000, что всех все устраивало. Да и подтверждая тезис прокуратуры, что офицеры точно знали о проблеме с пробивкой бронежилетов при намокании, и не пытались ее решить. Но господа, мы то с вами знаем, что кто-то офицеров вводил в заблуждение, начиная с начала этого 2019 года. То почему об этом молчим?" - резюмировал Довгий.
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.
Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.
У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.
БАЛЫ это ВСЕГДА СУБЪЕКТИВНАЯ оценка...))))))))))))
во зелебобики тупые...))))
Совокупная же оценка же значительного количества пользователей не является субъективной.
и заодно приложи список из 21 вопроса.
может там 20 вопросов про запах и цвет..
список то спрятан... дешОвый вброс от доносчика конкурента
Источник:https://censor.net.ua/n3162897"
и ТУ это совсем разные вещи...
Иди на ленту.сру высрись про полет на Марс, а то тут вони от тебя и чеченской малофьи просто не продохнуть. В спам болезный олигофрен, вброс не защитан.
Складається враження, що вона і Порошенко - молодці, а решта працює за мінімалку, не платить податки, тільки й робить, що жере шашлик, запиваючи горілкою, працює у Москві, краде з військових частин, тягає бляхи через кордон, сидить по кабаках і вибирає не тих. Просто потвора якась, а не людина.
Прекрасно, як красиво все ділиться на чорне і біле.
Але як бути з тим, що не вписується у цю схему? Ну, наприклад, якщо людина боронила Україну на фронті і в той самий час плескала "уйобкам з кварталу"? Або волонтерить і у той самий час не проти "посидіти у кабаку"? Або (страшно сказати) голосувала за "зелених уйобків"? А так буває, уявіть.
или опять соврамши??? )))))
Командир 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Максим Миргородський:
"Військовослужбовці під слідством, суд ще не вирішив винні вони чи ні, але їх тримають за ґратами. Люди, які проливали кров, люди, які довели, що готові віддати життя заради своєї країни, повинні доводити, що гідні поваги. ...
Наша країна довіряє нам іти в бій, і впевнена, що ніхто з нас не втече з поля бою, вірить, що ми готові піти на смерть. Але наша країна при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого. Судді, які так вирішили, підуть додому і будуть спокійно обіймати свою сім'ю. Тому що у нас цінують мертвих героїв, а до живих справи немає".
Бояться військових, от вкидають такі статейки.
Если б Марченко купил броники у єтого фирмача, - то щас бы его "судили" за то что он купил бронежилеты на 30% дороже от стоимости "прекрасных и надежных бронежилетов Корсар".
И експерды бы нашлись...
Не было бы броников судили б за неправильную парковку.
Бронежилет "Корсар М3с" на порівняльних випробуваннях набрав найменшу кількість балів,
І рідне місто у нього Когалим (Тюменської обл.)
"Бронежилет Корсар М3с на сравнительных испытаниях набрал наименьшее количество баллов, но в Минобороны все молчали, - директор КОНКУРИРУЮЩЕЙ компании "Баллистика" Довгий"
Но выиграл тендер НАИХУДШИЙ бронежелет. ЭТО ПОРОХАТЫМ ***** понятно или нет?
Есть тендерные условия. Без них не допускают к конкурсу.
Раз допустили - значит были варианту "насытить" рынок у каждого претендента. Поэтому не надо отмазывать воров и барыг. Сам знаю таких: Первый раз было "пор-чесноку". Второй тендер, уже пробовали без "победителя в первом тендере". Как только начали искать этого сораного заказчика - сразу отменили конкурс. Это в ведомстве Авакова.
И тогда жлобьё перестанет спекулировать на парадах для тех, кого они же вкусно и деловито обворовывали… Буквально за пару часов до того, как Зеленский объявил о решении перенаправить 300 млн парадных денег на выплаты армейских премий, ГБР публикует просто немыслимое - детальный разговоров чиновников Минобороны, закупавших большую партию бронежилетов отвратительного качества.
Из записей становится очевидным, что эти уродцы с партийными билетами Порошенко отлично знали о том, что бронежилеты легко простреливаются и совсем не отвечают требованиям качества. Но с лёгкостью в сердце закупали дерьмо, чтобы потом два пафосных субъекта - Порошенко и тогдашний минобороны Полторак - лживо прикладывали руку к сердцу и рассказывали как они «розбудовують армію»… Кстати, Полторачок этот, пока суть да дело, уже тихонько пристроился к… местной делегации тех, кто встречал вчера Зеленского в Одессе…http://informat.com.ua/paradobesy-v-hrustalnyh-bronezhiletah/
Ну да для зелёных это нормально. Давай ещё про обогащение в 82 раза, а то мы давно «Зеленской Правды» не читали.
Я участвовал (со стороны покупателя) в Канаде в конкурсе на закупку биометрического оборудования, и знаю, что даже без зрады не всегда побеждает технически более совершенная система. В конце концов технически баллы это только часть баллов, другие могут перевесить...
Возможно у конкурирующих броников была выше цена или трудности с серийным производством, сроками, импортозависимость и т.п.