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 Политика Украины
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 Мы уже совсем другие люди, - Зеленский прокомментировал заявления Трампа о коррумпированной Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в коррумпированности Украины.

Об этом президент Украины сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Зеленский заявил, что он против того, чтобы у Трампа сложилось такое неправильное представление об Украине и, что хочет от США открытости в отношениях.

"Я не хочу, чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав, чтобы ее толкали вперед или отталкивали. Я хочу, чтобы Украина стала субъектом и так воспринималась в мире среди великих игроков, таких империй, как США, Россия, Китай.

Я надеюсь, что США помогут нам - и я надеюсь - что они поймут, что мы субъекты, что они не будут договариваться с другими за нашей спиной. Соединенные Штаты посылают нечто вроде сигнала миру, Международному валютному фонду и Всемирному банку, Европе. А когда говорят: Украина - коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал. Я хочу, чтобы Соединенные Штаты поняли: Это уже другая страна, мы совсем другие люди. Конечно, органы власти уже давно были коррумпированы, но мы все очищаемся", - сказал он.

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Говоря о том, что бы он, как Президент, хотел бы сделать, чтобы переубедить Трампа в данном вопросе, Зеленский сказал: "Мне не нужно его убеждать. Я сказал ему на нашей встрече, что не хочу, чтобы у него была такая картина о нашей стране. И что он просто должен приехать сюда и посмотреть, как мы живем и, прежде всего, кто мы такие. Мне показалось, что он меня услышал. По крайней мере, он сказал на встрече: Да, я вижу, что они молодые, новые люди. У нас была большая делегация на встрече".

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на показаниях в Конгрессе заявил, что Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

Источник: https://censor.net.ua/n3162886
 
 
 Топ комментарии
 
Угу... А інвесторів це не переконало.
Інакше, де вони ?
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Пока что только бла бла бла. И так первые полгода. Как и тот самый сывочолый гэтьман в предыдущие пять годков.
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Ага,а сторожевой пес назначил плавильного плокулола и плавильную гонталову.
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Сивуха с королевской в РНБО - это просто за...сь!!!
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А хто тут "сторожжовий" пес, що пес то це правда, а хто "сторожовий" перед другим туром виборів, я вам мої барани земляки пояснював, що порох що клоун це ЦУГЦВАНГ для україни. порох довга і болісна смерть, а клоун це швидка але не менш болісна. Зараз ті хто служить цим псам, чи клоунам, чи ригоаналам (а по суті це одні оті ж морди) почнуть верещати, а хто для тебе був кращими президентом україни, то я зразу скажу, що жоден з тих хто сидів у кріслі президента за часів незалежності не був державним діячем держави Україн. Всі вони робили те, що прописано в програмі по знищенню української державності. І всі вони заслуговують на найбільш суворе покарання, як зрадники та агенти ворожих держав. А ле ж ви мої безтолкові земляки теж в цьому винні. Бо кожен народ заслуговує на таку владу, як і сам народ....
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.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

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Угу... А інвесторів це не переконало.
Інакше, де вони ?
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Ой,другие.А стефанчук за что деньги брал?За какую квартиру?А в конвертах для слуг народа?А должности за бабки.Вы никакие не другие.Почитаете,что про вас пишут западные СМИ.
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пацана с "муравейника" можно засцунуть куда угодно но "муравейник" из него не вышибешь Мы уже совсем другие люди, - Зеленский прокомментировал заявления Трампа о коррумпированной Украине - Цензор.НЕТ 743
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Да ты шо-а?!?! Брехливое ничтожество и предатель.
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Сторожевой пес ,больше похож на пуделя )) - Со своими кудряшками ))
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Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну - Цензор.НЕТ 4174

