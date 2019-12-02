 Завтра Верховный Суд рассмотрит кассацию на приговор военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве

Об этом говорится в паблике "Спілка ветеранів війни з Росією", передает Цензор.НЕТ.
"Завтра суд над танкистом Дмитрием Балабухой, придите! Тяжело раненый офицер убил человека, который почти убил его. Дмитрий получил за это 8 лет, как за умышленное преступление. Мы требуем переквалификации на убийство в состоянии сильного душевного волнения, что соответствует доказательствам и фактическим обстоятельствам этой трагедии. Присутствие людей очень нужно, потому что председательствующая судья уже принимает от военной прокуратуры ненадлежащие документы. Адвокаты Мария Островская и Наталья Фещик заявили ей отвод. Это суд не над Дмитрием, а над всеми ветеранами. Один за всех и все за одного!" - говорится в сообщении.
Заседание Верховного Суда должно начаться в 12.00
Напомним, 20 августа военнослужащего Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро, суд приговорил к 9 годам тюрьмы. Позже Апелляционный суд смягчил до 8 лет приговор военному Балабухе.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.
І кожен отримає по діяніям його...
Добре хоч зараз цензор трохи заспокоївся і не написав, що вбитий кухар з трьома дітьми сепаратист... І проходив тренування на кухнях дири чи луганди...
Але всерівно ще дуже багато нюансів... Як це мало не вбитий Балабуха піднявся пішов і десь через 15 хвилин повернувся з ножем і нагіс смертельний удар пробивши грудну клітку...
Журналістика, це дійсно четверта гілка влади... І так само як і три інших, знаходиться в плачевному стані...