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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18263) стрельба (2554) Бутусов Юрий (1929) Вячеслав Соболев (2)

 Убийство ребенка в центре Киева: задержанному подозреваемому - 18 лет, заказное покушение, киллер не учел скорость движения машины

Полицией Киева задержан подозреваемый в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего ребенка.

По данным источников Цензор.НЕТ, подозреваемому 18 лет, собираются различные материалы по его действиям.

По материалам следствия, киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм.

"Он караулил Соболева близ ресторана "Марио", опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины. Скорее всего, киллер действовал не один, и это заказное покушение", - пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Среди рассматриваемых следствием версий, по данным источников, - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора". Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 14-17 годах в Мариуполе происходила серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства", - добавил он.

Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Range Rover, в котором застрелили ребенка, принадлежит фигуранту расследования о финансировании терроризма, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3162880
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас всплывет что киллер патриот и его срочно будет должна взять на поруки другая патриотка по кличке Зверобой
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Фашик Донецкий

@fash_donetskij

·4 ч

По поводу расстрела в Киеве,где был убит ребенок

Если кто не в курсе,то соболев,на которого было покушение- это владелец сети супермаркетов обжора, редкий ватан
Маркеты обжора в числе первых повесили флаг дыныры у себя в начале войны и до сих пор работают в Донецке

Весь этот бред про то,шо чувак не финансировал дыныры и прочую хрень оставьте при себе - на оккупированных точно знают,чья сеть обжора и куда идёт бабло
Да, ребенка жалко, но тут есть одна маленькая деталь- от кармы откупиться не вышло у ватана,она сука взятки не берёт

Конец
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И таких тварей потрох взял в свою БПП..
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потому, что убивать, не суть кого, - смертный грех
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Смею тебя заверить,если бы этого сидора пристрелили - это было бы во благо. Эта мразь давно заслужила
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сказать, чио убийство за благо? ну-ну....
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Я б и тебя зеленого сидора пристрелил. Так что не обольщайся,копрофил
Ты,дурнопахнущий гидроцефал напрочь забыл третий закон Ньютона
Вернее ты его никогда и не знал
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Да, иногда меньшее зло есть благо - например - своевременное убийство кремлевского ***** спасло бы десятки тысяч жизней невинных людей по всему миру - разве ж спасение такого количества людей не есть благо?
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"Якщо вбити вбивцю, кількість вбивць не зміниться." Вінстон Черчілль.
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Стань рачком,раздвинь булки и жди,когда в тебе прийдут братишки с северной стороны.
Можешь при этом молится.
Когда дебилам уже дойдет,что по человечески можно говорить только с людьми?
Козломордые твари людьми не являются и ничего по человечески не понимают.
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В данном случае в смерти ребенка виноват СЛУЧАЙ, а случай - это язык которым с нами разговаривает Бог.
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За что? За покушение на господина? А то что суды и прокурворы отпустили тысячи убийц на волю за убийство простолюдинов тебя не возмущало? А то что Зелупа собирается амнистировать десятки тысяч боевиков убивавших украинцев тебя тоже не возмущает? Тебя только возмущает покушение на ублюдка-сепаратиста который воевал против Украины?
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Быстро нашли. Могут, когда заказчики местные и неопытные.
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«киллер не учел скорость движения машины»...
А звідки знати? Урки добрі психологи, і знають як вбити людину, зоставивши її живою.
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самое отвратительной, что киллер и его подельник, раньше служил "Правом Секторе"..
пилят!.. как можно быть такими дебилами?!
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нет!. их задержали и они начали сотрудничать со следствием, и дали признательные показания.. Это два молодых ветерана из "Правого Сектор", служили под руководством "Червеня"
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особенно правдив обозреватель от сепара медведчука.
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"Обозреватель" на 100% принадлежит Бродскому, и к Медведчуку не имеет никакого отношения.. Я не пытаюсь очернить "Правый Сектор".. это делают те, кто совершил это убийство..
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А вот теперь посмотри на входящее пулевое отверствие
Мне очень трудно понять,как пуля могла попасть в сидящего на заднем сиденье ребенка
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Не верю. Почему накануне всех важных международных переговоров, появляются какие-то компроматы на Правый сектор. И ТУТ же в мировой прессе это всё.
Так удобно для парашки, смотрите в Украине убийства и нацисты
Кто не верит, посмотрите международные медиа ресурсы
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к сожалению, все выглядит именно так.. наша собственная глупость очень помогает кацапам очернять Украину
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Отсутствие продуманной политики контрпропаганды
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Це більше для внутрішнього вжитку. Пашинський, Марченко, Звіробій....
Порошенка поки що сцяться закривати, але то вже як перетруть ***** з вовіком 9 грудня.
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Это тебе беня с рюкзаковым придумал?
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Ага. «І етот матьорий правосєк, уже убівал русскіх освободітєлєй і распинал дамбасскіх мальчіков»»
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Правый сектор во многих убийствах замешан. Даже убийство того же Вороненкова.
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Сейчас всплывет что киллер патриот и его срочно будет должна взять на поруки другая патриотка по кличке Зверобой
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Так уже всплыло, он вроде как из Правого сектора..
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Фашик Донецкий

@fash_donetskij

·4 ч

По поводу расстрела в Киеве,где был убит ребенок

Если кто не в курсе,то соболев,на которого было покушение- это владелец сети супермаркетов обжора, редкий ватан
Маркеты обжора в числе первых повесили флаг дыныры у себя в начале войны и до сих пор работают в Донецке

Весь этот бред про то,шо чувак не финансировал дыныры и прочую хрень оставьте при себе - на оккупированных точно знают,чья сеть обжора и куда идёт бабло
Да, ребенка жалко, но тут есть одна маленькая деталь- от кармы откупиться не вышло у ватана,она **** взятки не берёт

Конец
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И таких тварей потрох взял в свою БПП..
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Это была хитрая комбинация-спецоперация - шоб пукин не напал.
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Этот придурок убил одного ребенка!!! Путинские шакалы убивают тысячи- и этого урода приглашают на встречи ,жмут ему руки!!!
Уважаемый Президент Украины - пошлите путина на хер и всю его банду!!!!
Да лучше драться с этой мразью и ногибнуть- чем улыбаться этому варвару!!!

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Оце дітки війни, зразу було зрозуміло, що діти, які ростуть у країні де йде війна, де в телевізорі ллються потоки політичного бруду, де нема нічого доброго, де кожного дня йдуть зведення з фронту про загиблих... дуже легко візьмуть до рук зброю. Нажаль. І не важливо заказав хто,чи це особиста образа, це історія і вона пишеться саме зараз.
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О. Ціла теорія.
А ви не думали, що буде, коли в Україну зайдуть дєткі путлєрюгєнда, для яких всі українці: «хахли-бєндєровци, коториє убівалі русскіх дєдов»»?
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Так і було, тільки в них дітки загартувалися ненавистю ще з чеченських війн та Грузії, телік лише поставив крапки.
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Надо же. Нашли меньше чем за сутки. А тех кто расстрелял в центре Киева сотни майдановцев перед глазами миллионов людей не могут найти за 6 лет. Кто бы сомневался что в убийствах украинцев причастна сама власть.
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У нас вже півроку таке, у що не віриться.
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есть версия...что "киллер" не учел не только скорость машины (какая там скорость у отъезжающей от ресторана машины...если выстрел почти в упор...но то таке)...
так вот! есть предположение, что ребенок был...на руках у папки...возле руля (или на переднем сидении) ибо угол вылета... ну не мог он попасть на сидящих на заднем сидении, если б там был малыш (ах, если б он там был...может быть...что уже об этом говорить!)
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Скорее всего жертва, которая оказалась сепаратистом и поклонником рузькогомира, любил смотреть ***** и прикрывалась своим же ребенком. *Мы будем стоять за женщинами и детьми и пусть попробуют выстрелить*, говорил *****.
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Э-Э, сейчас молодежь быстро созревает, да еще под таким руководством. Жаль, козаком уже не станет.
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Во как работают.... а что там с убийством пятилетнего мальчика? которого мусора развлекаясь по пьяне застрелили?
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Сейчас могут говорить что угодно. Всё это - место, способ, подозреваемый как-то слабо тянет на серьёзную подготовку устранения. Возможно это был просто акт запугивания и целью его было лишь произвести выстрел по автомобилю.
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Нашли стрелочника? С каких это пор киллеры с винтовками в 18 лет появились? Бред.
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Владелец Обжоры бандит. Все время проводит за тем, что наблюдает за видеокамерами своих магазинов.
Нередко охранники этих магазинов, выводили посетителей в подсобное помещение, избивали и грабили.

Кроме того в Одессе, отравилось 21 человек тортом из его магазина.
https://ua.112.ua/avarii-np/v-odesi-21-liudyna-hospitalizovana-pislia-otruiennia-tortom-napoleon-357907.html

Это их бандитские разборки.

https://ord-ua.com/2017/09/03/delo-obzhoryi-i-soboleva-eks-direktor-dala-pokazaniya-na-deputata/

Наказание нашло мерзавца.
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В Одессе Обжора принадлежит Диме Фрннкелю, и к донецкой вряд ли имеет отношение.
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Кароч бред блин полнейший.
Тут провокацией не то,что пахнет - воняет нестерпимо
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Все складывается! Выступил Володин , заявил, что в Украине националисты разбушевались. Сразу же после этого ПС пошел под АП, и вечером стреляют в бизнесмена. Все по сценарию , написанному в Кремле.
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Смотрел фото машины после обстрела. Лобовое стекло целое. А в водительском одно отверстие. Вопрос- каким образом убили ребёнку ,а не водителя? Разве,что ребёнок сидел вперёд .
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Наймати 18 річного кілера з таким "досвідом" це вже неповага в першу чергу замовників самих до себе, або ж чергове фуфло від поліцаїв. Щось там далеко не так... 😕
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