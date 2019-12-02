 Тут не может быть доверия. У каждого свои интересы, - Зеленский рассказал, верит ли он Путину

Об этом он рассказал в интервью Gazeta Wyborczą, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
На вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину, Зеленский ответил: "Я не доверяю никому. В школе мне нравилась математика, все было понятно. Вы решаете уравнение с одним или несколькими неизвестными. А здесь все неизвестно, в том числе и у нас, политики в нашей стране. Я пришел в президенты из бизнеса, и тут не может быть доверия. У каждого свои интересы".
Таким образом Россия точно очертила свои приоритеты в этой встрече, которые касаются исключительно вопроса условий газового транзита через Украину, который она намеревается решить при содействии Франции и Германии. Вообще в таких условиях возникает вопрос вообще о целесообразности такой встречи.
заявление ОПГ "узеленского" о смене руководства "Нафтогаза" и "Укрэнерго" в предверии "встречи по газовому транзиту"(с) - весьма красноречиво отражает интересы моники шмаркли: отменить все претензии к рашке и выйти с рашкой на "вы нам должны, но мы вам прощаем".. за откат в личный карман.
https://www.youtube.com/watch?v=KnyGNtYLNNk
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"Посмотри на меня в виза́тор, родной. Какая точка отвечает? -зелёная! Теперь на него посмотри -тоже зелёная. И у тебя зелёная! А теперь на Уэфа посмотри, какая точка- оранжевая? Это потому, что он чатланин! А мы пацаки."
Просто оборвать транзит сейчас Россия просто не в состоянии. Как показали переговоры на Западе идею "форс-мажор Украина" там воспринимают весьма и весьма негативно. Запасы газа на стороне Европы и Украины рекордны, погода теплая - шантаж не пройдет.
Главная задача России - сохранение транзита через территорию Украины до момента начала функционирования "Северного потока-2" - это лето 2020. Следовательно России нужен либо краткосрочный контракт на год, либо контракт с нелимитированным объемом прокачки через украинскую ГТС, позволяющий оборвать транзит в любой момент.
Вторая по важности задача - ни в коем случае не допустить диверсификации поставок газа в Украину и сохранить за собой основной объем продаж. Потому активно продавливается вопрос "Газ вместо денег по арбитражу" и выдвигаются пакетные условия на переговорах. Тут им откровенно подыгрывает и Зеленский и "Нафтогаз". Свернуты переговоры по польскому коридору и хабовому хранению американского сжиженного газа на украинских хранилищах и собственно весь этот очень важный переговорный процесс по поставкам американского газа в Украину.
Все те, кто радостно надеются на снижение потребительских цен на газ для населения, могут не волноваться - снижения цены на газ не будет. Кабинет министров уже разработал механизм, согласно которого газ будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и цене со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию "социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей".
Фактически российские скидки на газ будут использоваться как средство погашения нарастающего социального недовольства нынешним режимом.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан допустил проведение РЕФЕРЕНДУМА по мирным соглашениям с Россией.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/7226137/Уже забыли ,что брехали?
Слухав би безперестанку. Ото б якимось реперам використати це у своєму опусі. Був би przybój
срока своего он не досидит, но Украине от этого легче не будет
В силу своей слабости, алчности, просто глупости люди предпочитают скрываться от настоящего в придуманой ими же параллельной реальности.
Вопрос: как в такой ситуации может остановиться агрессор, если жертвы де-факто стимулируют его на продолжение банкета?
Твій тато вчитель Історії, спитай у нього, чим закінчувались мирові угоди з московією... Історія - наука... У тебе є шанс зробити так, щоб вона не повторилась...
Ми Вільний Народ!!!
Упаси боже, там все болты кувалдами забивались, хуже тракторов не было на планете.
Як не намагаються на ЮМЗ трактор зробити, всерівно виходить ядерна ракета Сатана...
Двухтактная спецоперация уничтожения веками ненавистного Москве украинского государства. Сначала захват части его территории, затем - неограниченное расширение зоны оккупации под иезуитским предлогом «восстановления территориальной целостности Украины».
До недавнего времени Украина парировала этот замысел Кремля своей трактовкой Минских соглашений - не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без выполнения РФ базовых требований минских соглашений: прекращение огня, вывод её военнослужащих и вооружений из зоны конфликта и передача Украине контроля над её границей. И эта позиция пользовалась поддержкой международного сообщества.
Никому и в голову не приходило шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять её жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок.
Ситуация драматически изменилась 12 июля, когда новая власть в Киеве совершила своё первое фундаментальное предательство украинских интересов. Господин продюсер Ермак подписал с Сурковым и двумя европейскими статистами протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком 18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».Подручный Суркова убежденный враг Украины Алексей Чеснаков торжествующе заявил, что «именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает»В чем же, Моника, твой интерес?