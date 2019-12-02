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 Политика Украины
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 Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от компенсации "Газпрома" по арбитражам, - Оржель

Украина в газовых переговорах при рассмотрении пакетного предложения РФ о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу, заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", – заявил он на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.

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При этом Оржель подчеркнул: сохранение транзита газа важно, чтобы не было "никаких технических проблем" или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Он также указал, что с прекращением транзита возможен рост цены газа на европейских рынках и на украинском рынке.

Вместе с тем, Оржель рассчитывает, что следующий раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-РФ по транзиту российского газа после 1 января 2020 года состоится 5 декабря.

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"По поводу ближайшей даты у меня есть надежда, что предварительно это будет 5 декабря. Но при этом две стороны (украинская и европейская. - Ред.) готовы в любой момент", – сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3162879
 
 
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"Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от наполнения наших карманов деньгами РФ"
Прямі поставки з РФ - звинувачення у недоброчесності України, як мінімум. Усе з РФ повинно проходити через незалежних від РФ посередників. Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от компенсации "Газпрома" по арбитражам, - Оржель - Цензор.НЕТ 3567 І байдуже, на скільки зросте ціна. Все одно плати не Вам, а НАМ.
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Какие нах прямые поставки бл.....?
****** оржелЕй в очередной раз!
Или этот недоросль в доле?

«Дебилы, ***». © МИД РФ
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Напевно Мниюменченко вже перекрив всі июможливі маршрути. Інтернет-рабліеи розкриваються від праведного гніву черезторгіалю нової влади з агресором - бізнесом на крові наших воїнів. Ні. Здалося. Нема замовлення ні Семенченку, ні інтернет-шлюхам. Шлюзи працюють за гроші, на виклик. Нема грошей - шлюєи не працюють. А чому? Бо за овники шлюх прийшлидо влади і торгувати на крояітепер можна. Навіть корисно. Длявлади.
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Прямые поставки газа из кацапии, даже если это погашение долга, это величайшая тупость.. Только деньгами надо брать.
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