І пєрєстал єврєй моліться Богу,
І пєрєстал ходіть он в сінагогу,
Он кнейч свой вибросіл, сбріл пейси, стал он франтом!
І нинє чіслітся...
Ким? Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну - Цензор.НЕТ 4107
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Ложь,Зеля. Не уподобляйся пороху. Раз олигархи - значит коррупция. И Трамп - не дурак,зная это.
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Зєл, бреше? Точно, як Порох? Ти не побачив подолану корупцію? Бігом до телевізора!
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ти ,даун, найкорумпованіша країна Європи і Світу як би ти не танцював,дурачино!
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Трамп ексцертрисний, зрозумілий, трохи срибацнутиф, але точно не дурний, щоб вірит людині, яка в грала вибори завдяки тотальномк обману. У Трампа є аналітики, розвідка і інформаційні агентурні джерела. Тому його на "Свати", "Слугу народа" і трихвилинрі ролики, зняті у робочий час за 7-8 дублів не чізьмеш, як своїх рідних зебілів. Бо навіть зебіли про подотану корупцію не повітрять.
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Воно думає, що весь світ так "обоял" галаборотька, що світові очі повилазили і він нічого не бачить. Вовік, де кредити від МВФ? З якого переляку "приват" вже не власність держави а кабміну? Враховуючи те кому належите ви, то банк вже належить бені. Що там про "подолану" корупцію
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"..мы уже совсем другие люди". Что то пока не видно. ((((
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Взять бы доходы у лживых политиков
и разделить между народом всем поровну.
Только горланят о благах на митингах,
недра страны под шумок разворовывая.
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Где-то здесь Полиграф Полиграфыч по форуму бегал...
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Побежал до Рината Амедова, там у них корпоратив, ожидают Елажова.
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моника кретинская одуплилась и приняла свой статус)))
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Ну, тут Володя пошутил, профессию не пропьешь.
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Ты всё шарахаешься от одного берега до другого...
как дерьмо в проруби...
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Я не шарахаюсь, я не раб чей то, а если по моему, шо то не так, я комментирую не взирая на власть, кто бы туда ни пришел. У каждой власти есть минусы и плюсы, а слепо поклоняются только дураки.
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Зеля назвал Штаты "империей". Это всё, что надо знать об этом имбициле. Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну - Цензор.НЕТ 9903
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ИмбЕциле - пиши правильно это диагноз 🤪
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Я так понял, что с остальным ты согласен? Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну - Цензор.НЕТ 5523
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Совкова "закваска" про "міровой_імпЄріалізм".
Напевне, якби запитали в нього про державний устрій США, то не зміг би відповісти, а вдався б до "а_зачЄм_вам?".
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Перед такими высерами не мешает почитать иностранную прессу, например в Германии напечатали прекраснейшую статейку о том кто правит Украиной .
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Ну якщо ви інші люди і ніхто вже не сидить на потоках, тоді питання:
Где деньги, Зеленски?
Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну - Цензор.НЕТ 760
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ипать колотить или колотить ипать?
ОНЕ стали другими, ОНЕ покрасили штаны в зеленый цвет, обули желтые ботинки с длинными носками и нахлобучили красный колпак
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Зеленая мразь сливает Украину отставка руководства Нафтозага и прощение судов по Стокгольму была условием встречи с Пуйлом Березовец:Министр энергетики Алексей Оржель сообщил о принятом решении поменять руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго». В принципе, об этом меня предупреждали мои источники ещё месяц назад. Меня интересовало, как Зеленский собирается договориться с Путиным по газу, если на пути стоят выигранные многомиллиардные иски Нафтогаза против Газпрома. И когда в руководстве Коболев и Витренко. И вот вам ответ. Это уже не предположение, что Зеленский готовится слить в унитаз все выигранные в международных судах иски против русских, причём не только по газу (что подтверждает и отставка Зеркаль). Это было одним из условий Путина для встречи в Париже. Как и преследование ветеранов АТО Марченко и Маруси Звиробий. Теперь осталось убрать для удовольствия Путина последних людей, чтобы дать русским возможность пустить газ. В прямом смысле этого слова.
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Пригадався анекдот: "Я не п'ю. Зовсім. Ну, хіба що 100 грам. Але коли я випиваю 100 грам я стаю другою людиною. А та, "друга людина" п'є, як в бочку ллє!".
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Меняются только лица а мораль та же самая! Янукович сменил Ющенко потому что Ющенко провалился на посту президента прос*ав народное доверие. потом Янека снесли майданом. выбрали Петю в первом туре который тоже полностью провалился на президентской должности.. теперь очередь за Зе.
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Ця криса, що зараз, завдяки ось цій крисі, що була. і народу, що є продажним та безграмотним.
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B України залишилось два виходи:
1.дефолт і повернення Приватбанку бородатому підору
2. продовження співпраці з МВФ і реформи. як думаєте,що обере запроданець?
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Зеленский тут не прав. Он не учёл того момента, что сами американцы коррумпировали Украину и участвовали в коррупции в Украине. И что Трампу об этом очень хорошо известно.
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Вітаю всіх з перемогою над корупцією! В мене лише одне питання, навіщо її бороли якщо грошей в казні однаково більше не стало, а боргів стало більше?
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В МО уже поменяли и разогнали. Весь отечественный ВПК на грани начала развала. Финансирования нет, гособоронзаказ на этот год провален, а на 2020 просто никто не занимается. ЖОПА!
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А я слышал, что военный бюджет Украины на 20-й год самый большой за всё время. Точно жопа? А то шо вы пишете - поменяли/разогнали/гособоронзаказ - так то наверное мародёров отодвинули просто. Не?
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це точно, що інші...Бо тепер холопи бєні- всі!
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Фу полудурок, и здесь попередников впихнул...(
Позорник хренов, трус и подонок - столько зашкваров, как в нынешнем правительстве и представить было трудно раньше!
Начиная с нынешнего "Президента"! Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну - Цензор.НЕТ 9647
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Для того щоб вони зрозуміли, що "мы субъекты, что они не будут договариваться с другими за нашей спиной", ти не повинен домовлятись з ху*лом за спиною українців, а в першу чергу не йти на капітуляцію, тоді і у Трампа і в США складеться "правильное представление" про Україну, як державу і про Зеленського, як про президента, а не як кремлівсько-коломойську маріонетку
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Че оно безсовестно врет? Те же самые люди.... Люди коллаборанта Бенито Коломойского..... Они что думают, что на Западе тупые люди и не осведомлены, кто за этим зверинцем стоит???

Своим зебилам втирайте дичь про других людей, а не Западу.... Особенно западные спецслужбы знают кто вы и что вы из себя представляете..... кубло предателей Украины....
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ну откуда Дональду знать, что мы давно не носим нянечкам шоколадки в ясли и шампанское в роддом?
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