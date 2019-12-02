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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3815) Путин (25197)

 Тут не может быть доверия. У каждого свои интересы, - Зеленский рассказал, верит ли он Путину

Президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет в политике никому.

Об этом он рассказал в интервью Gazeta Wyborczą, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

На вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину, Зеленский ответил: "Я не доверяю никому. В школе мне нравилась математика, все было понятно. Вы решаете уравнение с одним или несколькими неизвестными. А здесь все неизвестно, в том числе и у нас, политики в нашей стране. Я пришел в президенты из бизнеса, и тут не может быть доверия. У каждого свои интересы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы уже совсем другие люди, - Зеленский прокомментировал заявления Трампа о коррумпированной Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3162895
 
   
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Побольше выпустить "Скотов" на Г+Г Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну - Цензор.НЕТ 4601
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Онли бизнес, ничего личного. Шо б можна было с концертами колесить, да "Сватов" снимать.
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ВОВА А ТЫ САМ СЕБЕ ВЕРИШЬ- В ТО ЧТО НЕСЕШЬ ЗА галиматью
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п.с. Главным преддверием намечаемых в Париже встречи т.н. "нормандской группы" было заявление России о том, что планируемая Зеленским личная встреча с Путиным по Донбасу будет носить неформальный характер.

Таким образом Россия точно очертила свои приоритеты в этой встрече, которые касаются исключительно вопроса условий газового транзита через Украину, который она намеревается решить при содействии Франции и Германии. Вообще в таких условиях возникает вопрос вообще о целесообразности такой встречи.

заявление ОПГ "узеленского" о смене руководства "Нафтогаза" и "Укрэнерго" в предверии "встречи по газовому транзиту"(с) - весьма красноречиво отражает интересы моники шмаркли: отменить все претензии к рашке и выйти с рашкой на "вы нам должны, но мы вам прощаем".. за откат в личный карман.
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Путин запретил Зе ехать на саммит • Всплыли новые схемы в СН • Зепутат уже оправдывается за слова..---

https://www.youtube.com/watch?v=KnyGNtYLNNk

. .
. !!!!!!!!!!!!!!!!
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Молодец. В нашей ситуации, это единственно правильная позиция.
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Провидец он,что ли,этот Данелия?
"Посмотри на меня в виза́тор, родной. Какая точка отвечает? -зелёная! Теперь на него посмотри -тоже зелёная. И у тебя зелёная! А теперь на Уэфа посмотри, какая точка- оранжевая? Это потому, что он чатланин! А мы пацаки."

Тут не может быть доверия. У каждого свои интересы, - Зеленский рассказал, верит ли он Путину - Цензор.НЕТ 1456
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Оранжевая точка была у Ющенко. И что с ним стало?
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Зеля, ты Ху*лу, конечно, "не доверяешь", но твои интересы до запятой совпадают с его. Тут не может быть доверия. У каждого свои интересы, - Зеленский рассказал, верит ли он Путину - Цензор.НЕТ 7818
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В общем вопрос прямых поставок газа из РФ уже решен. В российских верхах уже в этом не сомневаются. Остается вопрос российских долгов по решениям арбитража и объемах прокачки. Но в правительстве Медведева не сомневаются что ее предложение по растянутых выплатах путем дополнительных объемов газа в общем потоке отбора, будет принято. Критическим остается не решенный вопрос о сроках договора. "Украинское предложение - 10 лет с лонгирование по взаимному согласию неприемлемо" - Миллер. Российское предложение 3- года и переход на объемы прокачки потребности. Объявление о смене руководства "Нафтогаза" - это прямое давление на эти структуры руководство которых не согласно с Зеленским.

Просто оборвать транзит сейчас Россия просто не в состоянии. Как показали переговоры на Западе идею "форс-мажор Украина" там воспринимают весьма и весьма негативно. Запасы газа на стороне Европы и Украины рекордны, погода теплая - шантаж не пройдет.
Главная задача России - сохранение транзита через территорию Украины до момента начала функционирования "Северного потока-2" - это лето 2020. Следовательно России нужен либо краткосрочный контракт на год, либо контракт с нелимитированным объемом прокачки через украинскую ГТС, позволяющий оборвать транзит в любой момент.
Вторая по важности задача - ни в коем случае не допустить диверсификации поставок газа в Украину и сохранить за собой основной объем продаж. Потому активно продавливается вопрос "Газ вместо денег по арбитражу" и выдвигаются пакетные условия на переговорах. Тут им откровенно подыгрывает и Зеленский и "Нафтогаз". Свернуты переговоры по польскому коридору и хабовому хранению американского сжиженного газа на украинских хранилищах и собственно весь этот очень важный переговорный процесс по поставкам американского газа в Украину.
Все те, кто радостно надеются на снижение потребительских цен на газ для населения, могут не волноваться - снижения цены на газ не будет. Кабинет министров уже разработал механизм, согласно которого газ будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и цене со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию "социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей".
Фактически российские скидки на газ будут использоваться как средство погашения нарастающего социального недовольства нынешним режимом.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Щось Ваван сьогодні розпатякався. До чого б це?
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********... ты все просрал еще до начала переговоров, свинья
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В ходе президентской кампании Зеленский говорил, что один из главных принципов программы и внутренних принципов его команды - "народовластие".

