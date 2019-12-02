EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  570  12
Все про:ВР (24060) кнопкодавство (45) Разумков Дмитрий (310)

 Сенсорная кнопка для голосования может появиться в Раде в 2020 году, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что оборудование мест народных депутатов в сессионном зале сенсорными кнопками состоится уже в 2020 году.

"Я надеюсь, что сенсорная кнопка у депутатов появится уже в 2020 году. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы это состоялось", - заявил Разумков на брифинге в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков отметил, что сегодня аппарат парламента пытается решить этот вопрос без выделения дополнительных средств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запуск сенсорной кнопки не предусмотрен бюджетом Рады на 2020 год. ДОКУМЕНТ

"Сегодня аппарат Верховной Рады отрабатывает этот вопрос, мы ищем коллег, которые смогут интегрировать в существующую систему "Рада" дополнительную сенсорную кнопку", - сказал он.

По его словам, необходимость использования именно существующей системы принятия решений и интегрирования в неё дополнительного оборудования контроля персонального голосования обусловлена отсутствием средств на ее полную замену.

"Полная модернизация системы - это дорогостоящая процедур, и на сегодняшний день денег таких в бюджете нет. Новая система "Рада-4" действительно качественно и эффективно работает в Киевском городском совете, но на сегодня таких расходов пока не предусмотрено. Попробуем решить вопрос "малой кровью", а если не выйдет, то будем обращаться к правительству с целью выделения дополнительных средств", - рассказал глава парламента.

Он отметил, что по сравнению с предыдущими созывами случаев неперсонального голосования стало меньше, но само явление не исчезло полностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3162891
 
 
 Топ комментарии
 
А може і ні...
Пацани, ви з кожним днем марнуєте шанси на власну Державу, для наших і ваших дітей...
 показать весь комментарий
 
Знаєте чому діти Генрі Форда стали знаменитими?) Чому діти Буша стали президентами...

У них була своя Країна, і вони потрапили в історію...
Чи був би у них шанс стати кимось наприклад в росії?) Внуки сталіна наприклад громадяни США... Вони ніхто, пранкери в татуюваннях з носами як у діда мороза червоними і великими від кокаїну...
Мораль в тому, що гроші, самі по собі, нічого не варті... Потрібні вміння за їх допомогою робити світ кращим.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мається на увазі сканування відбитків пальців, а за звичкою невірно називають сенсорною кнопкою.
 показать весь комментарий
 
Ёпт.. А может и не появится.. Или как?
 показать весь комментарий
 
 
А може і ні...
Пацани, ви з кожним днем марнуєте шанси на власну Державу, для наших і ваших дітей...
 показать весь комментарий
 
 
Ну про своїх дітей думають - крадуть не гірше чим порошенковські чи януковичинські. Хоча зелені і є сумішшю порохоботів і ригів. Причому взяли найгірше...
 показать весь комментарий
 
Знаєте чому діти Генрі Форда стали знаменитими?) Чому діти Буша стали президентами...

У них була своя Країна, і вони потрапили в історію...
Чи був би у них шанс стати кимось наприклад в росії?) Внуки сталіна наприклад громадяни США... Вони ніхто, пранкери в татуюваннях з носами як у діда мороза червоними і великими від кокаїну...
Мораль в тому, що гроші, самі по собі, нічого не варті... Потрібні вміння за їх допомогою робити світ кращим.
 показать весь комментарий
 
 
лучше сенсорные педали после принятия закона об отрубке рук ворам Сенсорная кнопка для голосования может появиться в Раде в 2020 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 6893
 показать весь комментарий
 
я даже знаю, чем ее отдельные особи будут нажимать...
 показать весь комментарий
 
 
А на хрен ця кнопка в Раді - ви її встановіть у Бені на смартфоні, а Клоуну про це можете навіть не повідомляти.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх