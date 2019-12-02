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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18263) стрельба (2554) Бутусов Юрий (1929) Вячеслав Соболев (2)

 Убийство ребенка в центре Киева: Киллер не учел скорость машины, он действовал не один, задержан 18-летний подозреваемый

Полицией Киева задержан 18-летний подозреваемый в причастности к покушению на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего ребенка.

По данным источников Цензор.НЕТ, подозреваемому 18 лет, собираются различные материалы по его действиям.

По материалам следствия, киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм.

"Он караулил Соболева близ ресторана "Марио", опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины. Скорее всего, киллер действовал не один, и это заказное покушение", - пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Среди рассматриваемых следствием версий, по данным источников, - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора". Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 14-17 годах в Мариуполе происходила серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства", - добавил он.

Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Range Rover, в котором застрелили ребенка, принадлежит фигуранту расследования о финансировании терроризма, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3162880
 
 
 Топ комментарии
 



Фашик Донецкий

@fash_donetskij

·4 ч

По поводу расстрела в Киеве,где был убит ребенок

Если кто не в курсе,то соболев,на которого было покушение- это владелец сети супермаркетов обжора, редкий ватан
Маркеты обжора в числе первых повесили флаг дыныры у себя в начале войны и до сих пор работают в Донецке

Весь этот бред про то,шо чувак не финансировал дыныры и прочую хрень оставьте при себе - на оккупированных точно знают,чья сеть обжора и куда идёт бабло
Да, ребенка жалко, но тут есть одна маленькая деталь- от кармы откупиться не вышло у ватана,она сука взятки не берёт

Конец
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Смею тебя заверить,если бы этого сидора пристрелили - это было бы во благо. Эта мразь давно заслужила
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За что? За покушение на господина? А то что суды и прокурворы отпустили тысячи убийц на волю за убийство простолюдинов тебя не возмущало? А то что Зелупа собирается амнистировать десятки тысяч боевиков убивавших украинцев тебя тоже не возмущает? Тебя только возмущает покушение на ублюдка-сепаратиста который воевал против Украины?
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Смотрел фото машины после обстрела. Лобовое стекло целое. А в водительском одно отверстие. Вопрос- каким образом убили ребёнку ,а не водителя? Разве,что ребёнок сидел вперёд .
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Наймати 18 річного кілера з таким "досвідом" це вже неповага в першу чергу замовників самих до себе, або ж чергове фуфло від поліцаїв. Щось там далеко не так... 😕
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Зробили якогось малолітнього наркомана кіллером... Казки від мусарів...
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Почему журнашлюхи пишут такие громкие статьи как вроде бы киллер убил ребенка? Почему не пишут что киллер хотел застрелить сепаратиста финансировавшего убийц украинцев, а во время на него покушения спрятался за своего ребенка?
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Так, кілер вбив дитину, так воно і є. І не треба оце - хотів застрелити сепаратиста... От, знайшли народного месника! Вбивця, та ще й найнятий. Ви ж не припускаєте , що у цього 18-літнього були якійсь свої підстави вбивати. Заказуха чиста.
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Трагедія однозначно, такого нікому не побажаєш. Яка різниця між водієм, що збиває дитину на дорозі і цим горе-кілером? - Трагедія в обох випадках. Навмисно? - Ні, в обох випадках. Яка різниця? - Там злочинець, що сів п'яний за кермо, Тут злочинець, що кілер. Співчуття усім, хто втрачає дітей.
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Всі подробиці затримання правоохоронці повідомлять згодом. © КИЇВ:
скорее всего киллер сдался сам, не пытался скрыться, понял свою участь. его бы искали и менты и бандиты
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Что то правосеки совсем распоясались. Надо бы их уже к ногтю
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То зараз тобі "правосеки" всі когті і повитягують обценьками аби ти слідкувало за своїм манікюром і не тринділо бздури 😕
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Але знаєте, що огидно? Ресторан цей, Маріо, сьогодні працює.Папіки приїздять і жеруть собі, як нічого не сталося. Нещасниій батько - власник - не закрився хоча б на день. Ще кров дитини на дорозі не змилася - а бабло своє робить
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уже сказали что он сепар, а сепаров типа можно. Вон выше написал кто то.
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Кто сказал, твои друзья ольгинские кацапы? В БЮТе он был в середине 2000х., потом в БПП.
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А потом не окажется что этот пацан на уроках был?!!!
Что то проф киллеры помолодели!
30-ка наверно уже пенсионеры!
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