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан допустил проведение РЕФЕРЕНДУМА по мирным соглашениям с Россией.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/7226137/Уже забыли ,что брехали?
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Другие хорошие новости: Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов жёстко наехал на Гундяева обозвав его второразрядным агентом КГБ ВИДЕО. http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/02/118604/vitse-premer-bolgarii-valerij-simeonov-zhyostko-naekhal-na-gundyaeva-obozvav-ego-vtororazryadnym-agentom-kgb-video.shtml
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А як це звучить болгарською Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну - Цензор.НЕТ 4391
Слухав би безперестанку. Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну - Цензор.НЕТ 4391 Ото б якимось реперам використати це у своєму опусі. Був би przybój
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Правильно, Вова! Но это же касается тебя и народа!
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а у тебя разве не одни интересы со своим кремлёвским хозяином?
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Якщо 9-го грудня на ЙОЛКІ не буде мінімум 500 тисяч люду. Зливайте воду. Ви припливли......
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Да уж его интересы точно не совпадают с интересами народа, ибо он защищает интересы своих хозяев и делает то что ему скажут.
срока своего он не досидит, но Украине от этого легче не будет
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Особенно г-н Зеленский, не доверяйте всяким крикунам, повязанным со старой властью.
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Да уж, в их случае звёзды сошлись самым "удачным" образом: интересы совпадают практически полностью. Да, тут не вера, тут чистое знание: Нормандский формат 2019 будет проходить под лозунгом "встретились два грёбаных одиночества"
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От "Блазня" в кресле президента толку не больше, чем от жабы - шерсти...
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На самом деле все переменные известны. Аналитической информации для этого за более, чем 100-летнюю и новейшую историю собрано предостаточно.
В силу своей слабости, алчности, просто глупости люди предпочитают скрываться от настоящего в придуманой ими же параллельной реальности.
Вопрос: как в такой ситуации может остановиться агрессор, если жертвы де-факто стимулируют его на продолжение банкета?
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Володя будуй танки... Реанімуй Дніпропетровський тракторний завод і відновлюй роботу Чорнобильської АЕС...

Твій тато вчитель Історії, спитай у нього, чим закінчувались мирові угоди з московією... Історія - наука... У тебе є шанс зробити так, щоб вона не повторилась...
Ми Вільний Народ!!!
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Дніпропетровський тракторний завод - это цех на ЮМЗ, который трактора делал?
Упаси боже, там все болты кувалдами забивались, хуже тракторов не было на планете.
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В свій час в Дніпрі жарт ходив... Його суть
Як не намагаються на ЮМЗ трактор зробити, всерівно виходить ядерна ракета Сатана...
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"Кремль готовится уничтожить Украину с помощью Зеленского" - Андрей Пионтковский

Двухтактная спецоперация уничтожения веками ненавистного Москве украинского государства. Сначала захват части его территории, затем - неограниченное расширение зоны оккупации под иезуитским предлогом «восстановления территориальной целостности Украины».
До недавнего времени Украина парировала этот замысел Кремля своей трактовкой Минских соглашений - не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без выполнения РФ базовых требований минских соглашений: прекращение огня, вывод её военнослужащих и вооружений из зоны конфликта и передача Украине контроля над её границей. И эта позиция пользовалась поддержкой международного сообщества.

Никому и в голову не приходило шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять её жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок.
Ситуация драматически изменилась 12 июля, когда новая власть в Киеве совершила своё первое фундаментальное предательство украинских интересов. Господин продюсер Ермак подписал с Сурковым и двумя европейскими статистами протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком 18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».Подручный Суркова убежденный враг Украины Алексей Чеснаков торжествующе заявил, что «именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает»В чем же, Моника, твой интерес?
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У євреїв один інтерес---асобисті інтереси і особиста нажива. А інтеререси України і народа--це не для цієї нації. Україна для них територія для наживи,використовуючи лохів і дураків.
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всё правильно сказал. а сое-боты - копеечные малоросские клоуны.
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Він так і не відповів на питання, чи вірить він Путіну.
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Каждый раз, когда я думаю, что меня уже ничем не удивишь, всегда найдется человек, который, ****, удивит своим идиотизмом!
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Меньше всего можно доверять слуге соседнего народа - никаких неизвестных нет, все четко = предатель и сопля, продающий Украину гитлеру ради хозяина Коломойского
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Твоя тупая инфа не стоит электроэнергии потраченной на печатание этого текста на компе, ибо не содержит в себе ничего чем-то обоснованного. Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну - Цензор.НЕТ 7528
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главное что бы твои хотелки не совпадали с оккупантом, а оно все к тому ведет
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Цікаво, хто тут пасивний, а хто активний?

Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну - Цензор.НЕТ 932
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