 Мы уже совсем другие люди, - Зеленский прокомментировал заявления Трампа о коррумпированной Украине

Об этом президент Украины сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Зеленский заявил, что он против того, чтобы у Трампа сложилось такое неправильное представление об Украине и, что хочет от США открытости в отношениях.
"Я не хочу, чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав, чтобы ее толкали вперед или отталкивали. Я хочу, чтобы Украина стала субъектом и так воспринималась в мире среди великих игроков, таких империй, как США, Россия, Китай.
Я надеюсь, что США помогут нам - и я надеюсь - что они поймут, что мы субъекты, что они не будут договариваться с другими за нашей спиной. Соединенные Штаты посылают нечто вроде сигнала миру, Международному валютному фонду и Всемирному банку, Европе. А когда говорят: Украина - коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал. Я хочу, чтобы Соединенные Штаты поняли: Это уже другая страна, мы совсем другие люди. Конечно, органы власти уже давно были коррумпированы, но мы все очищаемся", - сказал он.
Говоря о том, что бы он, как Президент, хотел бы сделать, чтобы переубедить Трампа в данном вопросе, Зеленский сказал: "Мне не нужно его убеждать. Я сказал ему на нашей встрече, что не хочу, чтобы у него была такая картина о нашей стране. И что он просто должен приехать сюда и посмотреть, как мы живем и, прежде всего, кто мы такие. Мне показалось, что он меня услышал. По крайней мере, он сказал на встрече: Да, я вижу, что они молодые, новые люди. У нас была большая делегация на встрече".
Напомним, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на показаниях в Конгрессе заявил, что Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Інакше, де вони ?
І пєрєстал єврєй моліться Богу,
І пєрєстал ходіть он в сінагогу,
Он кнейч свой вибросіл, сбріл пейси, стал он франтом!
І нинє чіслітся...
Ким?
и разделить между народом всем поровну.
Только горланят о благах на митингах,
недра страны под шумок разворовывая.
как дерьмо в проруби...
Напевне, якби запитали в нього про державний устрій США, то не зміг би відповісти, а вдався б до "а_зачЄм_вам?".
Где деньги, Зеленски?
ОНЕ стали другими, ОНЕ покрасили штаны в зеленый цвет, обули желтые ботинки с длинными носками и нахлобучили красный колпак
1.дефолт і повернення Приватбанку бородатому підору
2. продовження співпраці з МВФ і реформи. як думаєте,що обере запроданець?
Позорник хренов, трус и подонок - столько зашкваров, как в нынешнем правительстве и представить было трудно раньше!
Начиная с нынешнего "Президента"!
Своим зебилам втирайте дичь про других людей, а не Западу.... Особенно западные спецслужбы знают кто вы и что вы из себя представляете..... кубло предателей Украины....