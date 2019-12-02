 Убийство ребенка в центре Киева: задержанному подозреваемому - 18 лет, заказное покушение, киллер не учел скорость движения машины

По данным источников Цензор.НЕТ, подозреваемому 18 лет, собираются различные материалы по его действиям.
По материалам следствия, киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм.
"Он караулил Соболева близ ресторана "Марио", опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины. Скорее всего, киллер действовал не один, и это заказное покушение", - пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Среди рассматриваемых следствием версий, по данным источников, - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора". Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 14-17 годах в Мариуполе происходила серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства", - добавил он.
Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.
Ты,дурнопахнущий гидроцефал напрочь забыл третий закон Ньютона
Вернее ты его никогда и не знал
Можешь при этом молится.
Когда дебилам уже дойдет,что по человечески можно говорить только с людьми?
Козломордые твари людьми не являются и ничего по человечески не понимают.
А звідки знати? Урки добрі психологи, і знають як вбити людину, зоставивши її живою.
пилят!.. как можно быть такими дебилами?!
"Кілери вже розкололися": у Києві затримали підозрюваних у замаху на депутата
Мне очень трудно понять,как пуля могла попасть в сидящего на заднем сиденье ребенка
Так удобно для парашки, смотрите в Украине убийства и нацисты
Кто не верит, посмотрите международные медиа ресурсы
Порошенка поки що сцяться закривати, але то вже як перетруть ***** з вовіком 9 грудня.
Фашик Донецкий
@fash_donetskij
·4 ч
По поводу расстрела в Киеве,где был убит ребенок
Если кто не в курсе,то соболев,на которого было покушение- это владелец сети супермаркетов обжора, редкий ватан
Маркеты обжора в числе первых повесили флаг дыныры у себя в начале войны и до сих пор работают в Донецке
Весь этот бред про то,шо чувак не финансировал дыныры и прочую хрень оставьте при себе - на оккупированных точно знают,чья сеть обжора и куда идёт бабло
Да, ребенка жалко, но тут есть одна маленькая деталь- от кармы откупиться не вышло у ватана,она **** взятки не берёт
Конец
Уважаемый Президент Украины - пошлите путина на хер и всю его банду!!!!
Да лучше драться с этой мразью и ногибнуть- чем улыбаться этому варвару!!!
А ви не думали, що буде, коли в Україну зайдуть дєткі путлєрюгєнда, для яких всі українці: «хахли-бєндєровци, коториє убівалі русскіх дєдов»»?
так вот! есть предположение, что ребенок был...на руках у папки...возле руля (или на переднем сидении) ибо угол вылета... ну не мог он попасть на сидящих на заднем сидении, если б там был малыш (ах, если б он там был...может быть...что уже об этом говорить!)
интересная версия.
Нередко охранники этих магазинов, выводили посетителей в подсобное помещение, избивали и грабили.
Кроме того в Одессе, отравилось 21 человек тортом из его магазина.
https://ua.112.ua/avarii-np/v-odesi-21-liudyna-hospitalizovana-pislia-otruiennia-tortom-napoleon-357907.html
Это их бандитские разборки.
https://ord-ua.com/2017/09/03/delo-obzhoryi-i-soboleva-eks-direktor-dala-pokazaniya-na-deputata/
Наказание нашло мерзавца.
Тут провокацией не то,что пахнет - воняет нестерпимо